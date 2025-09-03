Mundo

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, los incidentes en el parque Jeo-dong 3 bajaron un 22% gracias a la proyección 3D de un agente uniformado. La figura aparece cada dos minutos entre las 19 y las 22 horas y su sola presencia intimida a posibles infractores

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El holograma no reemplaza la
El holograma no reemplaza la presencia física policial y su función es preventiva y complementaria (Crédito: © KLAB)

Cae la noche en Seúl, Corea del Sur y un policía aparece entre las sombras para cuidar las calles de la ciudad. Casi como un fantasma tecnológico, el holograma 3D del agente se presenta en tamaño real en el parque Jeo-dong 3. Se trata de un proyecto policial destinado a mejorar la seguridad pública. Desde su implementación, la delincuencia se redujo en más de un 20%.

“Entre octubre de 2024 y mayo de 2025 los incidentes en la zona se redujeron un 22% respecto al año anterior, sobre todo aquellos espontáneos como discusiones o altercados”, señaló la Policía de Jungbu. La propuesta tiene como fin reforzar la seguridad en el parque de Euljiro, una zona marcada por incidentes vinculados al consumo de alcohol.

La incorporación de este sistema se lanzó como parte de la iniciativa “Creando Parques Seguros en Jungbu” de la comisaría. Según precisó Korea JoongAng Daily, el holograma está dirigido a zonas de alta demanda de agentes del orden, en particular aquellas afectadas por disturbios vinculados con el alcohol o comportamientos violentos.

Según detalló CNN, el sistema proyecta a tamaño real la imagen de un policía uniformado sobre una lámina acrílica. Cada dos minutos el holograma se hace presente y transmite un mensaje de vigilancia. Luego se desvanece. Durante su intervención, explicó Gizmodo, el agente recuerda la presencia de cámaras inteligentes de CCTV y promete respuesta inmediata en caso de existir violencia o emergencias.

La iniciativa forma parte del
La iniciativa forma parte del programa 'Creando Parques Seguros en Jungbu' y utiliza inteligencia artificial (Crédito: © KLAB)

El holograma funciona de forma automática todos los días entre las 19.00 y 22.00 horas. Según indicó la Policía de Jungbu, el holograma de tamaño real crea una sensación de seguridad entre los ciudadanos, al mismo tiempo que sirve como elemento disuasorio psicológico para la conducta desordenada.

“La guía holográfica sirve como una herramienta policial inteligente que aumenta la sensación de seguridad del público, al tiempo que disuade el comportamiento rebelde”, dijo Ahn Dong-hyun, jefe de la comisaría de policía de Jungbu de Seúl. Asimismo sostuvo: “Seguiremos ampliando las medidas de prevención del delito utilizando tecnología de IA para crear parques más seguros y acogedores para nuestros ciudadanos”.

El sistema holográfico opera entre
El sistema holográfico opera entre las 19 y 22 horas y transmite mensajes de vigilancia cada dos minutos (Crédito: SEOUL JUNGBU POLICE STATION)

Más allá de la reducción estadística de incidentes, el proyecto abrió un debate entre especialistas en seguridad y ciudadanos. Para algunos expertos, el impacto de un holograma radica en su capacidad de generar un efecto psicológico inmediato. La sola presencia de una figura policial, aunque no sea real, disuade conductas que podrían escalar en violencia. En cambio, críticos sostienen que no reemplaza la presencia física de un agente, necesaria en intervenciones urgentes.

El holograma no tiene capacidad de actuar en situaciones críticas. Su función es preventiva y complementaria a la red de vigilancia existente en Seúl. Las cámaras de circuito cerrado que lo acompañan sí permiten una intervención rápida, pero el propio holograma carece de herramientas para detener a una persona o responder ante una amenaza directa. Esta limitación plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema en contextos de alta criminalidad.

En las redes sociales locales, la reacción fue variada. Algunos usuarios describieron al holograma como un “espantapájaros moderno” útil para recordar la vigilancia permanente, mientras otros lo señalaron como un recurso superficial que no enfrenta los problemas de fondo.

