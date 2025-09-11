La energía nuclear vuelve a captar inversiones millonarias en Estados Unidos y Europa

La antigua central nuclear de Three Mile Island en el municipio de Londonderry (REUTERS)

La energía nuclear retoma protagonismo en Estados Unidos y Europa, gracias al impulso de proyectos como Fermi America, el respaldo de empresas tecnológicas y la apuesta por reactores modulares pequeños (SMR). Según The Economist, en las afueras de Amarillo, Texas, se desarrolla el mayor complejo energético y de centros de datos del mundo. Esta iniciativa es liderada por Rick Perry, exgobernador de Texas, que se desempeñó como secretario de Energía en el primer mandato de Donald Trump. Perry prevé una primera etapa con gas natural y energía solar, seguida de la construcción de reactores nucleares convencionales y SMR, hasta alcanzar once gigavatios (GW) de capacidad.

Durante dos décadas, el sector nuclear enfrentó retrasos, sobrecostos y la presión de renovables y gas de esquisto. Ninguna planta se completó en plazo y con presupuesto en Europa o Norteamérica. El reciente acuerdo entre Fermi America y Westinghouse para solicitar la aprobación de cuatro reactores AP1000 en Amarillo, según The Economist, sugiere que el ciclo negativo podría estar cerca de su fin.

Factores que impulsan el auge nuclear

El optimismo descansa en tres motores principales: los gobiernos occidentales buscan fuentes de electricidad seguras e independientes; las grandes tecnológicas demandan energía confiable y baja en emisiones; y surgen modelos innovadores para operar y financiar plantas. “Esta vez hay algo diferente”, afirmó Sama Bilbao y León, directora de la World Nuclear Association, citada por The Economist.

Estados Unidos lidera el cambio de actitud

La administración Trump propuso cuadruplicar la capacidad nuclear hasta 400 GW en 2050: una meta poco realista, pero que dinamizó el debate político. La ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio, otorgó grandes créditos fiscales al sector. Estados tradicionalmente republicanos, como Texas, hoy apuestan por la energía nuclear, mientras que algunos estados demócratas, como Nueva York, reabren la puerta a nuevas instalaciones mediante empresas públicas.

Los planes nucleares europeos

En junio, la Comisión Europea presentó su hoja de ruta para aumentar la capacidad nuclear de 100 GW a 145 GW para 2050. Alemania abandonó su resistencia a clasificar la energía nuclear como “verde” en la legislación europea, allanando el camino a que Francia construya seis nuevas plantas. En julio, el gobierno británico aprobó el proyecto Sizewell C, compuesto por dos reactores gigantes y un costo estimado superior a GBP 38.000 millones (USD 51.000 millones). Suecia confirmó que construirá varios SMR, una tecnología cuya viabilidad comercial aún es limitada, pero ofrece menores inversiones iniciales y capacidad para escalar más rápido. Más de 120 empresas trabajan en el desarrollo de SMR, y Barclays estima que fuera de China y Rusia, la capacidad nuclear podría superar los 450 GW entre 2030 y 2050, con los SMR aportando entre el 40% y el 60% del total. Esto supone un mercado de USD 1 billón.

Estados Unidos y Europa presentan ambiciosos planes para aumentar la capacidad nuclear y reducir emisiones. REUTERS/Eduardo Munoz

Inversiones tecnológicas y nuevos actores

El auge de los SMR ha atraído inversiones significativas de gigantes tecnológicas y startups. Desde principios de 2024, las empresas emergentes de SMR captaron más de USD 2.000 millones. Oklo, apoyada por Sam Altman (CEO de OpenAI), recaudó USD 460 millones en junio, y TerraPower, fundada por Bill Gates, obtuvo USD 650 millones. Google se asoció a Kairos Power para desarrollar una flota de SMR para 2035. También las startups de fusión nuclear recibieron fondos millonarios: Commonwealth Fusion Systems, apoyada por Gates, sumó USD 863 millones, y en el último año las empresas de fusión recaudaron USD 2.600 millones.

