Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, se dirige a sus simpatizantes tras dirigirse a una comisión legislativa que analiza una solicitud de la Corte Suprema para que se le retire la inmunidad y pueda ser juzgado por cargos de corrupción en San José, Costa Rica, el viernes 22 de agosto de 2025. (Foto AP/José Díaz)

La Asamblea Legislativa de Costa Rica discutirá este lunes si retira la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, tras una acusación de la Fiscalía General que lo señala por presunta corrupción vinculada al manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Será la primera vez, desde la fundación de la Segunda República, que un presidente en ejercicio enfrente un debate legislativo sobre su fuero.

Según la acusación, Chaves habría ejercido presiones sobre el productor audiovisual Christian Bulgarelli para favorecer a Federico “Choreco” Cruz, ex asesor presidencial y ex colaborador de campaña, mediante dinero proveniente de un contrato con el BCIE.

Las denuncias sobre el financiamiento de servicios de comunicación con recursos del banco regional trascendieron en abril de 2023. La Fiscalía abrió una investigación formal en junio de 2024 y remitió el expediente penal a la Corte Suprema de Justicia a inicios de 2025.

El 1 de julio, la Corte Plena votó 15 a 7 a favor de admitir la acusación contra Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. El caso fue trasladado a la Asamblea Legislativa para que decidiera sobre el levantamiento del fuero, previo análisis de una comisión integrada por dos diputadas de oposición y un legislador oficialista.

Dicha comisión presentó su informe el 12 de septiembre: las diputadas Andrea Álvarez y Rocío Alfaro recomendaron levantar la inmunidad, mientras que el diputado oficialista Daniel Vargas emitió un informe de minoría en contra.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa, el día en que comparece ante una comisión de la Asamblea Legislativa. (REUTERS/Mayela López)

Por su parte, Chaves ha rechazado los señalamientos, a los que califica como un “montaje político”, acusando al fiscal general Carlo Díaz de ser el principal instigador. Además, ha denunciado un supuesto sesgo del Poder Judicial y la existencia de un “Estado profundo” que, según él, busca debilitar a su gobierno.

La decisión final del Congreso requerirá mayoría calificada, es decir, 38 de los 57 diputados. Algunos partidos y legisladores de oposición ya han adelantado que votarán en contra del levantamiento del fuero, lo que, sumado al respaldo del oficialismo, podría impedir que se alcance la cifra necesaria.

En el caso del ministro Rodríguez, este optó por renunciar voluntariamente a su inmunidad.

De mantenerse el fuero, Chaves podría concluir su mandato el 8 de mayo de 2026 sin enfrentar los tribunales. Además, la actual candidata oficialista, Laura Fernández, ha anunciado que invitará al mandatario a incorporarse a su eventual gobierno como ministro, lo que le permitiría extender su inmunidad por cuatro años más.

(Con información de AP)