Israel prometió aplicar las “10 plagas de Egipto” contra los rebeldes hutíes en represalia a los lanzamientos de misiles

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, prometió este jueves infligir las diez plagas bíblicas de Egipto a los rebeldes hutíes de Yemen tras una serie de ataques con misiles contra territorio israelí.

“Los hutíes vuelven a lanzar misiles contra Israel. Una plaga de oscuridad, una plaga de primogénitos: completaremos las diez plagas”, escribió Katz en su cuenta en la red social X.

La declaración hace referencia a los desastres que, según el Libro del Éxodo, Dios infligió a Egipto para convencer al faraón de liberar a los israelitas.

Durante la madrugada del jueves, el Ejército israelí informó que un misil disparado desde Yemen impactó fuera de su territorio, convirtiéndose en el tercer proyectil lanzado desde esta región en menos de 24 horas.

Según el comunicado militar, la alerta se emitió a las 05:40 (hora local), y los sistemas de defensa aérea actuaron para interceptar la amenaza. Veinte minutos después, el Ejército confirmó que el misil cayó fuera de Israel sin activar las alarmas.

El miércoles, dos misiles hutíes fueron interceptados por las defensas israelíes. Al menos uno de ellos estaba equipado con una ojiva de racimo, según informaron las autoridades.

Los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, comenzaron a lanzar misiles y drones contra Israel después de los ataques del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza. Sus lanzamientos se han producido de manera repetida, incluso tras el alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, que entró en vigor en mayo de 2025.

Israel ha llevado a cabo varias rondas de ataques de represalia en Yemen, dirigidas contra puertos controlados por los hutíes y contra la capital, Saná. En la tarde del pasado domingo, Israel bombardeó varios puntos en Saná, donde resultó muerto el primer ministro hutí Ahmed al Rahawi y otros once altos funcionarios del Ejecutivo.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, los ataques de los hutíes se han centrado en misiles y drones, apuntando a territorio israelí en apoyo de los palestinos. Israel, por su parte, ha combinado defensas aéreas con operaciones militares selectivas en Yemen, buscando neutralizar la capacidad de los insurgentes.

Los lanzamientos de los hutíes y las represalias israelíes han generado tensión regional, mientras que el conflicto entre Hamas e Israel continúa activo en Gaza. El Ejército israelí confirmó que las operaciones se ejecutan siguiendo protocolos de defensa para proteger a la población civil y mantener la seguridad nacional.

Netanyahu dijo que la guerra entró en un momento de “acción decisiva”

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, anunciaron el martes que la guerra contra Hamas continuará y que las operaciones militares en la ciudad de Gaza se intensificarán en los próximos días, según Times of Israel.

Zamir indicó en la base Nachshonim, en el centro del país, que la campaña terrestre ya había iniciado y que el ejército no aceptará menos que la derrota total de Hamas: “No detendremos la guerra hasta que derrotemos a este enemigo”, expresó ante reservistas y personal logístico.

El mensaje de Netanyahu a los soldados israelíes que luchan contra Hamás en Gaza

Por su parte, Netanyahu dejó un claro mensaje sobre lo que sucederá en los próximos días: “A lo largo de esta guerra hemos tomado decisiones muy difíciles, decisiones que nadie creía que pudiéramos implementar. Pero las llevamos a cabo porque ustedes nos dieron, y a mí, la fuerza para liderar al Estado de Israel hacia la victoria total. Ahora nos encontramos en la etapa de acción decisiva. Creo en ustedes, confío en ustedes, y toda la nación los abraza”.

En paralelo, la FDI convocó a decenas de miles de reservistas para prepararse ante la inminente ofensiva, calificada por Netanyahu como la “etapa decisiva” del conflicto. Israel considera que la ciudad de Gaza representa el último bastión significativo de Hamas.

No obstante, fuentes militares señalan que la cantidad de soldados que atiende el llamado al servicio ha disminuido conforme la guerra se acerca a su segundo año.

