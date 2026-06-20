Laura Ballesteros acusa similitudes entre Morena y el sexenio de Luis Echeverría: “Aprendió muy bien del PRI”

La diputada Laura Irais Ballesteros, proponen modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial . Crédito: Cámara de Diputados

Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, lanzó una crítica frontal al partido Morena y con ello, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al acusar similitudes alarmantes con el sexenio del exmandatario priista, Luis Echeverría, marcado por la represión y las violaciones a los derechos humanos.

En un video publicado en su cuenta personal de X, Ballesteros denunció que el llamado Movimiento de la Cuarta Transformación, que inicialmente impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, reproduce los peores vicios del pasado priista.

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La postura de Ballesteros se suma a una serie de señalamientos recientes en los que ha exigido al gobierno federal responder por la crisis de desapariciones en México y ofrecer una disculpa pública a las familias afectadas.

La legisladora denunció que los acontecimientos históricos como el halconazo y las constantes violaciones a los derechos humanos bajo el PRI encuentran eco en el actuar de Morena.

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“El halconazo y sobre todo con las violaciones constantes a los derechos humanos que vivió el país en manos del PRI, donde Morena cada vez está menos lejos de ello”, afirmó Ballesteros.

Represión y silenciamiento de voces disidentes

Ballesteros sostuvo que Morena ha replicado las estrategias de represión y censura que caracterizaron al régimen priista.

“Morena parece que les aprendió muy bien, donde Morena calla las voces disidentes aprendiéndole al PRI”, apuntó la diputada.

En su mensaje, subrayó que el actual partido en el poder no solo ha adoptado estas prácticas, sino que las utiliza para consolidar su proyecto de control político.

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“Morena quiere tomar el control completo del Estado mexicano, de sus tres poderes y de su justicia y su aparato de justicia aprendiéndole al PRI”, sostuvo.

Crisis de desapariciones y exigencias a Sheinbaum

En intervenciones previas, Ballesteros ha insistido en la responsabilidad del gobierno ante la crisis de desapariciones, reclamando atención y justicia para las familias de más de ciento cuarenta mil personas no localizadas.

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La diputada ha pedido al gobierno de Claudia Sheinbaum que reconozca públicamente la gravedad de la situación y ofrezca una disculpa a quienes buscan a sus seres queridos.

“Morena no le ha dado justicia a los más de ciento cuarenta mil personas desaparecidas en el país, ignorándoles, aprendiendo del PRI”, remarcó en una reciente declaración.

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Control del poder legislativo y judicial

La diputada también advirtió sobre el interés de Morena de dominar los órganos legislativos y judiciales a nivel nacional.

“Morena quiere los carros completos en los congresos estatales y federales aprendiéndole al PRI”, señaló Ballesteros, en referencia a la búsqueda de mayorías absolutas para evitar contrapesos.

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La legisladora insistió en que estas acciones reflejan una táctica heredada del pasado priista, orientada a perpetuar el poder y limitar la fiscalización de las instituciones autónomas.

Corrupción, engaño y falta de justicia

Ballesteros acusó a Morena de incurrir en corrupción y engaño a la ciudadanía, siguiendo patrones del viejo régimen.

“Morena roba, miente y engaña al pueblo aprendiéndole al PRI”, expresó la diputada.

La reiteración de la falta de justicia para las personas desaparecidas se ha convertido en uno de los ejes centrales de su labor legislativa y su crítica pública al gobierno federal.

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En la parte final de su mensaje, Ballesteros ironizó sobre la supuesta transformación que promueve Morena.

“Hoy parece que quienes están queriendo dar clases como hace el PRI ignoran que Morena es la cuarta transformación del PRI”, sentenció.

Con esta afirmación, la diputada buscó remarcar que la administración de Sheinbaum representa, a su juicio, una continuidad de las prácticas autoritarias y excluyentes del pasado priista bajo otro nombre.

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Laura Ballesteros acusó similitudes entre Morena y el sexenio de Luis Echeverría, afirmando que "le aprendió muy bien del PRI”