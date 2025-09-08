Mundo

Crimen en Australia: condenaron a cadena perpetua a la mujer que envenenó a tres familiares con “hongos de la muerte”

El veredicto, emitido tras un extenso proceso judicial, declaró a Erin Patterson, de 50 años, culpable de la muerte de sus ex suegros y una tía política por una intoxicación con amanita phalloides, considerada la seta más letal del mundo

Guardar
Erin Patterson, de 50 años,
Erin Patterson, de 50 años, fue hallada culpable de la muerte de sus ex suegros y una tía política por una intoxicación con amanita phalloides (AFP)

Una mujer australiana identificada como Erin Patterson fue condenada a prisión perpetua por envenenar a tres de sus familiares con hongos mortales durante una comida servida en su domicilio, en una historia que ha generado impacto internacional debido a sus circunstancias y el misterio que todavía rodea al motivo del crimen.

El veredicto, emitido tras un extenso proceso judicial, señala a Patterson, de 50 años, como responsable de la muerte de sus ex suegros y de una tía política. La tragedia tuvo lugar en la ciudad de Leongatha, en el estado de Victoria, donde la acusada organizó un almuerzo en 2023 que culminó en la intoxicación y fallecimiento de Don y Gail Patterson —padres de su esposo, del que se encontraba separada— y de la tía Heather Wilkinson.

Las víctimas asistieron a una comida que tuvo como plato principal un solomillo Wellington, una preparación de carne envuelta en masa. Tras el almuerzo, tres de los comensales fallecieron por una intoxicación causada por “amanita phalloides”, el hongo venenoso más letal conocido. Un cuarto invitado, el pastor Ian Wilkinson, sobrevivió tras recibir atención médica urgente, aunque durante la recuperación aseguró sentirse marcado por las secuelas físicas y emocionales.

Erin Patterson sale de la
Erin Patterson sale de la Corte Suprema de Victoria tras ser condenada a 33 años de prisión por el asesinato de tres familiares y el intento de asesinato de un cuarto, a quienes sirvió una comida con hongos venenosos (REUTERS/JOEL CARRETT)

“El silencio en nuestro hogar es un recordatorio diario” y “sigo cargando un pesado fardo de dolor por su muerte prematura”, afirmó.

El hecho, rápidamente conocido como el caso de los “hongos asesinos”, atrajo la cobertura de medios internacionales y despertó una ola de atención de seguidores de crímenes reales y del público en general. Grupos de periodistas y curiosos viajaron hasta la localidad rural de Morwell, donde se celebró el juicio, un sitio hasta entonces conocido por su ambiente tranquilo y paisajes agrícolas.

El fallo judicial dispuso que Patterson no podrá acceder a libertad condicional antes de cumplir 33 años de prisión, lo que significa que, salvo alguna revisión o apelación favorable, permanecerá encarcelada hasta los 83 años. La sentencia se fundamentó en la gravedad de los hechos y en la ausencia de remordimiento demostrada por la acusada, según la exposición realizada por el juez durante la audiencia.

“Su falta de remordimiento añade dolor a las heridas de las familias”, dijo.

El fallo judicial dispuso que Patterson
El fallo judicial dispuso que Patterson no podrá acceder a libertad condicional antes de cumplir 33 años de prisión (REUTERS/JASON SOUTH)

A lo largo de más de dos meses de juicio, Patterson defendió que el episodio fue consecuencia de un accidente, argumentando que los hongos acabaron en la preparación por error y que no hubo intención de dañar a los invitados. El tribunal rechazó esta versión tras escuchar a peritos y testigos, que confirmaron la toxicidad de las setas y la improbabilidad de una confusión de tal magnitud en la cocina doméstica. Las setas amanita phalloides pueden parecerse a otras variedades comestibles, pero su ingesta origina fallos orgánicos casi irreversibles en pocos días.

