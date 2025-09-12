Mundo

Albania nombró a la inteligencia artificial Diella como ministra contra la corrupción: “No tiene intereses personales ni vínculos políticos”

Su función principal es analizar grandes volúmenes de información para detectar patrones irregulares y optimizar la eficiencia de los servicios públicos

Por primera vez en la historia política europea, Albania incorporó a una inteligencia artificial (IA) como ministra en el gabinete del primer ministro, Edi Rama, quien inicia su cuarto mandato al frente del país.

Esta decisión marca un hito en la administración pública global y responde a la intención declarada de combatir la corrupción y modernizar el Estado.

La inteligencia artificial, bautizada bajo el nombre de Diella, asumió funciones ministeriales en el nuevo gobierno de Rama. Se integró como responsable de un área clave de la administración, con competencias orientadas a la supervisión de procesos administrativos y la gestión de datos estatales.

Su función principal es analizar grandes volúmenes de información para detectar patrones irregulares y alertar sobre posibles casos de corrupción, así como optimizar la eficiencia de los servicios públicos.

Rama defendió la medida. “La inteligencia artificial no tiene intereses personales ni vínculos políticos, por lo que puede garantizar transparencia y objetividad en la gestión pública”, afirmó el mandatario.

Subrayó que la incorporación de la IA representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado y la erradicación de prácticas corruptas que han afectado históricamente a la administración albanesa.

Nuestro objetivo es construir un gobierno más eficiente, transparente y libre de corrupción, y la tecnología es nuestra mejor aliada en este desafío”, añadió.

La IA tendrá acceso a bases de datos gubernamentales y podrá identificar irregularidades en tiempo real, lo que permitirá actuar con mayor rapidez ante posibles delitos o malas prácticas. Además, se espera que la automatización de procesos administrativos reduzca la burocracia y mejore la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

La noticia ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social de Albania. Mientras algunos sectores ven en la medida una oportunidad para posicionar al país como referente en innovación tecnológica y transparencia, otros expresan dudas sobre la capacidad de la inteligencia artificial para comprender las complejidades del contexto local y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.

Albania enfrenta desde hace años desafíos significativos en materia de corrupción y modernización institucional, lo que ha motivado la búsqueda de soluciones innovadoras por parte del gobierno.

La propuesta de incorporar una inteligencia artificial al gabinete fue anunciada por Edi Rama en agosto pasado, tras un proceso de consultas con expertos en tecnología y gobernanza. La implementación se concretó ahora, coincidiendo con el inicio del nuevo mandato del primer ministro.

El proceso incluyó la adaptación de marcos legales y la capacitación de funcionarios para interactuar con la nueva ministra digital, en un esfuerzo por garantizar la integración efectiva de la tecnología en la estructura estatal.

Con esta iniciativa, Albania se posiciona como pionera en la integración de inteligencia artificial en la administración pública, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre tecnología y gobierno a nivel internacional.

