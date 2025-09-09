Mundo

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

Hasta el momento se desconoce con exactitud si los delegados para las negociaciones sobrevivieron a la operación

Guardar
El portavoz del Ministerio de
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari. REUTERS/Imad Creidi

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha” y que Qatar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”.

En un comunicado, Qatar condenó “enérgicamente” esta acción de Israel “contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha”, sin identificar quiénes eran.

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes”, afirmó el portavoz, que indicó que las fuerzas de seguridad y autoridades competentes empezaron a tomar “las medidas necesarias para contener sus repercusiones, y garantizar la seguridad de los residentes y las zonas circundantes”.

Si bien el Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles”, sentenció Al Ansari.

El Ejército israelí anunció un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino Hamas, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.

Un edificio dañado, tras un
Un edificio dañado, tras un ataque israelí contra dirigentes de Hamas, en Doha, Qatar. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Hasta el momento se desconoce con exactitud si los delegados para las negociaciones sobrevivieron al ataque.

Son embargo la agencia EFE aseguró que la delegación negociadora del grupo palestino Hamas sobrevivió al bombardeo aéreo israelí, informó una fuente del movimiento palestino.

“Una delegación de líderes de Hamas, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió a un ataque aéreo israelí en Doha”, dijo una fuente de alto rango del movimiento a EFE, que pidió el anonimato, al tiempo que confirmó que dicha delegación estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Entretanto, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, condenó el ataque israelí de este martes contra edificios civiles en la capital catarí, Doha, que albergaban una reunión de dirigentes del grupo palestino Hamas, y lo denunció como “una violación flagrante y completamente inaceptable” de la soberanía del país.

El secretario general de la
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit. EFE/EPA/Sergei Ilnitsky

El portavoz oficial del secretario, Yamal Rushdi, indicó que la Liga Árabe, que agrupa a 22 países árabes, se solidariza con el emirato y con “cualquier medida” que el país adopte para proteger “su soberanía y salvaguardar su seguridad”.

“La conducta israelí se ha convertido en una violación de todas las normas internacionales establecidas y los principios del derecho internacional, colocando una firme responsabilidad sobre la comunidad internacional al tratar con este Estado, que se burla de la ley y no le importan las consecuencias de sus vergonzosas acciones”, afirmó el mensaje de la organización.

Asimismo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió este martes la “responsabilidad total” del ataque de Israel contra líderes de Hamas en Qatar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad”, dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Qatar.

Qatar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.

Temas Relacionados

QatarDohaIsraelHamas

Últimas Noticias

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

El ataque dejó seis víctimas fatales y decenas de heridos, mientras las autoridades israelíes investigan el trasfondo y la respuesta ante el atentado

El brazo armado de Hamas

Netanyahu habló sobre el ataque a los negociadores de Hamas: “Israel lo inició, lo ejecutó y asume toda la responsabilidad”

Las Fuerzas de Defensa dijeron que la operación tuvo como objetivo a “responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”. Aún no está claro el resultado

Netanyahu habló sobre el ataque

Un juez en Hong Kong falló a favor del reconocimiento parental de una pareja de dos mujeres en un caso histórico

La decisión judicial permitió que ambas sean reconocidas como madres legales de su hijo, abriendo la puerta a mayores derechos para familias diversas en un territorio que no respalda el matrimonio igualitario

Un juez en Hong Kong

India planea inaugurar el museo más grande del mundo en Nueva Delhi

Transformará la histórica Secretaría Central en un gran palacio con 950 salas y 30.000 piezas, buscando posicionar su legado cultural como referente internacional y resignificar su pasado colonial

India planea inaugurar el museo

Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

La región enfrenta una de las peores catástrofes recientes, con comunidades enteras perdiendo hogares y cultivos, mientras la asistencia oficial y la solidaridad local intentan aliviar el sufrimiento de los afectados

Más de 120.000 evacuados tras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof: “El lío financiero

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

Detenida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio

Aumento a impuestos en videojuegos en el Presupuesto 2026 se debe a “temas de seguridad”: Sheinbaum

SSPC y Harfuch rechazan participación en megaoperativo internacional de la DEA contra el Cártel de Sinaloa

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
El brazo armado de Hamas

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

Hallaron muerto al popular YouTuber Na Dong-hyun

El fiscal general del Estado se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce años de inhabilitación

Marcel Granollers, nueva baja para la eliminatoria de la Copa Davis contra Dinamarca

Guterres critica el ataque israelí sobre Doha: "Es una flagrante violación de la soberanía de Qatar"

ENTRETENIMIENTO

Hallaron muerto al popular YouTuber

Hallaron muerto al popular YouTuber Na Dong-hyun

Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’, fue arrestado en Los Ángeles

El enigmático regreso de Dacre Montgomery tras alejarse en pleno auge de Stranger Things

Norman Reedus y el costo de interpretar a Daryl Dixon en The Walking Dead: “Consumió las 24 horas de cada día de mi vida durante 15 años”

Charlie Sheen se hizo una liposucción tras recibir un comentario sobre su peso de una escort