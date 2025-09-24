Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

Macron se prepara para dialogar con Masoud Pezeshkian en un encuentro bilateral de alto nivel

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá el miércoles con su par de Irán, Masoud Pezeshkian, en el contexto de una intensa agenda diplomática en Nueva York, donde representantes europeos buscan evitar la reimposición de profundas sanciones internacionales sobre el programa nuclear iraní.

Según informó la agencia AFP, la reunión se enmarca en los esfuerzos finales para impedir que entren nuevamente en vigor las sanciones suspendidas tras el acuerdo nuclear firmado en 2015.

Desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Macron advirtió que “o Irán realiza un gesto y vuelve al camino de la paz y la rendición de cuentas, que haga posible retomar el rumbo, o las sanciones deberán imponerse”.

Macron adopta un tono firme ante la comunidad internacional (Reuters)

El mandatario francés confirmó su intención de abordar cada uno de estos puntos clave con Pezeshkian durante su encuentro bilateral el miércoles.

La posibilidad de una nueva batería de castigos internacionales volvió a tomar fuerza tras una reunión celebrada el martes entre representantes de Francia, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea con el canciller iraní, Abbas Araghchi, también en Nueva York.

De acuerdo con el periódico Le Monde, en la cita no se registraron avances significativos y no se logró alcanzar un compromiso concreto, aunque las delegaciones consensuaron mantener el diálogo a medida que se acorta el plazo para evitar la reinstalación de sanciones que habían sido suspendidas tras el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015.

El gobierno iraní defendió en las últimas horas la postura de su canciller, Abbas Araghchi, quien cuenta hasta el fin de esta semana para alcanzar algún entendimiento con sus interlocutores europeos y evitar la reactivación de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Abbas Araghchi encabeza la representación iraní en las conversaciones en Nueva York (Reuters)

Las sanciones que podrían regresar afectan sectores estratégicos como la exportación de petróleo, el acceso a mercados financieros globales y el suministro de bienes duales sensibles, penalidades levantadas temporalmente hace una década bajo el acuerdo de Viena.

Las declaraciones de los líderes europeos van acompañadas del temor a una eventual carrera armamentística en la región de Medio Oriente. Antes del encuentro en la ONU, Johann Wadephul insistió ante la prensa: “Irán nunca debe obtener un arma nuclear”, en línea con la posición oficial de los países involucrados en las negociaciones. Esta preocupación se acentuó luego de que en junio se registraran ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes, en un contexto de creciente tensión regional.

El funcionario alemán insiste en evitar la proliferación armamentística (Reuters)

El historial de contacto entre Washington y Teherán añade otro matiz a la situación. La administración de Donald Trump respaldó el endurecimiento de las sanciones y, desde la Asamblea General de la ONU, el exmandatario aseguró que aviones estadounidenses destruyeron zonas clave del plan nuclear iraní.

Trump reiteró: “Mi posición es simple. El principal patrocinador del terrorismo en el mundo jamás podrá poseer el arma más peligrosa”.

Trump insiste en que la comunidad internacional debe mantenerse alerta frente a Teherán (Europa Press)

Las declaraciones marcan una línea dura promovida por la anterior administración en Estados Unidos, aunque también se ha reportado una posible disposición de Washington a dialogar, señalada por el director de la AIEA, Rafael Grossi, en conversación con AFP.

En el plano diplomático, la Unión Europea planteó tres demandas para considerar una prórroga del alivio de las sanciones: la reanudación inmediata de negociaciones directas sin condiciones, acceso total y sin restricciones para los inspectores de la AIEA a todas las instalaciones nucleares iraníes, y conocimiento certero sobre el paradero de los materiales enriquecidos.

La postura iraní, divulgada por su Ministerio de Relaciones Exteriores y difundida por Le Monde, sostiene “la necesidad de proseguir las consultas con todas las partes involucradas” mientras el régimen denuncia lo que denomina presiones políticas y diplomáticas destinadas a debilitar las posiciones de Teherán en la mesa de negociación.

(Con información de AFP)