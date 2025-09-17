La viuda de Alexei Navalny presentó pruebas de que su esposo fue envenenado en una prisión rusa

El líder opositor ruso Alexéi Navalny en la colonia penal correctiva IK-2 en Pokrov antes de una audiencia judicial para considerar una apelación contra su sentencia de prisión, en Moscú, Rusia 17 de mayo 2022. (REUTERS/Evgenia Novozhenina/archivo)

La viuda del fallecido líder de la oposición rusa Alexei Navalny afirmó este miércoles que análisis realizados por laboratorios occidentales en muestras biológicas de su marido demuestran que fue envenenado, renovando las acusaciones contra el Kremlin más de un año después de su controvertida muerte en prisión.

Yulia Navalnaya publicó un video en la red social X en el que reveló que material biológico de Navalni fue introducido al extranjero en 2024 y examinado por dos laboratorios independientes en países diferentes.

“Estos laboratorios de dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexei fue asesinado. Más concretamente, fue envenenado”, declaró Navalnaya en el video, sin especificar qué tipo de veneno habrían encontrado los análisis.

La viuda del opositor exigió que los laboratorios hagan públicas sus conclusiones sobre lo que calificó de “verdad incómoda”, aunque no proporcionó mayores detalles sobre la identidad de estas instituciones ni los métodos utilizados en los análisis.

Yulia Navalnaya, activista de derechos humanos y esposa del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny (REUTERS/Abdul Saboor/archivo)

Según precisó Navalnaya, los resultados están basados en “muestras biológicas” que allegados de Navalny pudieron “extraer y transferir al extranjero de forma segura” antes de su entierro tras su muerte el 16 de febrero de 2024.

Navalny, de 47 años, murió repentinamente mientras cumplía una condena de 19 años en una colonia penitenciaria del círculo polar ártico, privando a la oposición rusa de su líder más carismático y popular. Al anunciar su muerte, las autoridades rusas informaron que falleció mientras caminaba por el patio de la prisión.

El carismático activista anticorrupción había logrado movilizar a cientos de miles de personas en toda Rusia en protestas contra el Kremlin, mientras exponía el presunto enriquecimiento ilícito del círculo íntimo del presidente Vladimir Putin.

Esta no sería la primera vez que Navalny habría sido víctima de envenenamiento. En 2020, mientras hacía campaña en Siberia, sufrió un envenenamiento con el agente nervioso Novichok que casi le cuesta la vida. Fue trasladado en un vuelo de evacuación de emergencia a Alemania, donde pasó meses recuperándose. Laboratorios europeos confirmaron entonces que había sido víctima de una sustancia neurotóxica del grupo Novichok, creada en la era soviética para fines militares.

El opositor ruso Alexei Navalny junto a miembros de su familia en el hospital Charite de Berlín, Alemania, tras ser envenenado con el agente nervioso Novichok (Cortesía de Instagram @NAVALNY/Redes sociales vía REUTERS)

A su regreso a Rusia en enero de 2021, Navalny fue arrestado inmediatamente y condenado a prisión por una serie de cargos que él y sus partidarios consideraron políticamente motivados, incluido “extremismo”. No obstante, el también abogado continuó su campaña contra Putin desde la cárcel y se manifestó incluso contra la invasión rusa de Ucrania.

Yulia Navalnaya ha acusado repetidamente a Rusia de haber matado a su esposo, afirmaciones que el Kremlin califica de “disparate”. Su viuda siempre ha sostenido que su esposo fue asesinado por órdenes de Putin, acusaciones que el gobierno ruso rechaza categóricamente.

El año pasado, Navalnaya rechazó la versión oficial de los investigadores rusos de que Navalny había muerto de “una combinación de enfermedades”.

Los funcionarios penitenciarios tardaron días en entregar el cuerpo de Navalny a sus familiares tras su muerte, lo que generó sospechas entre sus seguidores y la comunidad internacional.

Un retrato del fallecido líder de la oposición rusa Alexei Navalny entre ofrendas florales y una vela frente a la embajada rusa en Berlín, Alemania. EFE/FILIP SINGER

Según reportes de medios estadounidenses, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han determinado que el presidente Putin no ordenó directamente la muerte de Navalny aunque esto no descarta la participación de otros actores dentro del aparato estatal ruso.

Navalny había estudiado Derecho en la Universidad Estatal de Moscú y posteriormente se convirtió en un destacado bloguero y activista anticorrupción. Fundó el Proyecto Anticorrupción, una organización que investiga y expone casos de corrupción en Rusia. Sus videos en YouTube tenían millones de visualizaciones y sus investigaciones sobre la corrupción de las élites rusas lo convirtieron en la voz más potente de la oposición al régimen de Putin.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había declarado anteriormente que los arrestos y detenciones de Navalny por parte de Rusia en 2012 y 2014 tuvieron una motivación política y violaron sus derechos humanos.