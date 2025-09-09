Mundo

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

El primer ministro Donald Tusk anunció el cierre provisional de todos los pasos fronterizos desde la medianoche del jueves debido a los ejercicios “Zapad-2025” que involucrarán hasta 30.000 tropas ruso-bielorrusas

Polonia cierra su frontera con Bielorrusia por los ejercicios militares rusos

El primer ministro polaco Donald Tusk anunció el martes el cierre provisional de todos los pasos fronterizos con Bielorrusia, incluyendo cruces ferroviarios, desde la medianoche del jueves hasta el viernes, como respuesta a las maniobras militares conjuntas ruso-bielorrusas “Zapad-2025” que comenzarán esta semana.

La medida, justificada por “razones de seguridad nacional”, entrará en vigor en la noche del jueves al viernes y afectará los únicos dos pasos fronterizos operativos que Polonia mantiene abiertos con Bielorrusia, después de haber cerrado la mayoría durante los últimos años.

“Los agresivos ejercicios militares ruso-bielorrusos ‘Zapad’ comienzan el viernes; por lo tanto, cerraremos las fronteras con Bielorrusia, incluidos los cruces ferroviarios, desde la noche del jueves hasta el viernes”, declaró Tusk a la prensa en Varsovia tras un Consejo de Ministros.

El primer ministro polaco Donald
El primer ministro polaco Donald Tusk. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los ejercicios “Zapad-2025” (“Oeste-2025”), programados para desarrollarse entre el 12 y 16 de septiembre en el oeste de Rusia y Bielorrusia, involucrarán entre 13.000 y 30.000 tropas de ambos países. Aproximadamente 6.000 efectivos ejecutarán maniobras en territorio bielorruso, cerca del estratégico “corredor de Suwalki”, una franja fronteriza de menos de 100 kilómetros que constituye la única conexión terrestre entre los países bálticos y Polonia.

Según el ministro de Defensa bielorruso, los ejercicios incluirán simulacros sobre el posible uso de armas nucleares y del misil hipersónico de alcance intermedio Oreshnik, de fabricación rusa.

La OTAN realizará simultáneamente simulacros en su lado de la frontera.

Las maniobras han generado preocupación por la seguridad en los países vecinos miembros de la OTAN: Polonia, Lituania y Letonia. La Guardia Fronteriza de Lituania confirmó el martes que reforzará “aún más” la protección de sus fronteras con Bielorrusia y Rusia durante los ejercicios, elevando el nivel de control “a un nivel todavía mayor” ante la posibilidad de “violaciones fronterizas y provocaciones”.

Solados polacos en la frontera
Solados polacos en la frontera con Bielorrusia (Captura videos Reuters)

En un contexto más amplio de preocupaciones regionales, el presidente polaco Karol Nawrocki advirtió el martes que el presidente ruso Vladimir Putin está preparado para invadir otros países tras su decisión de iniciar el conflicto en Ucrania. “No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin”, declaró Nawrocki en una conferencia de prensa con el presidente finlandés Alexander Stubb en Helsinki. “Mientras esperamos, por supuesto, una paz a largo plazo, permanente, que es necesaria para nuestras regiones, creemos que Vladimir Putin está listo para invadir también otros países”, añadió el recién elegido presidente nacionalista polaco, quien señaló que Trump era “el único líder del mundo libre” capaz de forzar a Putin a negociar.

La decisión polaca de cerrar la frontera con Bielorrusia se produce en medio de una escalada de tensiones bilaterales que incluye acusaciones mutuas de provocaciones y espionaje. El jueves, medios bielorrusos informaron la detención de un ciudadano polaco acusado de espionaje por poseer documentos relacionados con las maniobras Zapad. Además, las autoridades polacas han detectado al menos dos drones procedentes de Bielorrusia que cayeron en territorio polaco en días recientes.

Las maniobras han generado preocupación
Las maniobras han generado preocupación por la seguridad en los países vecinos miembros de la OTAN (Captura videos Reuters)

Las relaciones entre Varsovia y Minsk han alcanzado nuevos mínimos desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Polonia enfrenta además una creciente presión migratoria en la frontera, con casi 13.800 intentos de cruce ilegal registrados entre junio y agosto de 2025, casi el doble comparado con el año anterior, según la Guardia Fronteriza polaca.

Como respuesta a esta situación, las autoridades polacas extendieron hasta diciembre la exclusión al tráfico en una amplia zona de la frontera polaco-bielorrusa. Tusk advirtió la semana pasada que Polonia preparaba “medidas de represalia” si la situación no mejoraba.

Por su parte, Lituania planea invertir 1.100 millones de euros en los próximos diez años para fortificar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia, destinando 800 millones de euros específicamente a minas antitanque y sistemas de “contramovilidad” para impedir el movimiento de tropas enemigas.

(Con información de AFP, Reuters y EFE)