El motivo detrás de los asesinatos permanece sin esclarecer. Documentos del proceso judicial revelaron que la relación de la mujer con su esposo, Simon Patterson, era tensa y que ambos se encontraban en disputa por la manutención de una hija menor. Simon, invitado al almuerzo, canceló su asistencia la noche previa al encuentro tras manifestar a su esposa que prefería no acudir.

Documentos del proceso judicial revelaron
Documentos del proceso judicial revelaron que la relación de la mujer con su esposo, Simon Patterson, era tensa y que ambos se encontraban en disputa por la manutención de una hija menor (REUTERS/Jason Edwards)

Durante el juicio, familiares e instituciones religiosas mostraron el impacto humano de la tragedia. El pastor Wilkinson, única víctima que sobrevivió, pidió compasión y respeto para los allegados: “Quisiera animar a todos a mostrar amabilidad entre sí”, y solicitó privacidad para continuar el duelo y la recuperación.

El caso de Erin Patterson representa uno de los crímenes más singulares y comentados en la historia reciente de Australia. El uso de un hongo mortal en un contexto familiar, el seguimiento multitudinario y la persistente incógnita sobre el motivo han convertido este caso en objeto de análisis y debate público en varios países.

La condenada dispone de un plazo de 28 días para apelar la sentencia y la declaración de culpabilidad ante instancias superiores, aunque el fallo inicial marca un final judicial a una historia que ha dejado una huella de dolor y desconcierto en la sociedad australiana.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

AustraliaErin Pattersonamanita phalloidesHongo de la muerteSimon PattersonLeongathaVictoriaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El primer ministro israelí sostuvo que el grupo extremista palestino “hace todo lo que puede para que nadie se marche y sirvan de escudos humanos”

Netanyahu acusó a los terroristas

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

La organización extremista enumeró las demandas que debe incluir este acuerdo, tales como “un alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes” que gobernaría la Franja

El grupo terrorista Hamas aceptó

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

El presidente de Estados Unidos dijo que advirtió a los extremistas palestinos sobre “las consecuencias” que afrontarán si no aceptan las condiciones planteadas por Washington para terminar la guerra y liberar a los rehenes

Trump lanzó una “última advertencia”

El diseñador Giorgio Armani será enterrado el lunes en una ceremonia privada en el pueblo medieval de Rivalta

Miles de personas se acercaron durante el fin de semana al Armani Teatro, donde fue velado el ícono de la moda

El diseñador Giorgio Armani será

Marine Le Pen dijo que su partido está dispuesto a liderar con sus socios un gobierno de “alternancia pragmática” en Francia

Este lunes el primer ministro François Bayrou se va a someter a una moción de confianza; frente al voto contrario que anuncian los partidos de oposición se vería obligado a dimitir, lo que abrirá un nuevo capítulo de crisis política en el país

Marine Le Pen dijo que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de la Segunda sección

Resultados de la Segunda sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Explosión de castillo pirotécnico deja 28 personas lesionadas en San Sebastián Xolalpa, Teotihuacán

Resultados de la Primera sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 8 de septiembre

El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof se posiciona de cara al 2027

INFOBAE AMÉRICA
Isabel Sánchez-Arán: "Los 100 metros

Isabel Sánchez-Arán: "Los 100 metros de profundidad son una cifra mágica, pero no tengo prisa"

El peronismo se impone ante Milei en la provincia de Buenos Aires

Secuestrados 72 militares colombianos en territorio controlado por disidencias de las FARC en Cauca

Zelenski descarta viajar a Moscú y dice que Putin "puede ir a Kiev"

Rocío Flores regresa a Telecinco con una entrevista de lo más directa

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Lady Gaga pregrabó su actuación en los VMA’s 2025 pese a estar presente en la gala

J Balvin rindió homenaje a Ricky Martin en los VMAs: “Es la razón por la que estoy aquí”

MTV VMA’S 2025: Ricky Martin hizo historia al ser el primer artista en recibir el Latin Icon Award por su trayectoria

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Michael J. Fox emocionó a sus fans con su aparición en el US Open