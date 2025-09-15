Cada vez más países evalúan dotarse de armas nucleares: “El régimen de no proliferación está en riesgo”

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en la Conferencia General del OIEA en la sede del organismo en Viena, Austria, el 15 de septiembre de 2025. (REUTERS/Lisa Leutner)

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, advirtió este lunes del peligro que supone la proliferación nuclear en un contexto mundial marcado por las tensiones y los conflictos armados.

El director general del OIEA señaló que el régimen de no proliferación nuclear está en riesgo y recordó que algunos Estados debaten abiertamente sobre armas atómicas.

“Vemos que en muchos lugares existe un debate abierto sobre la posibilidad de tener armas nucleares. Y algunos se preguntan, bueno, ¿por qué no? Tal vez el mundo ha cambiado o está cambiando de tal manera que podríamos necesitarlas”, declaró el diplomático argentino en su discurso de apertura ante la Conferencia General del OIEA.

“Tenemos, por supuesto, que evitar que esto suceda. Imaginen por un segundo, en las circunstancias actuales y tensiones que vivimos, si en lugar de los que tienen armas nucleares ahora, tuviéramos 20 o 25 países con armas nucleares. Esto es algo que debemos evitar”, agregó.

El dictador norcoreano Kim Jong Un supervisa durante lo que los medios estatales KCNA dicen que es un lanzamiento de prueba de un misil de crucero estratégico diseñado para demostrar la postura de preparación de varias capacidades nucleares (Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el 27 de febrero de 2025. KCNA vía REUTERS/Archivo)

El responsable del OIEA subrayó que la proliferación nuclear es una amenaza real y que el actual sistema internacional de no proliferación ha sido uno de los pilares de la paz en las últimas décadas.

“Este régimen (de no proliferación), con todas sus limitaciones, ha sido uno de los pilares de la paz y la seguridad internacionales en un mundo lleno de incertidumbre. Y esto está en riesgo”, insistió.

En la actualidad las cinco potencias del Consejo de Seguridad -EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido- cuentan con armas nucleares. India, Pakistán y Corea del Norte, que no forman parte del Tratado de No Proliferación, también tienen un arsenal atómico.

Un simulacro de "ataque nuclear táctico" en un lugar no revelado en Corea del Norte en esta imagen publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) y obtenida por Reuters el 3 de septiembre de 2023. (KCNA via REUTERS)

Por último, los expertos aseguran que Israel también cuenta con armas atómicas, algo nunca confirmado por ese Estado.

El pasado marzo, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que su país estaría más seguro si contara con armas nucleares y no descartó disponer de esa capacidad en el futuro en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.

Grossi subrayó la seguridad que aporta el OIEA a la comunidad internacional al poder certificar el uso pacífico de la energía nuclear.

“Cuando esa capacidad se ve comprometida o limitada, o no podemos hacer lo que se supone que debemos hacer, entonces la paz y la seguridad internacionales están en riesgo”, advirtió el director general del OIEA.

(Con información de EFE)