Mundo

Comenzó en Nueva Zelanda el juicio a la mujer acusada de asesinar a sus hijos y ocultar los cuerpos en valijas

La justicia de Auckland enfrenta un caso que involucra la muerte de dos menores, el uso de antidepresivos y la salud mental de la acusada, generando repercusión global y cuestionamientos sobre la imputabilidad

Por Constanza Almirón

Guardar
El juicio a Hakyung Lee
El juicio a Hakyung Lee en Auckland examina su responsabilidad penal por el asesinato de sus hijos (Lawrence Smith/Stuff Pool Photo via AP)

El caso de Hakyung Lee, una mujer de 44 año de Corea del Sur, acusada de matar a sus dos hijos pequeños y ocultar sus cuerpos en maletas, generó atención internacional. Según la fiscalía, los cadáveres de Yuna Jo, de ocho años, y Minu Jo, de seis, permanecieron ocultos durante cuatro años en una bodega de Auckland. Se trata de un proceso seguido de cerca por la BBC y otros medios globales, en el que se debaten cuestiones sobre la salud mental y la responsabilidad penal.

El hallazgo de los cuerpos y las pruebas del crimen

El caso cobró un giro macabro en agosto de 2022, cuando una familia de Auckland compró el contenido del depósito de Lee en una subasta por 401 dólares neozelandeses (unos USD 238). Al llegar a casa y abrir las valijas, descubrieron varias bolsas de plástico negras atadas dentro de cada una; en su interior, se encontraban los cuerpos de los niños.

La acusada, Hakyung Lee, enfrenta
La acusada, Hakyung Lee, enfrenta cargos por la muerte de sus hijos y ocultar los cuerpos en maletas durante cuatro años

Según la fiscal Natalie Walker, los análisis toxicológicos realizados a los restos revelaron la presencia del antidepresivo nortriptilina en la cavidad torácica y el hígado de ambos menores, un medicamento potencialmente letal para los niños incluso en dosis bajas.

Aunque la autopsia no halló signos de violencia física evidente, el patólogo determinó que la muerte de los niños fue un homicidio mediante “medios no especificados”, debido al largo tiempo transcurrido y el estado de los cuerpos. La fiscalía sostiene que Lee administró el fármaco a sus hijos, los envolvió en varias capas de plástico, selló las valijas con cinta adhesiva y luego las depositó en el almacén, donde permanecieron ocultas durante cuatro años.

El juicio, presidido por el
El juicio, presidido por el juez Geoffrey Venning, se prevé extenso y decisivo para el debate sobre responsabilidad penal (Captura de video)

Un mes después de los crímenes, Lee cambió su nombre, abandonó Nueva Zelanda viajando en clase ejecutiva y se radicó en Corea del Sur, donde fue arrestada en 2022 tras una orden internacional y luego extraditada.

El proceso judicial y los cargos contra la acusada

Durante la primera semana del juicio, la fiscalía presentó ante el jurado los cargos formales de asesinato. Lee se declaró no culpable, aunque aceptó haber causado la muerte de sus hijos y ocultado sus cuerpos. El tribunal, presidido por el juez Geoffrey Venning, escuchó que la acusada abandonó el país poco después de los hechos y fue localizada años después en Asia, permitiendo su extradición a Nueva Zelanda en 2022, como informó PEOPLE.

La policía de Nueva Zelanda
La policía de Nueva Zelanda desplegó equipos de investigadores en una escena del crimen en Auckland el 11 de agosto de 2022. Las autoridades delimitaron la zona para recolectar evidencias y realizar peritajes, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos (Créditos: AP)

Entre las pruebas, la fiscalía presentó mensajes que Lee envió a su esposo: “Si tú mueres, yo moriré junto a nuestros dos hijos”, y declaraciones a una amiga en las que manifestaba su deseo de que toda la familia hubiera muerto junta en un accidente aéreo. El proceso pone en discusión la capacidad de la acusada para responder penalmente por sus actos y el papel de la salud mental en el caso.

