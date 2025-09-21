Mundo

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

Tras el anuncio coordinado de los tres países, el primer ministro británico Keir Starmer manifestó que el objetivo de su decisión es “reavivar la esperanza de paz para los palestinos y los israelíes”

El primer ministro de Canadá,
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, se reúnen en Parliament Hill en Ottawa, Canadá, el 15 de junio de 2025. (REUTERS/Patrick Doyle)

El Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron el domingo el reconocimiento formal del Estado palestino, marcando un cambio histórico en la política diplomática occidental hacia el conflicto de Medio Oriente, aunque en gran medida simbólico.

Canadá encabezó los anuncios, convirtiéndose en el primer país del G7 en reconocer un Estado palestino cuando su primer ministro Mark Carney comunicó la decisión en redes sociales. En su declaración, Carney criticó duramente al gobierno israelí actual, señalando que “está trabajando metódicamente para prevenir que la perspectiva de un Estado palestino sea jamás establecida”.

“Su asalto sostenido en Gaza ha matado a decenas de miles de civiles, ha desplazado a más de un millón de personas, y ha causado una hambruna devastadora y prevenible en violación del derecho internacional”, declaró Carney.

Australia siguió poco después, con el primer ministro Anthony Albanese anunciando que su país reconoce “las aspiraciones legítimas y largamente sostenidas del pueblo de Palestina a un estado propio”. Albanese indicó que el establecimiento de una embajada y relaciones diplomáticas activas se concretará una vez que la Autoridad Palestina cumpla con los compromisos de reforma solicitados por la comunidad internacional.

Finalmente, el primer ministro británico Keir Starmer también confirmó el reconocimiento de la soberanía palestina a través de un video, describiendo la decisión como parte de “un esfuerzo internacional coordinado para preservar la posibilidad de una solución de dos estados”.

“Hamas es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una genuina solución de dos Estados es exactamente lo opuesto a su visión llena de odio”, declaró Starmer en su mensaje de 6 minutos y 21 segundos. “Así que somos claros: esta solución no es una recompensa para Hamas, porque significa que Hamas no puede tener futuro, ningún papel en el gobierno, ningún papel en la seguridad”.

Los tres líderes coincidieron en que Hamas no debe tener ningún papel en el futuro Estado palestino. Starmer anunció que dirigirá trabajos para sancionar a otras figuras de Hamas “en las próximas semanas”, agregando a las sanciones ya existentes contra la organización.

El reconocimiento se produce en un momento de creciente presión internacional sobre Israel por su campaña militar en Gaza y la expansión de asentamientos en Cisjordania. Starmer describió la situación humanitaria en Gaza como intolerable: “El bombardeo implacable y creciente de Gaza por parte del gobierno israelí, la ofensiva de las últimas semanas, la hambruna y la devastación son absolutamente intolerables. Decenas de miles han sido asesinados, incluyendo miles mientras trataban de recoger comida y agua”.

El primer ministro británico también criticó las restricciones israelíes al ingreso de ayuda humanitaria, describiendo la situación como desesperante. “Hemos evacuado al primer grupo de niños enfermos y heridos al Reino Unido para ser tratados por el Sistema Sanitario Nacional, y continuamos aumentando nuestro apoyo humanitario, pero aún no llega suficiente ayuda”, declaró Starmer. El líder británico instó al gobierno israelí a “levantar las restricciones inaceptables en la frontera, detener estas tácticas crueles, y permitir que la ayuda fluya masivamente”.

Starmer advirtió que la esperanza de una solución de dos estados se está desvaneciendo debido a las acciones de Hamas, la escalada del conflicto por parte del gobierno israelí y la aceleración de la construcción de asentamientos en Cisjordania. “Pero no podemos dejar que esa luz se apague”, enfatizó, explicando que el reconocimiento forma parte de un “plan práctico para unir a las personas detrás de una visión común” que incluye la reforma de la Autoridad Palestina y pasos desde un alto el fuego en Gaza hacia negociaciones para una solución de dos estados.

La decisión coordinada marca un alejamiento significativo de la posición tradicional occidental que condicionaba el reconocimiento palestino a un acuerdo de paz negociado con Israel. Con estos reconocimientos, más de 140 de los 193 miembros de la ONU ahora reconocen la soberanía palestina.

Rechazo israelí y satisfacción de la Autoridad Palestina

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se dan la mano durante una sesión del parlamento israelí. (REUTERS/Oren Ben Hakoon)

Poco antes del reconocimiento, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró durante la reunión de su gabinete que la creación de un Estado palestino “pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo”.

“También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros y contra los llamados para la creación de un Estado palestino”, declaró Netanyahu, quien prometió oponerse a estos esfuerzos durante la Asamblea General de la ONU que comenzará esta semana en Nueva York.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, pidió la anexión de Cisjordania, ocupada por Israel, tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de Gran Bretaña, Canadá y Australia.

“El reconocimiento por parte de Gran Bretaña, Canadá y Australia de un Estado palestino... requiere medidas inmediatas: la rápida aplicación de la soberanía en Judea y Samaria y el desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina“, afirmó Ben Gvir en un comunicado, utilizando el nombre israelí para referirse al territorio palestino. ”Tengo la intención de presentar una propuesta para aplicar la soberanía en la próxima reunión del gabinete".

En cambio, la respuesta palestina fue de satisfacción. El presidente palestino Mahmud Abbas elogió el reconocimiento británico, calificándolo como un paso necesario hacia la paz duradera. “Su excelencia elogió el reconocimiento del Reino Unido del Estado independiente de Palestina, afirmando que constituye un paso importante y necesario hacia el logro de una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional”, indicó la oficina de Abbas en un comunicado.

Los anuncios del reconocimiento se producen antes de las sesiones cruciales de la Asamblea General, donde se espera que otros países, entre ellos Francia, sigan el ejemplo de estas tres potencias occidentales. Netanyahu está programado para dirigirse a la asamblea el viernes y posteriormente se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump.

