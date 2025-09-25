El canciller paraguayo Ramírez y el subsecretario estadounidense Landau se reunieron en Nueva York

Fotografía de archivo del ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. (EFE/Lenin Nolly ARCHIVO)

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, se reunió este jueves en Nueva York con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Christopher Landau, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro se centró en la cooperación en seguridad regional y en la promoción de proyectos de inversión bilateral.

Según un comunicado de la Cancillería paraguaya, se trató del segundo encuentro del año entre ambos funcionarios en territorio estadounidense. “Ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de avanzar en proyectos comunes, fortalecer la cooperación en materia de seguridad hemisférica, promover proyectos de inversión y trabajar de manera conjunta en diversas áreas de interés mutuo”, señaló la nota oficial.

Durante la conversación, “Landau expresó el interés de EEUU en continuar profundizando la relación bilateral” con Paraguay, indicó el despacho de Exteriores. Los funcionarios también abordaron “la situación en la región”, así como sus “desafíos” y “la necesidad de mantener el trabajo conjunto para hacerles frente”.

Ramírez viajó a Nueva York como parte de la delegación que acompaña al presidente Santiago Peña en la semana de alto nivel de la Asamblea General.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a su canciller Rubén Ramírez Lezcano. (Presidencia Paraguay)

El diálogo de este jueves dio continuidad a una serie de contactos recientes. La primera reunión presencial entre Ramírez y Landau se llevó a cabo el 10 de junio en Washington, donde discutieron la “profundización” del vínculo bilateral y la posible visita del subsecretario a Paraguay, aunque sin fecha definida.

Previamente, el 29 de marzo, ambos diplomáticos mantuvieron una conversación telefónica en la que resaltaron “la importancia de fortalecer los lazos económicos y comerciales, la inversión privada”, según recordó entonces la Cancillería paraguaya.

Christopher Landau, de 61 años, guarda además un lazo particular con el país sudamericano, pues residió en Asunción entre 1972 y 1977, cuando su padre, George Landau, se desempeñaba como embajador de Estados Unidos.

Christopher Landau, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Christopher Landau. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

La agenda de Ramírez en Nueva York ha incluido además un encuentro con la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Ambos conversaron este miércoles sobre la necesidad de reforzar la cooperación entre sus países para combatir el crimen organizado transnacional.

En el encuentro, los diplomáticos “dialogaron sobre la situación en la región y coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación para enfrentar de manera coordinada el crimen organizado transnacional”, señaló el comunicado.

El jefe de la diplomacia paraguaya también sostuvo reuniones con su homóloga de Filipinas, Theresa Lazaro, y con el ministro de Relaciones Exteriores de Croacia, Gordan Grlić Radman, en línea con el objetivo de ampliar el diálogo político y explorar áreas de colaboración.

(Con información de EFE)