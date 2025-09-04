Mundo

Una berenjena de casi 4 kilos bate récord mundial: así fue su extraordinario cultivo

La hazaña alcanzada por el horticultor Erik Gunstrom en Pensilvania destaca la pasión, el apoyo entre cultivadores de distintos países y las innovaciones recientes que permiten obtener ejemplares fuera de lo común

Por Celeste Sawczuk

Guardar
Erik Gunstrom bate el récord
Erik Gunstrom bate el récord mundial con una berenjena de casi 4 kilos en Pensilvania - (Guinness World Records)

Cultivar hortalizas no solo es una actividad agrícola y de abastecimiento. En distintos rincones del mundo, cientos de entusiastas compiten amistosamente para llevar las verduras y frutas más allá de lo imaginable.

La comunidad de cultivadores de hortalizas gigantes es ejemplo de perseverancia, innovación y compañerismo, y acaba de celebrar un logro histórico en Estados Unidos: una berenjena casi cuatro veces más pesada que un recién nacido promedio.

Un récord extraordinario en Harrison City

El estadounidense Erik Gunstrom logró batir el récord mundial con una berenjena de casi cuatro kilogramos cultivada en Harrison City, Pensilvania.

Este ejemplar, con un peso exacto de 3,969 kg, fue presentado el 19 de agosto de 2025 durante un pesaje oficial que reunió a especialistas y entusiastas del cultivo de gran tamaño. El logro supera la marca anterior y pone de manifiesto la creciente popularidad del cultivo competitivo en Estados Unidos.

Erik Gunstrom bate el récord
Erik Gunstrom bate el récord mundial con una berenjena de casi 4 kilos en Pensilvania -(Guinness World Records)

La berenjena, que alcanzó una circunferencia de 78,7 centímetros, fue el resultado de la constancia de Gunstrom. Aunque solo lleva tres años dedicado a este tipo de hortaliza, acumula una amplia experiencia en cultivos de gran formato.

Según explicó el propio Gunstrom en una entrevista compartida por Guinness World Records, su historia comenzó con calabazas gigantes: “Para mí, el cultivo competitivo empezó con calabazas gigantes hace casi dos décadas”.

El horticultor destacó cómo cambió la vara de la competencia; hace unos años, una calabaza de 450 kilos era considerada enorme, pero ahora se requieren 900 kilos para figurar entre los mejores. En 2022, sumó otro hito al obtener una calabaza de 1.090,8 kg.

Un evento memorable y dos récords posibles

El pesaje oficial tuvo lugar en Giant Eagle Market District, entre las localidades de Export y Murrysville, bajo la supervisión de Jay Yohe, presidente de la Asociación de Productores de Calabazas Gigantes de Pensilvania.

Erik Gunstrom bate el récord
Erik Gunstrom bate el récord mundial con una berenjena de casi 4 kilos en Pensilvania -(Guinness World Records)

Gunstrom llevó al evento dos ejemplares, ambos capaces de romper el registro previo: la segunda berenjena, apenas más ligera, alcanzó los 3,900 kg, unas doce veces el peso promedio de una berenjena de supermercado.

Para Yohe, el impacto fue absoluto: “Fue impactante presenciar el enorme tamaño de las berenjenas gigantes que cultivó Erik. Me emociona que el récord mundial se haya logrado en mi estado natal, Pensilvania. ¡Felicidades, Erik!”.

Clima extremo y desafíos en la temporada

El clima no jugó a favor de los cultivadores en 2025. De acuerdo con Gunstrom, las temperaturas frías y húmedas persistieron hasta junio, seguidas de un verano abruptamente caluroso y húmedo, mientras que tormentas intensas amenazaron la supervivencia de las plantas.

“Para ser sincero, no pensé que estas plantas sobrevivirían al frío y la lluvia que tuvimos a principios de temporada. De alguna manera, lo hicieron, y finalmente dieron lugar a unas plantas muy bonitas y produjeron dos berenjenas de récord mundial”, relató el cultivador.

La segunda berenjena presentada por
La segunda berenjena presentada por Gunstrom también superó el récord anterior con 3,9 kilos - (Guinness World Records)

Un legado de colaboración e innovación genética

El récord anterior lo ostentaba Dave Bennett, de Iowa, quien en 2024 había presentado una berenjena de 3,778 kg. Antes, el británico Peter Glazebrook fue dos veces campeón, con frutos de 3,362 kg en 2022 y 3,12 kg en 2021.

