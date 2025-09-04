Mundo

Kingda Ka se despide y deja el trono de las montañas rusas más altas a nuevos gigantes

El adiós de la legendaria atracción marca el inicio de una nueva era en los parques de diversiones, donde la competencia por la montaña rusa más alta y veloz está más reñida que nunca, según informa HowStuffWorks

Por Mirko Racovsky

El cierre de Kingda Ka
El cierre de Kingda Ka abre la puerta a una renovada carrera por el liderazgo mundial en altura y velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante casi dos décadas, Kingda Ka dominó el horizonte de Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey y el imaginario de los aficionados como la montaña rusa más alta del mundo. Sin embargo, tras 19 años de vértigo y récords, la icónica atracción se despidió definitivamente, marcando el fin de una era y anticipando una nueva competencia tecnológica en los parques de diversiones.

Según HowStuffWorks, el cierre de Kingda Ka no solo representa una pérdida para los entusiastas, sino que también abre la puerta a una renovada carrera por el liderazgo mundial en altura y velocidad.

Kingda Ka dejó de operar en noviembre de 2024 debido al desgaste tecnológico y el aumento de las necesidades de mantenimiento de la estructura de 139 metros. Brian Bacica, presidente del parque, reconoció el impacto emocional de la noticia en su momento: “Sabemos que despedirse de atracciones queridas puede ser difícil y valoramos la pasión de nuestros visitantes. Estos cambios son parte fundamental de nuestro crecimiento y de nuestro compromiso por ofrecer experiencias excepcionales”.

La despedida de Kingda Ka coincide con la retirada de otras atracciones populares del parque, como Green Lantern, Twister y Parachutes, lo que ha generado cierta desilusión entre los seguidores. Sin embargo, la dirección de Six Flags Great Adventure busca revertir este sentimiento con la posible llegada de nuevas experiencias.

Kingda Ka, la montaña rusa
Kingda Ka, la montaña rusa más alta del mundo, cierra tras 19 años en Six Flags Great Adventure (Wikipedia)

Montañas rusas más altas y rápidas del mundo

Con la salida de Kingda Ka, el panorama de las montañas rusas más imponentes del mundo experimenta un reordenamiento. Actualmente, la atracción con la caída más alta en operación es Top Thrill 2, ubicada en Cedar Point Park, Sandusky, Ohio, con una altura de 128 metros. Esta montaña rusa, sucesora de la célebre Top Thrill Dragster, se distingue por su triple lanzamiento, aunque ha enfrentado cierres prolongados por mantenimiento en los últimos años.

Top Thrill 2 se consolida
Top Thrill 2 se consolida como la montaña rusa con la caída más alta del mundo tras la salida de Kingda Ka (Wikipedia)

En la segunda posición se encuentra Superman: Escape From Krypton, en California, que eleva a los pasajeros hasta una torre de 127 metros antes de una caída libre, alcanzando los 161 km/h en apenas 7 segundos.

Superman: Escape From Krypton es
Superman: Escape From Krypton es la segunda montaña rusa más alta del mundo, ubicada en California (Wikipedia)

Red Force, en Ferrari Land de PortAventura, Salou (Tarragona, España), ocupa el tercer lugar con sus 112 metros de altura y una aceleración que lleva a los visitantes a 180 km/h en cuestión de segundos, integrando la velocidad y el diseño automovilístico en una experiencia única.

Red Force de Ferrari Land
Red Force de Ferrari Land destaca como la tercera montaña rusa más alta de Europa con 112 metros (Wikipedia)

Fury 325, en Carowinds, Charlotte (Carolina del Norte), en el cuarto lugar, ofrece una caída de 91 metros con una inclinación de 81 grados.

Fury 325, en Carowinds, Charlotte,
Fury 325, en Carowinds, Charlotte, se ubica en el cuarto lugar entre las montañas rusas más altas del mundo (Wikipedia)

Millennium Force, también en Cedar Point Park, completa el listado con sus 95 metros y una velocidad máxima cercana a los 161 km/h. Estas atracciones representan la vanguardia actual en cuanto a altura y sensaciones extremas, según el análisis de HowStuffWorks.

Millennium Force destaca en Cedar
Millennium Force destaca en Cedar Point Park por su altura de 95 metros y velocidad máxima de 161 km/h (Wikipedia)

En el ámbito de la velocidad, Formula Rossa, situada en Ferrari Yas Island, Abu Dhabi, mantiene desde hace 15 años el récord mundial. Esta montaña rusa alcanza los 241 km/h y somete a los pasajeros a fuerzas de hasta 5 G, consolidándose como una meta obligada para los amantes de la adrenalina.

Formula Rossa en Ferrari Yas
Formula Rossa en Ferrari Yas Island ostenta el récord mundial de velocidad en montañas rusas desde hace 15 años (Wikipedia)

El futuro de los récords: Falcon’s Flight

La atracción de Six Flags
La atracción de Six Flags Qaddiya en Arabia Saudita busca romper todos los récords de montañas rusas (Wikipedia)

El futuro apunta aún más alto. En Arabia Saudita, Six Flags Qaddiya avanza en la construcción de Falcon’s Flight, un proyecto que promete redefinir los límites de la ingeniería en parques temáticos. Prevista para inaugurarse en 2025, esta atracción aspira a convertirse en la montaña rusa más larga, alta y rápida del planeta, con una caída superior a los 195 metros y una velocidad máxima de 250 km/h.

Con estas cifras, Falcon’s Flight se perfila como la próxima referencia mundial, destinada a superar todos los récords previos y a transformar la experiencia de los visitantes en una hazaña sin precedentes en la historia de las montañas rusas.

