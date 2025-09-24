El impactante video del puente que desapareció por el supertifón Ragasa en Taiwán

Un puente vial quedó destruido tras el desbordamiento de un lago en Taiwán

El desbordamiento de un río causado por la rotura de un lago barrera en la costa este de Taiwán provocó la rotura de un puente e inundó una aldea cercana este martes.

Según el gobierno de Taiwán, el lago contiene aproximadamente 91 millones de toneladas de agua.

El lago barrera se formó tras las fuertes lluvias provocadas por el tifón Wipha, que provocaron un deslizamiento de tierra en julio de este año.

Hasta el momento se cuentan al menos 14 personas y 18 heridos. Las intensas lluvias generadas por el supertifón Ragasa fueron la causa principal del desastre.

El Centro de Respuesta a Desastres de Hualien informó que hasta las 07:00 del miércoles contabilizó 14 víctimas fatales y más de 124 desaparecidos, mientras avanzan las tareas de búsqueda y rescate.

“La mayoría de los fallecidos eran ancianos que residían en las plantas bajas de los edificios de Guangfu”, describió el cuerpo de bomberos, de acuerdo con lo reportado por medios locales.

Las intensas precipitaciones relacionadas con el supertifón Ragasa elevaron el nivel del lago entre las 14:50 y las 16:30 del martes, hasta que la presa del arroyo Matai’an se quebró y liberó un gran caudal de agua, lodo y escombros, detalló el gobierno de Hualien.

Desbordamiento del lago barrera en Taiwán debido al paso del tifón Ragasa

El flujo arrastró el puente sobre el arroyo y cubrió el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron bajo agua.

Medios locales difundieron imágenes que muestran a residentes refugiados sobre los techos y los autos, esperando el rescate mientras el agua inundaba las zonas residenciales del municipio.

“El lago natural del arroyo, ubicado en la vecina localidad de Wanrong, tenía riesgo de desbordamiento, por eso fueron ordenadas las evacuaciones y las labores de limpieza en el cauce”, indicó el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC).

Los 124 desaparecidos, contabilizados por la Agencia Nacional de Bomberos, cuentan con dirección registrada y los equipos de bomberos, militares y rescatistas buscan “puerta a puerta” para dar con su paradero, según el Centro de Respuesta a Desastres.

El condado de Hualien se encuentra entre los más afectados por el paso del supertifón Ragasa, fenómeno que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y de Taiwán.

La Administración Meteorológica Central (CWA) en Taipei emitió alertas de “lluvias extremadamente torrenciales”, el nivel máximo de aviso, para este miércoles en Hualien y Taitung.

Una vista aérea muestra un puente destruido por el colapso de un lago barrera debido a las fuertes lluvias, tras el supertifón Ragasa, en el municipio de Guangfu, condado de Hualien, Taiwán, el 24 de septiembre de 2025. El Escuadrón Aéreo Warthog/vía REUTERS

“Seguimos localizando personas desaparecidas mientras los monitores de las barreras de contención permanecen activos en toda la zona”, afirmó un portavoz del cuerpo de bomberos.

En el sur de China, el Observatorio de Hong Kong confirmó que “se emitió la señal de huracán número 10 a las 02:40”, y precisó que ese nivel “permanecerá en vigor durante cierto tiempo”. Debido a este fenómeno, “el transporte permanece suspendido desde el martes y los comercios cerrados por completo”.

Las autoridades de China y Hong Kong implementaron nuevas medidas frente al supertifón Ragasa. Pidieron a los residentes de zonas bajas que estén atentos a posibles inundaciones y que utilicen los 46 refugios temporales habilitados.

En la ciudad de Shenzhen, al norte de Hong Kong, se ordenó la evacuación de 400.000 personas y la suspensión de la jornada laboral, las clases y el transporte público, medida replicada en otras diez grandes ciudades del sur del país.