El intercambio de semillas y conocimientos es un rasgo identificador de esta comunidad: los cultivadores más experimentados comparten semillas provenientes de los mejores ejemplares, lo cual impulsa la mejora genética y el surgimiento de nuevos campeones.

De hecho, la semilla que permitió a Gunstrom cosechar sus dos berenjenas récord fue entregada por Glazebrook, reflejando el apoyo solidario entre competidores de distintos países.

El clima extremo de 2025
El clima extremo de 2025 desafió a los cultivadores de hortalizas gigantes en Pensilvania - (Guinness World Records)

Consejos de un campeón y pasión por el cultivo

Gunstrom no dudó en compartir recomendaciones para quienes deseen adentrarse en el mundo del cultivo de berenjenas, ya sean recién iniciados o veteranos.

Hizo hincapié en cosechar en el momento adecuado, pues las plantas suelen resistir mucho, pero los frutos pueden abrirse si no se recolectan a tiempo. Insistió en la importancia del seguimiento diario y el entusiasmo, factores esenciales para superar desafíos y alcanzar logros notables.

La historia de Gunstrom demuestra que, con pasión y constancia, es posible llegar más allá de lo esperado y disfrutar cada etapa del proceso.

Así, la comunidad de cultivadores de hortalizas gigantes añade un capítulo inolvidable a su rico y diverso historial, confirmando que la colaboración y la dedicación abren la puerta a hazañas sorprendentes.

Temas Relacionados

Récord mundial berenjenaCultivo de hortalizas gigantesPensilvaniaRecord GuinnessAsociación de Productores de Calabazas Gigantes de PensilvaniaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

Las autoridades federales presentaron en Texas la operación de decomiso, un golpe que expone la magnitud de las cadenas logísticas del narcotráfico y abre un nuevo frente en la disputa con proveedores asiáticos

Estados Unidos incautó 13.000 barriles

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

El régimen persa aumentó sus existencias en 32,3 kilogramos en el mes previo al conflicto de 12 días con Israel, llevando el total a niveles cercanos al umbral necesario para armas nucleares

El OIEA advirtió que Irán

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

La política laborista ha descartado renunciar y ha afirmado que en ningún momento ha buscado evadir impuestos con la compra del inmueble

La viceprimera ministra británica Angela

Trump promete reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Polonia tras una reunión con Karol Nawrocki

La cita, marcada por gestos de cordialidad y exhibiciones simbólicas, evidenció la afinidad política entre ambos mandatarios y dejó en claro la transformación estratégica del país europeo

Trump promete reforzar la presencia

Tailandia votará el viernes para elegir a su nuevo primer ministro en medio de una crisis política

La cámara legislativa se prepara para una sesión crucial que definirá el liderazgo del Ejecutivo tras una semana marcada por negociaciones, fallos judiciales y alianzas inesperadas entre las principales fuerzas del país

Tailandia votará el viernes para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alcalde de Bogotá tiene el

Alcalde de Bogotá tiene el tiempo en contra, y conductores exigen pronta respuesta o bloquearán la ciudad: esto piden

Suman 5 detenidos por la muerte de niños en hospitales del Edomex a causa de suplementos alimenticios contaminados

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Desmontaron valla anti-petrista en pleno centro de Bucaramanga

La víctima del ex fiscal Julio Castro exige ser informada sobre sus salidas transitorias y pide protección

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos incautó 13.000 barriles

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

Condenado a más de 13 años de cárcel el expresidente de Perú Alejandro Toledo

La RFEF suma a MAPFRE como nuevo socio patrocinador principal de la selección española

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

Al menos un muerto y diez heridos, incluidos tres niños, en nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano

ENTRETENIMIENTO

Tras su nominación al Emmy

Tras su nominación al Emmy y mientras se prepara un nuevo rol, Zoë Kravitz afirmó: “Siempre puedo volver a la razón por la que hago arte”

El día que Taylor Swift ofreció un concierto íntimo en casa de una estrella de WWE

Paris, hija de Michael Jackson, marca distancia de la película biográfica del Rey del Pop: “Hay muchas mentiras descaradas”

Julia Garner se sinceró sobre si la biopic de Madonna saldrá a la luz

Lady Gaga estrena video dirigido por Tim Burton con escenas grabadas en México