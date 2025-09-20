Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La venta de una moneda con la imagen de Isabel II y Benjamin Bunny supera los 20.000 dólares en una plataforma online (The Royal Mint)

Una moneda conmemorativa de 50 peniques que muestra la imagen de Isabel II y del personaje Benjamin Bunny fue vendida recientemente por más de 20.000 dólares a través de una plataforma online, según detalla National Geographic.

El caso, ocurrido en Banbury, Oxfordshire, refleja el creciente interés mundial por las monedas conmemorativas británicas y la sorprendente revalorización que pueden alcanzar algunas ediciones especiales emitidas por la Royal Mint.

La moneda, lanzada en 2017 junto a otros personajes creados por Beatrix Potter, integra una colección dedicada a la escritora británica de libros infantiles. Esta serie incluye, además de Benjamin Bunny, a Peter Rabbit y otros protagonistas de los famosos relatos.

El mercado de monedas conmemorativas británicas crece por el interés global y la revalorización de piezas especiales (The Royal Mint)

El atractivo para coleccionistas reside en el componente nostálgico y cultural que representan, así como en su potencial de revalorización. Muchos compradores buscan el valor monetario, y también una conexión emocional con el universo literario y la historia que simbolizan.

La venta de esta moneda por una suma tan elevada impulsa una tendencia en la que miles de personas inspeccionan sus hogares en busca de monedas conmemorativas que podrían alcanzar precios inesperadamente altos en sitios como eBay.

El fenómeno adquirió fuerza gracias a la facilidad de uso de los mercados digitales, que amplían enormemente la cantidad de potenciales compradores de objetos especiales o raros.

Una tendencia en auge

El fallecimiento de Isabel II incrementa la demanda y el valor de monedas con su imagen en el mercado online (Jane Barlow/Pool vía REUTERS)

En los últimos años, el mercado de monedas conmemorativas británicas vivió una expansión notable. Las plataformas digitales permiten que cualquier persona, desde coleccionistas experimentados hasta ciudadanos comunes, ofrezcan y compren monedas sin intermediarios.

Según National Geographic, aunque un gran número de anuncios no concluyen en ventas, las operaciones exitosas alcanzan precios sorprendentes, sobre todo si involucran monedas vinculadas a la figura de la reina Isabel II.

Su fallecimiento en septiembre de 2022 generó aún más interés y aceleró la demanda de piezas relacionadas con su imagen, consideradas ahora objetos de recuerdo histórico.

El auge de las plataformas digitales facilita la compraventa de monedas conmemorativas y objetos de colección a nivel mundial (Eneas Mares)

El fenómeno no se limita a la numismática. El interés por objetos con valor cultural o histórico, como sellos y muebles antiguos, también creció de manera sustancial a través de los canales online.

Sin embargo, las monedas con la imagen de la reina Isabel II y las series temáticas de la Royal Mint concentran un lugar destacado gracias a su combinación única de atractivo estético, historia y potencial económico.

Legalidad de la compraventa

La legalidad de la compraventa de monedas conmemorativas en plataformas digitales está reconocida siempre que se cumplan ciertos requisitos. Las monedas no pueden ser robadas ni estar sujetas a restricciones de circulación activa.

Las monedas vinculadas a la reina Isabel II alcanzan precios sorprendentes en subastas y ventas online (AP Foto/Alastair Grant Pool, archivo)

Cuando se trate de reproducciones o falsificaciones, la normativa indica que esto debe especificarse de forma clara para proteger los derechos de compradores y vendedores.

A nivel fiscal, los beneficios obtenidos por la venta de estas piezas deben declararse correctamente si alcanzan cifras relevantes, aunque muchos particulares suelen operar por debajo de esos umbrales.

Aunque algunos coleccionistas recurren a tiendas especializadas o subastas físicas para recibir tasaciones inmediatas y evitar dificultades logísticas, la posibilidad de captar una audiencia global sin limitaciones geográficas situó a las plataformas online como la opción preferida para comerciar estos y otros objetos de colección contemporánea.

Ejemplos y récords destacados

La moneda de Kew Gardens, emitida en 2009, es una de las más valiosas y buscadas en el mercado digital (Royal Mint)

Existen diversos ejemplos de monedas conmemorativas británicas que lograron cotizaciones elevadas en internet. Entre las más conocidas se encuentra la moneda de Kew Gardens, lanzada en 2009 con motivo del aniversario de los Jardines Botánicos Reales de Kew.

Se emitieron solo 210.000 unidades, lo que hace que actualmente alcancen valores superiores a los 800 dólares en plataformas digitales. Destaca igualmente la moneda “Diversity Built Britain”, emitida en 2020 para celebrar la diversidad cultural británica, la cual llegó a listarse por hasta 20.000 dólares.

Las plataformas digitales también impulsan el interés por otros objetos, como sellos, joyas antiguas y mobiliario vintage, demostrando su papel clave en el desarrollo del coleccionismo en la actualidad.

La expansión del comercio online permitió que quienes poseen monedas antiguas u objetos singulares puedan descubrir, con facilidad, que tienen verdaderos tesoros en casa.