Mundo

El Gobierno de Erdogan destituyó a otro alcalde del principal partido opositor turco

La suspensión de Hasan Mutlu eleva a 19 los alcaldes del CHP detenidos desde el año pasado, incluido Ekrem İmamoğlu, rival potencial del presidente en 2028

Guardar
Una simpatizante del principal partido
Una simpatizante del principal partido de oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), besa una imagen del exalcalde de Estambul, Ekrem İmamoglu, durante un mitin del partido en Estambul, Turquía, el miércoles 10 de septiembre de 2025 (Foto AP/Francisco Seco)

El Ministerio del Interior de Turquía anunció este miércoles que el alcalde de Bayrampasa, Hasan Mutlu, del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha sido suspendido del cargo tras ser arrestado durante el fin de semana en el marco de una operación anticorrupción contra este municipio, ubicado en Estambul.

“De conformidad con el artículo 127 de la Constitución y el artículo 47 de la Ley Municipal 5393, ha sido suspendido temporalmente del cargo como medida cautelar”, indicó la cartera del Interior en un comunicado.

La Fiscalía General de Estambul abrió una investigación contra el municipio por presuntos delitos de malversación, extorsión, soborno y manipulación de licitaciones, un caso por el que han sido arrestadas ya alrededor de 45 personas, entre ellos cargos políticos municipales y funcionarios de Bayrampasa.

Mutlu, elegido en las elecciones locales celebradas en 2014, aseguró en un comunicado publicado en redes sociales que la única razón de su arresto se debe a que no ha cedido a las presiones del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El CHP ha visto como desde el año pasado han sido detenidos 19 de sus alcaldes, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu, que se perfilaba como el candidato con más opciones para derrotar en las elecciones presidenciales de 2028 al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, que lleva desde 2003 en el poder.

Juicio para destituir a la cúpula de la oposición

FOTO DE ARCHIVO: Simpatizantes del
FOTO DE ARCHIVO: Simpatizantes del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), asisten a un mitin, un día antes de que un tribunal decida si anula el último congreso general del partido y destituye a su líder Ozgur Ozel, en Ankara, Turquía, 14 de septiembre de 2025 (REUTERS/Umit Bektas)

Por otra parte, el lunes comenzó el juicio por supuestas irregularidades en la elección de la cúpula del CHP, en lo que la formación ve un ataque político por parte del Gobierno islamista.

El juicio se basa en una investigación de la Fiscalía de supuesta compra de votos en la elección de Özgür Özel como líder del CHP en el congreso que el partido celebró en 2023.

Bajo una acusación de pucherazo muy similar, un juzgado destituyó a principios de septiembre a la cúpula del partido en Estambul, elegida en un congreso provincial en 2023, y puso la formación bajo control de un administrador temporal en la persona de un antiguo dirigente del CHP, enfrentado a Özel.

La Constitución no da competencias a los tribunales para cuestionar procesos electorales, una tarea que corresponde a la Junta Electoral de la nación, asegura el CHP.

Pese a ello, el partido teme ahora que la Justicia ignore esa norma y destituya también a la dirección nacional como medida cautelar en un proceso que puede durar meses.

ARCHIVO - El líder del
ARCHIVO - El líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ozgur Ozel, ofrece un discurso en una convención del partido en Ankara, Turquía, el domingo 6 de abril de 2025 (AP Foto/Ali Unal, Archivo)

Özel ha anunciado que no dejará el puesto y ha convocado un congreso nacional extraordinario para el próximo 21 de septiembre, en el que podría ser reelegido, al tiempo que continúan las preparaciones para el congreso ordinario, que podría celebrarse hacia finales de noviembre.

El líder del partido también ha prometido movilizar a millones de simpatizantes en las calles, mientras que Erdogan, por su parte, lo ha acusado de despreciar el Estado de derecho y ha advertido de que no tolerará esa “irresponsabilidad”.

