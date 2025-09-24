Los videos más impactantes del supertifón Ragasa tras su paso por China, Taiwán y Filipinas

Las calles inundadas en Hualien, Taiwán, después de que el supertifón Ragasa provocara el desbordamiento de un lago (AFP)

El supertifón Ragasa impactó China, Taiwán y Filipinas con intensas lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones que dejaron a su paso daños significativos en infraestructuras y comunidades. Las autoridades de los tres países mantienen la búsqueda de desaparecidos y el recuento de víctimas, mientras las imágenes del temporal revelan la magnitud de los estragos en la región.

En Taiwán, al menos 14 personas murieron, 18 resultaron heridas y más de 30 desaparecidas, según las cifras informadas por las autoridades locales.

China y Filipinas también experimentaron daños significativos a raíz del avance del ciclón, y los reportes preliminares advierten que las cifras podrían aumentar en las próximas horas.

Un río desbordado sobre una carretera principal en Hualien, Taiwán (AFP)

Las calles de Hualien, en Taiwán, resultaron anegadas cuando el ciclón causó el desbordamiento de un lago originado hace décadas por un deslizamiento de tierra. Las inundaciones también afectaron una localidad cercana, donde más de 260 personas permanecen aisladas.

Ragasa impactó el norte de Filipinas y Taiwán el lunes pasado con intensas lluvias y ráfagas de viento, lo que obligó a miles de personas a evacuar. En Hualien, el desbordamiento de un río sobre la carretera principal provocó el colapso de un puente.

Inundaciones y muertes en Taiwán por el supertifón Ragasa (Reuters)

Las olas golpearon la costa de Heng Fa Chuen en Hong Kong ante la llegada del supertifón Ragasa a China.

Las olas golpean la costa de Heng Fa Chuen en Hong Kong (AFP)

Ante la amenaza de inundaciones, los habitantes del sureste de China acudieron a los supermercados para abastecerse de productos frescos. Las condiciones meteorológicas también provocaron demoras y cancelaciones en los vuelos de la región

Los residentes chinos se apresuraron a abastecerse de provisiones ante la llegada del supertifón Ragasa.

Las intensas ráfagas de viento y las lluvias asociadas al supertifón Ragasa quedaron registradas desde los rascacielos de una zona residencial en Hong Kong durante la madrugada del miércoles

Ráfagas y fuertes lluvias azotan Hong Kong a medida que se acerca el súpertifón Ragasa (AFP)

Ragasa provocó la caída de árboles a su paso por Hong Kong, donde videos difundidos muestran una parada de autobús destruida por la fuerza del temporal. La combinación de vientos intensos y lluvias torrenciales afectó a toda la ciudad. En el sur de China, el observatorio informó la emisión de la señal de huracán número 10 a las 02:40 del miércoles y anunció que esta alerta se mantendría vigente durante varias horas.

Hong Kong se ve azotado por fuertes vientos y lluvias torrenciales mientras el supertifón Ragasa vira hacia el sur de China antes de tocar tierra (AFP)

Más de 10.000 personas se refugiaron el lunes en las instituciones educativas y centros de evacuación en Filipinas. El catastrófico temporal provocado por el supertifón impactó en el norte del archipiélago.

Imágenes de la Oficina Provincial de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Cagayán, Filipinas, muestran las fuertes lluvias y vientos del supertifón Ragasa (AFP)

Las imágenes de la Oficina Provincial de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Cagayán, Filipinas, evidenciaron las fuertes lluvias y vientos del supertifón Ragasa. Las escuelas y oficinas gubernamentales fueron cerradas en la región de Manila y en otras 29 provincias del país.

Un motociclista con un perro en una carretera inundada en la provincia de Pampanga, Filipinas (REUTERS/Lisa Marie David)

Las casas en el este de Taiwán fueron devoradas por el lodo y el agua. Los habitantes de Hualien fueron los más afectados tras el temporal producido por el ciclón.

Foto aérea de Hualien, Taiwán (AFP)

Las intensas precipitaciones elevaron el nivel del lago entre las 14:50 y las 16:30 del martes, hasta que la presa del arroyo Matai’an se quebró y liberó un gran caudal de agua, lodo y escombros, detalló el gobierno de Hualien.

(Con información de AFP y EFE)