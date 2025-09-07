Severos problemas de conectividad en Asia y Medio Oriente por cortes de cables submarinos en el Mar Rojo

Cortes de cables en el Mar Rojo afectaron la conectividad en Asia y Medio Oriente (EFE)

Los cortes de cables submarinos en el Mar Rojo interrumpieron el acceso a internet en partes de Asia y Medio Oriente, dijeron expertos el domingo. Hasta el momento se desconoce qué provocó el incidente.

Existe preocupación por que los cables sean objeto de una campaña en el mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que describen como un esfuerzo para presionar a Israel para que ponga fin a su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. Sin embargo, los hutíes han negado haber atacado las líneas en el pasado.

Los cables submarinos son uno de los pilares de internet, junto con las conexiones satelitales y los cables terrestres. Normalmente, los proveedores de servicios de internet tienen múltiples puntos de acceso y redirigen el tráfico si uno falla, aunque esto puede ralentizar el acceso de los usuarios.

En el pasado los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron con afectar los cables submarinos en el Mar Rojo (AP Foto/Osamah Abdulrahman)

Múltiples cables cortados en Arabia Saudita

Microsoft anunció a través de un sitio web de estado que Oriente Medio podría experimentar una mayor latencia debido a cortes de fibra submarina en el Mar Rojo. La empresa, con sede en Redmond, Washington, no dio más detalles de inmediato, aunque afirmó que el tráfico de internet que no circula por Oriente Medio no se ve afectado.

NetBlocks, que monitorea el acceso a internet, afirmó que una serie de cortes en el cable submarino en el Mar Rojo ha degradado la conectividad a internet en varios países, entre ellos India y Pakistán. Atribuyó el problema a las fallas que afectan a los sistemas de cable SMW4 e IMEWE cerca de Yedda, Arabia Saudita.

El cable Sudeste Asiático-Oriente Medio-Europa Occidental 4 es operado por Tata Communications, parte del conglomerado indio. El cable India-Oriente Medio-Europa Occidental es operado por otro consorcio supervisado por Alcatel Submarine Networks. Ninguna de las dos empresas respondió a las solicitudes de comentarios.

Pakistan Telecommunications Co. Ltd., un gigante de las telecomunicaciones de ese país, señaló que los recortes habían tenido lugar en un comunicado el sábado.

Se registraron problemas de conectividad en varios países de Asia y Medio Oriente (REUTERS/Akhtar Soomro)

Arabia Saudita no reconoció la interrupción y las autoridades allí no respondieron a una solicitud de comentarios.

En Kuwait, las autoridades también informaron que el cable FALCON GCX, que atraviesa el Mar Rojo, había sido cortado, lo que causó interrupciones en la pequeña nación rica en petróleo. GCX no respondió a una solicitud de comentarios.

En los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentran Dubái y Abu Dabi, los usuarios de internet de las redes estatales Du y Etisalat se quejaron de la baja velocidad de internet. El gobierno no reconoció la interrupción.

Las líneas submarinas pueden cortarse en accidentes y ataques

Los cables submarinos pueden cortarse con anclas lanzadas desde barcos, pero también pueden ser blanco de ataques. Las reparaciones pueden tardar semanas, ya que el barco y su tripulación deben ubicarse sobre el cable dañado.

Los cortes en las líneas se producen mientras los rebeldes hutíes de Yemen siguen enfrascados en una serie de ataques contra Israel por la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Israel ha respondido con ataques aéreos, incluido uno que mató a altos líderes del movimiento rebelde.

Las reparaciones pueden tardar semanas, ya que el barco y su tripulación deben ubicarse sobre el cable dañado. (America Digital News)

A principios de 2024, el gobierno yemení en el exilio, reconocido internacionalmente, alegó que los hutíes planeaban atacar cables submarinos en el Mar Rojo. Varios fueron cortados, pero los hutíes negaron su responsabilidad. El domingo por la mañana, el canal de noticias por satélite hutí, Al-Masirah, reconoció los cortes, citando a NetBlocks.

Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, los hutíes atacaron más de 100 buques con misiles y drones durante la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Hasta la fecha, en su ofensiva, los hutíes han hundido cuatro buques y matado al menos a ocho marineros.

Los hutíes, respaldados por Irán, cesaron sus ataques durante un breve alto el fuego en la guerra. Posteriormente, se convirtieron en blanco de una intensa campaña de ataques aéreos que duró semanas, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, antes de declarar que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes hundieron dos buques en julio, matando al menos a cuatro personas a bordo, y se cree que otros están retenidos por los rebeldes.

Los nuevos ataques hutíes se producen mientras un posible nuevo alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas sigue en la cuerda floja. Mientras tanto, el futuro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el maltrecho programa nuclear de Teherán está en duda tras el inicio de una guerra de 12 días entre Israel y la República Islámica, en la que Estados Unidos bombardeó tres instalaciones atómicas iraníes.

(con información de AP)