Mundo

Putin quiere desarrollar la industria de tierras raras en Rusia y sueña con tener apoyo de Estados Unidos

Los funcionarios que buscan inversionistas no descartan que se sumen norteamericanos pese a las barreras geopolíticas

Vladimir Putin aceleró su programa
Vladimir Putin aceleró su programa estatal sobre tierras raras. (Europa Press)

El presidente ruso Vladimir Putin anunció el lanzamiento de un programa estatal destinado al desarrollo de la industria nacional de tierras raras en Rusia. El mandatario indicó: “En febrero acordamos aprobar un plan de desarrollo de la industria de tierras raras. Pido al Gobierno que lo haga no más tarde de noviembre de este año”, instruyendo así a su gabinete a acelerar la implementación de la estrategia industrial.

Según reportó la agencia EFE, Putin puntualizó que el país ya cuenta con un sistema de registro de reservas de estos metales, lo que permitirá un uso eficiente conforme avance la tecnología relacionada. A su vez, explicó que estos materiales tienen aplicaciones que van desde el sector nuclear, pasando por la radioelectrónica, hasta la industria de máquina herramienta.

El líder ruso señaló que en las cercanías de otros yacimientos, en especial en el Lejano Oriente ruso, se acumulan tales recursos en vertederos, una situación que ofrece posibilidades adicionales para el desarrollo del sector.

De regreso tras una visita de cuatro días a China, el presidente ruso extendió la invitación a los socios internacionales para invertir tanto en la industria de tierras raras como en otros sectores económicos del país, con especial énfasis en el Lejano Oriente. Por parte del Kremlin, se recordó que Estados Unidos ha expresado interés en la explotación de metales raros en el Ártico ruso, tras firmar un acuerdo relacionado con Ucrania.

Dmitriev no le cierra las
Dmitriev no le cierra las puertas a la negociaciones en cuanto a tierras raras se refiere. (REUTERS/Anton Vaganov)

“Invertiremos en proyectos de tierras raras en la región del Ártico, incluida la región de Múrmansk, donde ahora estamos evaluando varios proyectos. Rusia es uno de los líderes en tierras raras en el mundo. Realmente vemos la posibilidad de colaborar, incluso con EEUU, en varios proyectos del Ártico, pues observamos su interés en determinadas tecnologías rusas, como en el ámbito del gas natural licuado”, declaró Kirill Alexandrovich Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el pasado 27 de marzo en una rueda de prensa del Foro Internacional del Ártico.

En ese sentido, Putin planea que la Fundación para la Inversión en el Ártico sea creada a finales de 2025, donde el “fondo soberano ruso será el inversor principal, así como se invita a otras instituciones para su desarrollo, quizás bancos, fondos de pensiones, etc”.

Asimismo, algunos analistas citados por EFE consideran que las cuantiosas reservas de tierras raras y recursos estratégicos como el litio en el este de Ucrania constituyen uno de los factores relevantes en la actual campaña militar rusa en ese territorio invadido.

Rusia se sumó a la carrera por las tierras raras con una apuesta por el litio a principios de año a través del anuncio del Ministerio de Recursos Naturales, el cual confirmó que Rusia iniciará la extracción industrial de litio en 2030 con una proyección de al menos 60.000 toneladas métricas de carbonato de litio anuales.

Vladimir Putin brindó un discurso
Vladimir Putin brindó un discurso en la sesión plenaria del Foro de Tecnologías Futuras en Moscú (REUTERS)

Los recursos estratégicos no son un pormenor frente a una guerra desatada bajo la orden de Putin. Según subrayó la dependencia rusa, el país “tradicionalmente ha importado litio, por lo que ahora es vital poner en marcha rápidamente las instalaciones e incrementar la extracción y el procesamiento de ese recurso de importancia estratégica para la economía”. El Ministerio especificó que Rusia declaró poseer reservas de 3,5 millones de toneladas de óxido de litio, concentradas en buena parte en la región de Siberia por sus condiciones extremas.

El litio se consolidó como un elemento fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos y figura dentro del listado de 50 minerales considerados críticos por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Una lista que el presidente ruso mira de reojo.

La única producción activa de metales de tierras raras en Rusia se localiza en la región norte de Múrmansk, donde opera la mina de Lovozerski. Este yacimiento alberga amplias reservas de loparita, un mineral en el que se concentran titanio, tantalio, niobio y diversos metales de tierras raras. De acuerdo con medios rusos, existen 18 yacimientos confirmados de metales raros y de tierras raras a lo largo del territorio nacional, resultado de exploraciones mineras que subrayan el potencial geológico de Rusia en este ámbito estratégico.

(Con información de EFE)

