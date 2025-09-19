Zelensky denunció que la incursión de aviones rusos en Estonia es parte de una “campaña sistémica” contra Europa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Alina Smutko)

La reciente violación del espacio aéreo de Estonia por parte de tres cazas rusos MIG-31 ha generado una cascada de reacciones en Europa. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, calificó el incidente como parte de una “campaña sistémica” que Rusia desplegaría contra “Europa, la OTAN y Occidente”, y reclamó la adopción de medidas contundentes desde el plano colectivo e individual para presionar a Moscú.

El episodio, que ocurrió este viernes y se extendió durante casi doce minutos, fue catalogado de “escandaloso” por el mandatario ucraniano en redes sociales, al tiempo que exigió nuevas sanciones internacionales y un incremento en el apoyo militar a su país.

“Las pérdidas de Rusia en la guerra deben seguir aumentando, lo que se logrará mejor con un Ejército ucraniano fuerte”, afirmó Zelensky en mensajes difundidos en la red social X y citados por diferentes medios internacionales. En su declaración, el presidente subrayó que la “actividad desestabilizadora de Rusia se expande a nuevos países y direcciones”, mencionando interferencias políticas en Rumania y Moldavia, así como otras violaciones aéreas en Polonia y ahora en territorio estonio.

Según el reporte del Ejército de Estonia, los cazas MIG-31 de Rusia ingresaron al espacio aéreo de Estonia, sobre una isla en el golfo de Finlandia, sin presentar planes de vuelo y con los transpondedores apagados, además de no mantener contacto alguno con los servicios de control locales. El incidente llevó a la activación de la misión de policía aérea de la OTAN, con la intervención de varios aviones italianos F-35 que están desplegados en la base aérea estonia de Ämari.

Imagen de archivo de un avión de combate ruso MiG-31 equipado con un misil hipersónico Kinzhal en junio de 2024 (REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, definió la incursión como “una amenaza directa a la seguridad trasatlántica”. Sibiga indicó en su cuenta de X que “la incursión de hoy de tres aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio es otra escalada de Rusia y una amenaza directa para la seguridad transatlántica”.

El jefe de la diplomacia ucraniana sostuvo que “Ucrania apoya a Estonia frente a la imprudente intimidación de Rusia” y abogó por una “presión política y económica aplastante” sobre el gobierno de Vladimir Putin. Además, Sibiga coincidió con el canciller estonio Margus Tsahkna en la necesidad de incrementar con rapidez la presión internacional sobre Moscú.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, explicó que los aviones militares rusos fueron repelidos por aviones de la OTAN, que salieron al encuentro de los MIG-31 y obligaron a su retirada. Michal, a través de X, calificó la violación como “totalmente inaceptable” y anunció la decisión del Gobierno de Estonia de solicitar consultas bajo el Artículo 4 del Tratado de la OTAN. Dicho mecanismo otorga a cualquier país miembro la posibilidad de convocar consultas en el Consejo Atlántico Norte cuando perciba una amenaza a su seguridad, integridad territorial o independencia política.

Este procedimiento, poco frecuente, había sido utilizado por última vez diez días antes, después de un incidente similar en el cual cerca de veinte drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco, hecho que llevó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos no tripulados rusos sobre territorio aliado.

(Con información de AFP, EFE y EP)