El papel de la tecnología: demanda y acuerdos innovadores

La demanda de energía limpia y firme es esencial para el sector tecnológico. Michael Terrell, de Google, sostiene que la industria requiere energía nuclear para completar las renovables y que apoyarán la tecnología en todas las etapas. A corto plazo, cree que la mayor aportación vendrá de la extensión de operaciones, el reinicio y la mejora de plantas existentes, seguidas por grandes proyectos con tecnología probada y, por último, los SMR. La fusión nuclear, estima, solo será relevante a largo plazo.

El impacto de las tecnológicas ya es visible en contratos concretos. La central Clinton Power Station en Illinois, gestionada por Constellation Energy, iba a cerrar en 2027 por la competencia del gas de esquisto y el fin de subsidios. Sin embargo, Meta firmó en junio un acuerdo de 20 años para financiar su continuidad a cambio de los créditos de carbono. En 2023, Microsoft selló un acuerdo similar en Three Mile Island, Pensilvania. Joe Dominguez, de Constellation, calcula que el apoyo de tecnológicas podría añadir entre siete y diez GW al sistema eléctrico con mejoras incrementales, y hasta 30 GW adicionales en total.

Más allá del sector tecnológico: nuevos mecanismos financieros

El sector nuclear ve crecer las inversiones fuera del ámbito tecnológico. Empresas de la cadena de suministro captaron cientos de millones por medio de ofertas públicas, y las acciones del sector subieron tras las órdenes ejecutivas de Trump. Jacob DeWitte, CEO de Oklo, destaca: “Ya no existe una mentalidad de escasez dependiente del dinero público, por lo que podemos intentar muchas cosas”.

La innovación financiera es clave. Aunque hoy el costo de la energía nuclear y los SMR es superior al mercado eléctrico, países como China y Corea del Sur han logrado construir grandes reactores en cinco años y bajo presupuesto, mediante la estandarización de diseños, la construcción múltiple en un solo sitio y la continuidad de proyectos, lo que mantiene activas las cadenas de suministro y el empleo. Un estudio reciente en Nature, conducido por Daniel Kammen (Universidad Johns Hopkins), recalca la importancia de un mercado eléctrico amplio y creciente para estimular la inversión. Jim Schaefer, de Guggenheim Securities, defiende modelos financieros donde grandes consumidores, como las tecnológicas, financien flotas nucleares mediante asociaciones de reparto de riesgos y contratos de suministro a largo plazo y por encima del precio de mercado.

La energía nuclear retoma protagonismo en Estados Unidos y Europa con inversiones millonarias y apoyo tecnológico. REUTERS/Eduardo Munoz

Desafíos y barreras regulatorias

Para lograr avances sostenibles, los progresos financieros deben ir acompañados de mejoras operativas. Armond Cohen, de Clean Air Task Force, sostiene que se requiere un programa nacional, no solo proyectos aislados, para que el sector logre escala e impacto. Westinghouse planea la construcción de diez plantas AP1000 en Estados Unidos para 2030, y The Nuclear Company apuesta por el enfoque de “diseñar una vez, construir muchas veces”, pretendiendo levantar seis plantas idénticas.

Sin embargo, persisten desafíos considerables. La regulación excesiva continúa siendo un obstáculo y los intentos de agilizar trámites pueden generar rechazo social. Además, las cadenas de suministro nuclear están poco desarrolladas y la escasez de personal cualificado sigue siendo problemática. El apoyo gubernamental y la inversión privada pueden fluctuar, como han experimentado quienes llevan años en la industria.

El escenario para los pioneros nucleares

Aunque el panorama es complejo, los pioneros del sector conservan la confianza. Clay Sell, CEO de X-energy (startup de SMR), que planea implantar sus primeros cuatro reactores en una planta de Dow en Texas, afirma que la empresa no cuenta con el “cómodo colchón” de la financiación pública para escalar. Sin embargo, Amazon ha invertido en la expansión de la compañía y colaborará para desplegar decenas de unidades. Según Sell, hoy existen más oportunidades para los innovadores nucleares que en los años 60. Su visión refleja la ambición de un sector decidido a renovarse.

La confluencia de capital privado, innovación tecnológica y políticas públicas marcó un nuevo punto de inflexión para la industria nuclear. El equilibrio entre impulso financiero, capacidades técnicas y aceptación social determinará su futuro en el mix energético global.