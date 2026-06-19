Trabajadores de la UAS van a Palacio Nacional para denunciar que la SEP debe pago de prestaciones: amenazan con paro indefinido

Universidad de Sinaloa

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) denunció que la falta de pago de prestaciones y la omisión de recursos federales para cubrir la nómina superaron el límite de tolerancia de la comunidad universitaria.

Integrantes del sindicato acudieron este viernes 19 de junio a Palacio Nacional para exigir que la Secretaría de Educación Pública (SEP) transfiera los fondos necesarios para cumplir con los derechos de los trabajadores, como la prima vacacional de 2025 y el seguro de vida, los cuales no han sido pagados.

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El sindicato advierte que, si la autoridad federal no libera el financiamiento pendiente, iniciarán un paro de labores por tiempo indefinido, lo que impactaría el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Sindicatos universitarios cumplen, SEP retrasa pagos y crece malestar laboral

En un comunicado, el Sindicato de la UAS denunció una “omisión de recursos federales extraordinarios suficientes para cubrir la nómina de las próximas quincenas" debido a una falta de apoyo presupuestal por parte del Gobierno Federal. “Esto, ha rebasado el umbral de lo tolerable. Ya no podemos ni debemos permitirlo”, denunciaron los

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“Nuestra voz adquiere plena legitimidad jurídica, ética y política en virtud de que este Sindicato transitó responsablemente por un proceso de reingeniería administrativa y financiera”, declararon. Según el gremio, este proceso ha significado aportes voluntarios a un fideicomiso para sanear sus finanzas y la construcción de un sistema de jubilaciones y pensiones sostenible, tal como lo ha solicitado la SEP.

A pesar de estos avances, los voceros sindicales denuncian que no han recibido el respaldo gubernamental esperado. Por el contrario, acusan omisión y dilación de parte de las autoridades, situación que describen como “indignante”. Esta falta de respuesta oficial, afirman, ha obligado al sindicato a considerar nuevas acciones dentro del marco legal y mediante la movilización social.

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“Nosotros en la UAS y el SUNTUAS ya cumplimos con la tarea. ¿Cuándo cumplirán con la suya quienes están al frente de la SEP?”, cuestionan. El sindicato expone que la omisión gubernamental ya provocó “efervescencia y malestar creciente de la base trabajadora”.

Universidad de Sinaloa

Movilizaciones y paro laboral: sindicatos preparan acciones para exigir pago de salarios

La ruta de protesta inició el lunes 15 de junio en el consejo universitario, donde se informó que “posiblemente no alcancen a pagar la quincena a los trabajadores, esta prestación muy importante para todos nosotros”, señala Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general del SUNTUAS, desde Palacio Nacional.

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Explica que, desde el martes y hasta ayer, representantes sindicales recorrieron Sinaloa para informar a la comunidad universitaria y a los trabajadores sindicalizados sobre la situación financiera y el riesgo del no pago de salarios.

“Hoy estamos aquí, que es parte de esta ruta. La próxima semana estamos convocando a unas movilizaciones y concentraciones en espacios universitarios, primeramente para hacer esta protesta al Gobierno federal y este llamado también para que volteen a ver a la universidad y cumplan con su palabra de apoyarlo extraordinariamente”, dice Castro Camacho.

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El dirigente sindical confirma que existe la propuesta de un paro laboral indefinido. “Tenemos también propuesto hacer un paro laboral indefinido para el día 29 de junio. En dado caso, si no llegan los recursos para la universidad y poder satisfacer las necesidades de la prestación más importante que tenemos, que es nuestro salario”, indica.