La salud mental de la acusada y el debate social

Los antecedentes médicos y familiares de Lee fueron parte clave en el proceso. Según la BBC, poco después de que a su esposo le diagnosticaran cáncer, la acusada obtuvo la prescripción de nortriptilina tras reportar mareos y problemas para dormir. La fiscalía sostiene que la muerte del esposo agravó el estado mental de Lee y pudo influir en sus acciones posteriores.

La defensa argumenta que Lee sufrió un “descenso a la locura” tras la pérdida de su esposo y que su salud mental se deterioró hasta el punto de que no podía distinguir el bien del mal. El abogado defensor afirmó ante el tribunal: “Ella ha matado a sus hijos, pero no es culpable de asesinato por razón de insanidad”, alegando un episodio de locura temporal.

El tribunal analiza pruebas toxicológicas,
El tribunal analiza pruebas toxicológicas, mensajes y antecedentes médicos para determinar la culpabilidad de Lee (Créditos: AP)

El juez Geoffrey Venning explicó al jurado la complejidad del caso, remarcando la necesidad de decidir no solo la autoría de los homicidios, sino también el estado mental de la acusada al momento de los hechos. Este proceso ha impulsado un intenso debate sobre salud mental y justicia penal en Nueva Zelanda.

Se prevé que el juicio se extienda durante varias semanas, a medida que el tribunal analiza a fondo las pruebas y testimonios de ambas partes, en un caso que ha estremecido tanto al país como a la comunidad internacional.

Temas Relacionados

Hakyung LeeJuicio por asesinato en Nueva ZelandaAucklandSalud mental y responsabilidad penalNortriptilinaExtradición desde Corea del SurNewsroom BUE

Últimas Noticias

Ucrania atacó un buque multipropósito de la flota rusa del Mar Negro: “El sistema de inteligencia quedó destruido”

Las autoridades ucranianas indicaron que la nave no podrá operar temporalmente debido a los daños en sus equipos críticos de comunicación y vigilancia

Ucrania atacó un buque multipropósito

El secretario general de la ONU elogió el acuerdo de Irán con el OIEA y destacó su importancia para la cooperación nuclear

El diálogo diplomático se reactivó en El Cairo tras meses de tensión e incertidumbre por la suspensión de inspecciones internacionales a instalaciones clave

El secretario general de la

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Según analistas, Corea del Norte busca reforzar la obediencia ciega al líder y hacer creer a la población que no mueren por Moscú, sino por defender su propia patria

Propaganda sin límites: el régimen

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

El presidente ucraniano instó a la OTAN y a los líderes europeos a coordinar un sistema conjunto de defensa aérea para proteger el continente frente a ataques de Rusia. La propuesta incluye interceptar drones y misiles desde territorio aliado

Zelensky exigió un “escudo aéreo

Túnez prometió investigar el segundo ataque contra la flotilla Sumud, que postergó su salida hacia Gaza

La concentración de voluntarios internacionales y la llegada de delegaciones europeas al puerto de Sidi Bou Said transformaron la salida de la expedición en un evento multitudinario

Túnez prometió investigar el segundo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Tinka del 10 de

La Tinka del 10 de septiembre: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 43 millones? Los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Medellín este 11 de septiembre

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de septiembre en Cartagena de Indias

Temperaturas en Barranquilla: prepárate antes de salir de casa

INFOBAE AMÉRICA
Filipinas rechazó el plan del

Filipinas rechazó el plan del régimen chino de crear una reserva natural en aguas disputadas del mar Meridional

Albares descarta un posible choque con EEUU por las medidas contra Israel y defiende que "es una decisión soberana"

Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego

Díaz, a Junts, tras su rechazo a las 37,5 horas: "Yo tengo límites y no voy a entregar mi país"

Organizaciones sociales celebrarán en el Congreso una conferencia para repensar el modelo económico actual

ENTRETENIMIENTO

El Vaticano se prepara para

El Vaticano se prepara para un histórico concierto con Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli

Desde Chris Patt hasta Stephen King: las celebridades reaccionaron al asesinato de Charles Kirk

El día que Charlie Sheen y Nicholas Cage causaron pánico en un avión completamente drogados

El amor más allá de la vida: así es Eternity, la nueva comedia romántica que protagonizan Miles Teller y Elizabeth Olsen

“Rock Around the Clock”: el tema que revolucionó el rock desde el cine en 1955