El régimen de China probó su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán, pero dice que no tuvo un “objetivo específico”

La Marina de Xi Jinping exhibió su buque más moderno frente a la isla que codicia, en medio del proceso final de ajuste de la embarcacación

El Fujian es el primer portaviones totalmente diseñado y construido en China y el primero de propulsión convencional en el mundo equipado con catapultas electromagnéticas (AP)

El Fujian, el tercer portaviones de China y el más avanzado de su flota, navegó recientemente por el estrecho de Taiwán en dirección al mar de China Meridional para llevar a cabo “pruebas científicas y entrenamientos”, informó este viernes la Marina del país asiático.

El portavoz de la fuerza naval, capitán Leng Guowei, aseguró que se trata de un “arreglo rutinario” dentro del proceso de construcción del buque y que “no está dirigido contra ningún objetivo específico”. Las maniobras forman parte de los ensayos previos a la entrada en servicio del Fujian, botado en 2022 y que comenzó sus pruebas de mar el año pasado.

Según el diario estatal Global Times, el Fujian es el primer portaviones totalmente diseñado y construido en China y el primero de propulsión convencional en el mundo equipado con catapultas electromagnéticas, con un desplazamiento superior a las 80.000 toneladas. En 2019, el Shandong, el segundo portaviones chino, también atravesó el Estrecho de Taiwán en pruebas antes de entrar en servicio.

El portaaviones Shandong de la Armada del Ejército Popular de Liberación del régimen de China (REUTERS)

El Ministerio de Defensa de Japón informó que el Fujian transitó acompañado por dos destructores de misiles tras pasar por el mar de China Oriental y dirigirse hacia aguas cercanas a Taiwán. Según el Ministerio, se identificó la presencia de tres buques chinos aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de las disputadas islas Senkaku/Diaoyu, confirmando por primera vez la participación del Fujian.

El tránsito por el estrecho de Taiwán fue interpretado por analistas como un mensaje estratégico. Collin Koh, investigador sénior de la S. Rajaratnam School of International Studies en Singapur, señaló que se trata de “flexionar la nueva fuerza militar de China y enviar una señal a posibles adversarios”.

El ministerio de Defensa de Taiwán indicó que utilizó “medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para comprender completamente la situación y respondió en consecuencia”.

El régimen chino considera el Estrecho de Taiwán parte de sus aguas territoriales, mientras que Taipéi, Estados Unidos y sus aliados lo califican de vía marítima internacional. El tránsito de buques de guerra por la zona eleva la tensión entre ambas orillas, en un contexto de creciente despliegue militar de Beijing en torno a la isla.

El mar de China Meridional, adonde se dirige el Fujian, constituye otro foco de fricciones. Beijing reclama la mayor parte de ese espacio marítimo, actualmente en disputa también con Filipinas y Vietnam.

El portaaviones chino Liaoning (Foto AP/Vincent Yu, Archivo).

Según el comentarista militar chino Song Zhongping, esta área “presenta un entorno más desafiante y condiciones más duras, haciendo que las pruebas sean más rigurosas para el Fujian”.

El Fujian se sumará a los portaviones existentes de China, el Liaoning y el Shandong, con expectativas de contar con sistemas de despegue más avanzados que permitan a la fuerza aérea china desplegar aviones con mayores cargas útiles y combustible, según analistas del CSIS en Washington.

China ha expandido su capacidad naval para proyectar influencia en el Pacífico y amenazar la alianza liderada por Estados Unidos. Según el Departamento de Defensa de EEUU, China cuenta con la mayor marina del mundo, con más de 370 buques y submarinos.

(Con información de AFP y EFE)

