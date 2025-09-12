La inesperada batalla por las palomas divide a un vecindario en Roma

La proliferación de palomas en Via Spartaco ha causado preocupación por la salubridad del edificio y sus alrededores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventanas y balcones del edificio en el número 108 de la Via Spartaco en Roma reflejan un escenario desagradable: plumas y excrementos de paloma cubren barandillas, vehículos, pasillos y zonas comunes. Y a su alrededor, vecinos que se quejan día y noche. Ante el deterioro del entorno y el aumento de las protestas, la alcaldía de Roma dictó una orden clara esta semana: queda estrictamente prohibido alimentar a las palomas en ese bloque de apartamentos, con la advertencia de posibles consecuencias legales y administrativas. Según The Guardian, los residentes reclaman soluciones ante una plaga que complica la convivencia y la salubridad del inmueble.

Durante meses, una inquilina del tercer piso —identificada por la prensa como “la señora de las palomas”— depositó alimento para decenas de aves, argumentando que su objetivo era mitigar el sufrimiento animal. Sin saberlo, estimuló el sufrimiento humano: para el vecindario, su gesto provocó una invasión que transformó los espacios compartidos en áreas insalubres. Calles “llenamente cubiertas de guano”, vehículos “sistemáticamente manchados” y “balcones inutilizados” debido a la suciedad y el olor persistente son algunos de los argumentos de los residentes.

La restricción municipal a la alimentación de aves busca preservar la higiene y el bienestar de los residentes en Roma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a reiteradas solicitudes de los vecinos y la existencia de una ordenanza municipal que prohíbe alimentar sistemáticamente a las palomas en toda la ciudad, la situación persistió hasta la intervención del ayuntamiento, detalló The Guardian.

La orden del alcalde Roberto Gualtieri no solo restringió la alimentación de las aves. Tras la notificación, se exigió a los habitantes del piso afectado que se hicieran cargo de la limpieza, la desinfección y el control de plagas del inmueble en un plazo de 10 días y a su propio coste. Se hizo hincapié en restablecer las condiciones de higiene, seguridad y salud, además de prohibir esparcir restos de comida o semillas, con la meta de frenar la proliferación de aves en la zona.

Consultada tanto por medios locales como por The Guardian, la residente implicada se definió como parte de una organización ambientalista destacada a nivel nacional: “Soy activista por los derechos de los animales en la Liga Italiana de Protección de Aves... Rescato animales en apuros; no les doy de comer por pasatiempo. Salvo palomas y otros animales como gatos y perros”, afirmó. La mujer denunció haber sido objeto de “mentiras, calumnias y amenazas”, recalcando que si ofreció comida fue “para salvarlos”. Ante las críticas por la suciedad, se comprometió: “Me encargaré de limpiarlo, tanto por mí como por los demás vecinos y por las palomas, que son las verdaderas víctimas. Por lo pronto, he dejado de poner comida; espero que se vayan. Aquí suelen atropellarlas”.

La acumulación de excrementos de paloma en vehículos y balcones afectó la convivencia del vecindario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quejas vecinales persistieron a pesar de las explicaciones de la activista. Un residente declaró al programa “La Vita in Diretta” de la televisión nacional RAI que “la señora sigue lanzando semillas, trozos de jamón y pollo, nos arruina la vida”. Otros informaron al portal Roma Today que la población de palomas “sigue creciendo y poniendo huevos”. El impacto en la vida diaria ha sido significativo: “Somos prisioneros en nuestras casas, rehenes de una situación ridícula que hace que la rutina diaria sea insoportable”, expresó una vecina a otro medio local. De acuerdo con testimonios recogidos por The Guardian, la presencia masiva de aves ha provocado la pérdida de valor de las viviendas y ha dificultado su venta, según advirtió el concejal Rocco Ferraro.

Regulación municipal y consecuencias legales

Las autoridades municipales han dejado claro que la alimentación de palomas y otras aves silvestres está prohibida por ordenanza en Roma, precisamente para evitar situaciones como la de la Via Spartaco. Si bien el equipo del alcalde Gualtieri explicó a The Guardian que no existe “evidencia directa” de problemas de salud, sí señalaron el riesgo potencial asociado a la acumulación de animales. Tras denuncias que sostienen que la mujer continuó con la práctica pese a la orden, la policía municipal realizó una inspección. Desde el jueves anterior al reporte, no se documentaron incidentes adicionales, aunque el sitio permanece bajo vigilancia.

Ante un posible incumplimiento de las medidas de limpieza y cese de alimentación por parte de los residentes, la administración del distrito VII de Roma está lista para ejecutar la orden “por la fuerza”, con apoyo de las autoridades, si fuese necesario, según confirmó The Guardian.