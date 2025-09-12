Tensión en Turquía: el principal opositor Imamoglu compareció ante un tribunal por presunta falsificación de su título universitario

FOTO DE ARCHIVO: El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, saluda a sus simpatizantes tras recibir el certificado de alcalde frente al Palacio de Justicia de Çağlayan, en Estambul, Turquía, el 3 de abril de 2024. (REUTERS/Dilara Senkaya/Foto de archivo)

El alcalde de Estambul y figura central de la oposición turca, Ekrem Imamoglu, compareció este viernes ante un tribunal en la prisión de Silivri, acusado de falsificar su título universitario. El socialdemócrata Imamoglu, encarcelado desde marzo por otras causas de corrupción y supuestos vínculos con el terrorismo, afronta ahora un proceso que podría derivar en una pena de hasta ocho años y nueve meses de cárcel, además de la inhabilitación política.

El caso se centra en la validez del diploma universitario de Imamoglu, obtenido en 1994 en la Universidad de Estambul tras transferir sus estudios desde el norte de Chipre. La Fiscalía lo acusa de “falsificación reiterada de documentos oficiales”, al sostener que la convalidación de sus estudios en Chipre fue irregular y que utilizó ese diploma a lo largo de su carrera política, un supuesto delito por el que pide entre 2 y 8 años de cárcel.

La Universidad de Estambul retiró su diploma en marzo, junto al de otras 54 personas, argumentando inconsistencias en los trámites de traslado. Según la acusación, en 1990 Imamoglu fue inscrito como proveniente de la Universidad del Mediterráneo Oriental, reconocida por Turquía, cuando en realidad habría estudiado en el Colegio Universitario de Chipre Norte, sin convenios oficiales en aquel momento.

Imamoglu fue arrestado al día siguiente, lo que provocó que cientos de miles de personas inundaran las calles en las mayores protestas de Turquía en más de una década.

Un hombre sostiene un cartel con la imagen del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, durante una manifestación en protesta por el fallo judicial que destituyó a la dirigencia provincial del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora, en Estambul, Turquía, el 10 de septiembre de 2025. (REUTERS/Umit Bektas)

La Fiscalía sostiene que existió “falsedad evidente” en la documentación, aunque no precisa si Imamoglu fue responsable directo de falsificar papeles.

El alcalde es considerado el principal rival de Erdogan de cara a las elecciones presidenciales de 2028, para las cuales fue designado candidato por el CHP tras su arresto. Según la Constitución turca, un título universitario válido es requisito para postularse a la presidencia, lo que convierte este proceso en decisivo para su futuro político.

La defensa de Imamoglu

El opositor Imamoglu rechazó categóricamente los cargos. “No tenía nada que ver”, afirmó en la audiencia, y denunció que el proceso refleja la crisis de confianza en la justicia turca: “El 80% de la ciudadanía no confía en la Justicia”.

Ante el tribunal, ironizó sobre la inconsistencia de las acusaciones: “¿Cuál es exactamente mi delito aquí? ¿Qué fraude?”. Y en una alusión directa a Erdogan, quien, según rumores no se graduó de la universidad, replicó: “No me importa escuchar, pero espero que la persona que no tiene un diploma también esté escuchando”.

Más simpatizantes del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), participando en una manifestación para protestar contra el arresto de Ekrem Imamoglu, en Estambul, Turquía, el 3 de septiembre de 2025. (REUTERS/Umit Bektas)

El propio Imamoglu explicó que fue admitido en una universidad del norte de Chipre a los 18 años, en un procedimiento conforme a las regulaciones del Consejo de Educación Superior (YÖK). “Este es el nivel de absurdo de la acusación: después podrían incluso afirmar que la TRNC no existe solo para que me revoquen el título”, ironizó.

“El fiscal no redactó esta acusación. La redactó quien sabía que lo derrotaría en las próximas elecciones”, añadió más tarde, refiriéndose también a Erdogan.

Reacciones y contexto político

La sesión, que duró siete horas, estuvo marcada por un fuerte acompañamiento de la oposición: su familia, diputados del CHP y miles de simpatizantes se hicieron presentes en el tribunal. Imamoglu fue recibido con aplausos y vítores, e incluso fue llamado por los presentes “Presidente Imamoglu”.

El presidente del CHP, Özgür Özel, denunció que el juicio forma parte de una ofensiva del gobierno contra la oposición. El propio partido sostiene que las causas judiciales —Imamoglu enfrenta al menos otros siete procesos abiertos— buscan neutralizarlo políticamente y asegurar el camino de Recep Tayyip Erdogan hacia un nuevo mandato.

El gobierno, en cambio, insiste en que los tribunales son independientes y que no existe persecución política.

El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. (Foto: Kremlin/dpa)

Imamoglu saltó a la primera línea nacional en 2019, cuando conquistó la alcaldía de Estambul, la ciudad más grande del país, arrebatándosela al partido de Erdogan en una elección histórica. A pesar de los intentos oficiales por anular su victoria, volvió a imponerse con una diferencia mayor en la repetición de los comicios.

El proceso judicial continuará el próximo 20 de octubre, cuando se celebrará una nueva vista en la prisión de Silivri, donde el alcalde permanece detenido preventivamente. Mientras tanto, sus funciones como regente de Estambul son ejercidas por un diputado del CHP.

Su futuro político, y en buena medida el del panorama opositor en Turquía, dependerá del desenlace de este caso que hoy combina la esfera judicial con el pulso político más delicado del país en los últimos años.

(Con información de agencias)