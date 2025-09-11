Hallaron ahorcada a una famosa jinete británica: había viajado a un lujoso resort para celebrar su aniversario de boda

La jinete británica Abigail Garside fue hallada muerta por ahorcamiento en Harrogate tras celebrar su aniversario de bodas (Instagram)

La jinete británica Abigail Garside, de 30 años, murió por ahorcamiento en Harrogate, North Yorkshire, Inglaterra, pocas horas después de celebrar su primer aniversario de bodas en un resort de lujo.

La causa provisional de la muerte fue confirmada por el forense principal John Heath durante la apertura de la investigación judicial, quien detalló que el cuerpo de Garside fue hallado en Montpellier Parade, en el centro de la ciudad, la mañana del último 18 de agosto.

El hallazgo se produjo poco después de las 6:15, cuando un transeúnte encontró a Garside en unos jardines públicos. El forense Heath declaró ante el tribunal de North Yorkshire que “la causa provisional de muerte fue confirmada como ahorcamiento”, según reseñó el medio británico The Sun. La pareja, residente en Blackburn, Lancashire, había viajado a Harrogate el 17 de agosto para conmemorar el aniversario de su boda, celebrada un año antes en el Crow Wood Hotel and Spa Resort de Burnley.

Nueve horas antes del trágico desenlace, Abigail Garside compartió en Instagram imágenes sonrientes junto a su esposo, Samuel Garside, mientras brindaban con champán en un jacuzzi del resort Rudding Park. “Día encantador en Harrogate celebrando nuestro primer aniversario de bodas con mi amor”, escribió en la publicación.

Unas horas antes de morir, Abigail Garside compartió en Instagram unas imágenes junto a su esposo, Samuel Garside (Instagram)

Samuel Garside también compartió en sus redes sociales unas fotografías de la boda y un mensaje: “¡Un año desde que te convertiste en mi esposa! Te amo cada día más, feliz aniversario”.

Abigail Garside era una figura reconocida en el mundo ecuestre británico. Destacó como jinete de doma clásica y obtuvo el primer puesto en el prestigioso Horse of the Year Show en 2019, lo que le valió reconocimiento en los círculos especializados. Su trayectoria deportiva y su presencia activa en redes sociales la convirtieron en un referente para muchos aficionados al deporte ecuestre.

Abigail Garside era una figura reconocida en el mundo ecuestre británico (Instagram)

La pareja tenía planes de mudarse a Australia en octubre. Según el Daily Mail, ya habían gestionado los visados y puesto en alquiler su vivienda de reciente construcción en las afueras de Blackburn.

Abigail había expresado su entusiasmo por el cambio en una publicación del 1 de agosto, donde compartió una imagen en Melbourne y escribió: “Hemos estado guardando un secreto. Este es nuestro nuevo hogar para el futuro”. Samuel, por su parte, celebró en Instagram la culminación del proceso migratorio: “¡Han sido seis meses largos, pero oficialmente nos vamos a Australia! Visados aprobados. Casa asegurada. Comienza una nueva etapa y aventura”.

La pareja se había casado hace poco tiempo atrás y planeaba irse a vivir a Australia (Instagram)

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, Samuel Garside compartió en redes sociales una fotografía de ambos tomada el día anterior y un mensaje de despedida: “Mi mundo absoluto, mi mejor amiga y mi hermosa y querida esposa. Te amaré por siempre y nunca dejarás mi corazón xxx”.

El funeral de Abigail se celebró la semana siguiente, con un cortejo fúnebre en carruaje tirado por caballos desde su domicilio hasta la iglesia de Feniscowles, en un homenaje que reunió a familiares y amigos.

La investigación judicial sobre la muerte de Garside permanece abierta. El informe forense presentado en la audiencia inicial estableció la causa provisional de muerte, pero el proceso continuará para esclarecer todos los detalles del caso.

La investigación judicial sobre la muerte de Abigail Garside sigue abierta y la familia le rindió homenaje con un cortejo ecuestre (Instagram)

De acuerdo con el Daily Mail, tanto el esposo como los familiares de la fallecida señalaron que se encontraba “en forma y saludable” y no presentaba antecedentes médicos que pudieran justificar su inesperado fallecimiento.

Un vocero policial, citado por el mismo medio, informó que se está desarrollando una investigación para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no consideran que haya elementos sospechosos y anunciaron que se elaborará un informe para el forense.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre la posible causa de la muerte, pero se adelantó que los resultados de la autopsia estarán disponibles el 11 de septiembre, fecha en la que el Juzgado de Instrucción de North Yorkshire emitirá una resolución respecto a las circunstancias que rodearon las últimas horas de la deportista dedicada a la doma.