El CHP ganó el año pasado las elecciones locales, en la que fue la primera derrota electoral de la formación islamista AKP en los 22 años que Erdogan, su líder, lleva en el poder, bien como primer ministro o como jefe del Estado.

No solo reafirmó sus victorias anteriores en Estambul, Ankara y Esmirna, sino que ganó en grandes ciudades que llevaban años gobernadas por el AKP, como Bursa o Denizli.

En total, logró el 35,5 % de los votos, tres puntos más que el AKP.

Fue un gran estreno en la dirección del partido para Özel, que el año anterior había disputado con éxito la presidencia de la formación a Kemal Kiliçdaroglu, el veterano (76 años) pero poco carismático líder bajo cuyo mandato el partido había ido perdiendo una elección tras otra.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

TurquíaErdoganPartido Republicano del Pueblo

Últimas Noticias

Narendra Modi y Ursula von der Leyen acordaron impulsar un acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Europea este año

Líderes de ambos bloques destacaron el avance de una nueva agenda estratégica y evaluaron las oportunidades de cooperación en comercio, tecnología, seguridad y sustentabilidad

Narendra Modi y Ursula von

Tras 100 años bajo el mar: se conocieron los impactantes tesoros ocultos del Britannic, el gemelo del Titanic

Sumergido durante un siglo en el Egeo, el mayor buque hospital de la Primera Guerra Mundial conservó secretos sobre ingeniería naval y vida a bordo que serán exhibidos en el futuro Museo de Antigüedades Submarinas de El Pireo

Tras 100 años bajo el

Marine Le Pen exigió elecciones anticipadas y advirtió a Sébastien Lecornu con una moción de censura si mantiene la política de Emmanuel Macron

La incertidumbre en Francia crece ante un nuevo gobierno que enfrenta presiones sociales, protestas por reformas y desafíos económicos que ponen a prueba su liderazgo

Marine Le Pen exigió elecciones

El líder bielorruso Lukashenko habló de su posible retirada: “Busco futuros presidentes, quiero verlos”

Tras casi tres décadas al frente del régimen en Bielorrusia, Alexander Lukashenko reconoció que lleva “mucho tiempo” en el poder, pero descartó que una mujer pueda ocupar su lugar

El líder bielorruso Lukashenko habló

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

La directora ejecutiva, Catherine Russell, advirtió que la exclusión educativa de las niñas afganas es “una de las injusticias más graves de nuestro tiempo”

Más de 2,2 millones de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Merced se viste de

La Merced se viste de fiesta: música, baile y tradición en honor a la Virgen de las Mercedes

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

Contundente rechazo a los vetos de Milei: Diputados ratificó el financiamiento del Garrahan y las universidades

‘Prueba llaves’, la modalidad con la que delincuentes van de puerta en puerta para cometer robos en el sur de Bogotá

Valor de cierre del euro en Colombia este 17 de septiembre de EUR a COP

INFOBAE AMÉRICA
Desaparecen más de 60 migrantes

Desaparecen más de 60 migrantes tras el naufragio de una embarcación frente a las costas de Libia

Jeannette Jara (izquierda) lidera claramente en la última encuesta para las elecciones presidenciales de Chile

Terelu Campos posa con Carlo Costanzia padre en su fiesta de cumpleaños

Una pintura atribuida a Rubens es exhibida públicamente en una iglesia de París

La ONU aplaude la propuesta de tregua para Sudán planteada por EEUU y varios países árabes

ENTRETENIMIENTO

Más allá del cine: 17

Más allá del cine: 17 revelaciones sorprendentes sobre Robert Redford y su legado

Cardi B anunció que está embarazada de su cuarto hijo

El recuerdo de Robert Redford según sus vecinos: “Le era difícil vivir sin su hijo”

‘Anaconda’: mira el primer adelanto de la nueva versión protagonizada por Jack Black y Paul Rudd

Scarlett Johansson rindió homenaje a Robert Redford: “Me enseñó lo que la actuación podía ser”