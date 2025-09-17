El Gobierno de Erdogan destituyó a otro alcalde del principal partido opositor turco

Una simpatizante del principal partido de oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), besa una imagen del exalcalde de Estambul, Ekrem İmamoglu, durante un mitin del partido en Estambul, Turquía, el miércoles 10 de septiembre de 2025 (Foto AP/Francisco Seco)

El Ministerio del Interior de Turquía anunció este miércoles que el alcalde de Bayrampasa, Hasan Mutlu, del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha sido suspendido del cargo tras ser arrestado durante el fin de semana en el marco de una operación anticorrupción contra este municipio, ubicado en Estambul.

“De conformidad con el artículo 127 de la Constitución y el artículo 47 de la Ley Municipal 5393, ha sido suspendido temporalmente del cargo como medida cautelar”, indicó la cartera del Interior en un comunicado.

La Fiscalía General de Estambul abrió una investigación contra el municipio por presuntos delitos de malversación, extorsión, soborno y manipulación de licitaciones, un caso por el que han sido arrestadas ya alrededor de 45 personas, entre ellos cargos políticos municipales y funcionarios de Bayrampasa.

Mutlu, elegido en las elecciones locales celebradas en 2014, aseguró en un comunicado publicado en redes sociales que la única razón de su arresto se debe a que no ha cedido a las presiones del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El CHP ha visto como desde el año pasado han sido detenidos 19 de sus alcaldes, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu, que se perfilaba como el candidato con más opciones para derrotar en las elecciones presidenciales de 2028 al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, que lleva desde 2003 en el poder.

Juicio para destituir a la cúpula de la oposición

Por otra parte, el lunes comenzó el juicio por supuestas irregularidades en la elección de la cúpula del CHP, en lo que la formación ve un ataque político por parte del Gobierno islamista.

El juicio se basa en una investigación de la Fiscalía de supuesta compra de votos en la elección de Özgür Özel como líder del CHP en el congreso que el partido celebró en 2023.

Bajo una acusación de pucherazo muy similar, un juzgado destituyó a principios de septiembre a la cúpula del partido en Estambul, elegida en un congreso provincial en 2023, y puso la formación bajo control de un administrador temporal en la persona de un antiguo dirigente del CHP, enfrentado a Özel.

La Constitución no da competencias a los tribunales para cuestionar procesos electorales, una tarea que corresponde a la Junta Electoral de la nación, asegura el CHP.

Pese a ello, el partido teme ahora que la Justicia ignore esa norma y destituya también a la dirección nacional como medida cautelar en un proceso que puede durar meses.

Özel ha anunciado que no dejará el puesto y ha convocado un congreso nacional extraordinario para el próximo 21 de septiembre, en el que podría ser reelegido, al tiempo que continúan las preparaciones para el congreso ordinario, que podría celebrarse hacia finales de noviembre.

El líder del partido también ha prometido movilizar a millones de simpatizantes en las calles, mientras que Erdogan, por su parte, lo ha acusado de despreciar el Estado de derecho y ha advertido de que no tolerará esa “irresponsabilidad”.

El CHP ganó el año pasado las elecciones locales, en la que fue la primera derrota electoral de la formación islamista AKP en los 22 años que Erdogan, su líder, lleva en el poder, bien como primer ministro o como jefe del Estado.

No solo reafirmó sus victorias anteriores en Estambul, Ankara y Esmirna, sino que ganó en grandes ciudades que llevaban años gobernadas por el AKP, como Bursa o Denizli.

En total, logró el 35,5 % de los votos, tres puntos más que el AKP.

Fue un gran estreno en la dirección del partido para Özel, que el año anterior había disputado con éxito la presidencia de la formación a Kemal Kiliçdaroglu, el veterano (76 años) pero poco carismático líder bajo cuyo mandato el partido había ido perdiendo una elección tras otra.

