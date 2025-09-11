Comenzó en Nueva Zelanda el juicio a la mujer acusada de asesinar a sus hijos y ocultar los cuerpos en valijas

El juicio a Hakyung Lee en Auckland examina su responsabilidad penal por el asesinato de sus hijos (Lawrence Smith/Stuff Pool Photo via AP)

El caso de Hakyung Lee, una mujer de 44 año de Corea del Sur, acusada de matar a sus dos hijos pequeños y ocultar sus cuerpos en maletas, generó atención internacional. Según la fiscalía, los cadáveres de Yuna Jo, de ocho años, y Minu Jo, de seis, permanecieron ocultos durante cuatro años en una bodega de Auckland. Se trata de un proceso seguido de cerca por la BBC y otros medios globales, en el que se debaten cuestiones sobre la salud mental y la responsabilidad penal.

El hallazgo de los cuerpos y las pruebas del crimen

El caso cobró un giro macabro en agosto de 2022, cuando una familia de Auckland compró el contenido del depósito de Lee en una subasta por 401 dólares neozelandeses (unos USD 238). Al llegar a casa y abrir las valijas, descubrieron varias bolsas de plástico negras atadas dentro de cada una; en su interior, se encontraban los cuerpos de los niños.

La acusada, Hakyung Lee, enfrenta cargos por la muerte de sus hijos y ocultar los cuerpos en maletas durante cuatro años

Según la fiscal Natalie Walker, los análisis toxicológicos realizados a los restos revelaron la presencia del antidepresivo nortriptilina en la cavidad torácica y el hígado de ambos menores, un medicamento potencialmente letal para los niños incluso en dosis bajas.

Aunque la autopsia no halló signos de violencia física evidente, el patólogo determinó que la muerte de los niños fue un homicidio mediante “medios no especificados”, debido al largo tiempo transcurrido y el estado de los cuerpos. La fiscalía sostiene que Lee administró el fármaco a sus hijos, los envolvió en varias capas de plástico, selló las valijas con cinta adhesiva y luego las depositó en el almacén, donde permanecieron ocultas durante cuatro años.

El juicio, presidido por el juez Geoffrey Venning, se prevé extenso y decisivo para el debate sobre responsabilidad penal (Captura de video)

Un mes después de los crímenes, Lee cambió su nombre, abandonó Nueva Zelanda viajando en clase ejecutiva y se radicó en Corea del Sur, donde fue arrestada en 2022 tras una orden internacional y luego extraditada.

El proceso judicial y los cargos contra la acusada

Durante la primera semana del juicio, la fiscalía presentó ante el jurado los cargos formales de asesinato. Lee se declaró no culpable, aunque aceptó haber causado la muerte de sus hijos y ocultado sus cuerpos. El tribunal, presidido por el juez Geoffrey Venning, escuchó que la acusada abandonó el país poco después de los hechos y fue localizada años después en Asia, permitiendo su extradición a Nueva Zelanda en 2022, como informó PEOPLE.

La policía de Nueva Zelanda desplegó equipos de investigadores en una escena del crimen en Auckland el 11 de agosto de 2022. Las autoridades delimitaron la zona para recolectar evidencias y realizar peritajes, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos (Créditos: AP)

Entre las pruebas, la fiscalía presentó mensajes que Lee envió a su esposo: “Si tú mueres, yo moriré junto a nuestros dos hijos”, y declaraciones a una amiga en las que manifestaba su deseo de que toda la familia hubiera muerto junta en un accidente aéreo. El proceso pone en discusión la capacidad de la acusada para responder penalmente por sus actos y el papel de la salud mental en el caso.

La salud mental de la acusada y el debate social

Los antecedentes médicos y familiares de Lee fueron parte clave en el proceso. Según la BBC, poco después de que a su esposo le diagnosticaran cáncer, la acusada obtuvo la prescripción de nortriptilina tras reportar mareos y problemas para dormir. La fiscalía sostiene que la muerte del esposo agravó el estado mental de Lee y pudo influir en sus acciones posteriores.

La defensa argumenta que Lee sufrió un “descenso a la locura” tras la pérdida de su esposo y que su salud mental se deterioró hasta el punto de que no podía distinguir el bien del mal. El abogado defensor afirmó ante el tribunal: “Ella ha matado a sus hijos, pero no es culpable de asesinato por razón de insanidad”, alegando un episodio de locura temporal.

El tribunal analiza pruebas toxicológicas, mensajes y antecedentes médicos para determinar la culpabilidad de Lee (Créditos: AP)

El juez Geoffrey Venning explicó al jurado la complejidad del caso, remarcando la necesidad de decidir no solo la autoría de los homicidios, sino también el estado mental de la acusada al momento de los hechos. Este proceso ha impulsado un intenso debate sobre salud mental y justicia penal en Nueva Zelanda.

Se prevé que el juicio se extienda durante varias semanas, a medida que el tribunal analiza a fondo las pruebas y testimonios de ambas partes, en un caso que ha estremecido tanto al país como a la comunidad internacional.