El agente virtual funciona como
El agente virtual funciona como elemento disuasorio y refuerza la seguridad ciudadana en Corea del Sur (Crédito: © KLAB)

Pese a esas críticas, las encuestas realizadas por la comisaría de Jungbu mostraron que la mayoría de los vecinos del parque se sienten más seguros desde que comenzó la iniciativa.

El proyecto forma parte de un conjunto más amplio de estrategias en Corea del Sur que incorporan inteligencia artificial y tecnologías emergentes a la vida urbana. En los últimos años, distintas ciudades del país adoptaron cámaras con reconocimiento facial, sensores de movimiento y sistemas de alerta temprana en espacios públicos. El holograma se suma a esa línea de políticas orientadas a modernizar la seguridad ciudadana con apoyo tecnológico.

La experiencia de Seúl podría servir como modelo piloto para otras ciudades asiáticas que enfrentan problemas similares en zonas de alta concentración nocturna. Sin embargo, su replicación dependerá de factores como los costos de implementación, la aceptación pública y los resultados medibles en el mediano plazo.

El sistema fue creado por una empresa especializada en producción de hologramas en colaboración con la Oficina del Distrito de Jung. Conforme precisó Korea JoongAng Daily, la infraestructura, incluido el suministro eléctrico, se instaló con el apoyo de agencias vinculadas.

Temas Relacionados

Policía holográficoCorea del SurSeúlPolicía de JungbuKorea JoongAng DailyParque Jeo-dong 3Seguridad ciudadanaInteligencia artificialCCTVOficina del Distrito de JungNewsroom BUE

Últimas Noticias

Marine Le Pen exigió elecciones legislativas “ultrarrápidas” en Francia ante la inminente caída del primer ministro Bayrou

La líder de Agrupación Nacional reclamó la disolución inmediata de la Asamblea Nacional tras la moción de confianza que amenaza con derribar al premier. La presión política crece sobre Emmanuel Macron en medio de un Parlamento fragmentado y disputas por el ajuste presupuestario

Marine Le Pen exigió elecciones

El Ejército israelí informó la muerte de un alto responsable de Hamas vinculado al secuestro de tres rehenes en Gaza

Emily Damari, Romi Gonen y Naama Levy permanecieron retenidas durante meses en condiciones precarias y fueron liberadas tras negociaciones indirectas entre las partes

El Ejército israelí informó la

Persecución en Cuba: reconocieron en Estados Unidos a las disidentes ‘Damas de Blanco’

El galardón entregado en Miami subraya la vigencia de la lucha cívica contra el régimen de La Habana y denuncia la represión que mantiene a centenares de opositores tras las rejas

Persecución en Cuba: reconocieron en

Tras 18 días en el espacio, volvió el primer astronauta indio en pisar la Estación Espacial Internacional

Luego de completar la histórica misión Ax-4, donde lideró 60 experimentos científicos en la EEI, Shubhanshu Shukla regresó a su ciudad natal. Festejos multitudinarios, gestos de orgullo, nuevas becas y oportunidades educativas fueron algunas iniciativas que surgieron como celebración por este logro espacial

Tras 18 días en el

El postre italiano más famoso tendrá su competencia en Treviso: cómo será la Copa Mundial del Tiramisú 2025

En octubre, durante tres días, la ciudad del Véneto reunirá 240 creaciones de repostería que competirán por el primer puesto. El jurado, conformado por un centenar de degustadores no profesionales, deberá evaluar tanto las versiones clásicas como las más innovadoras

El postre italiano más famoso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aprueban millonaria construcción del nuevo

Aprueban millonaria construcción del nuevo penal El Frontón: “Es una decisión histórica”, asegura Juan José Santiváñez

Sergio Ramos debuta como cantante con el sencillo “Cibeles”: un colombiano está detrás de la producción

COP16: En qué va la investigación de la SIC a 13 hoteles de Cali que habrían pactado tarifas de alojamiento para el evento en 2024

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Ficha clave del magnicidio de Miguel Uribe Turbay intentó desviar la investigación al planear atentar contra los testigos capturados

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky denunció un nuevo despliegue

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

Trump asegura que la Guardia Nacional intervendrá en Chicago y apunta a Baltimore

El Getafe cede a Uche al Crystal Palace y ficha a Kamara, y el Rayo Vallecano se hace con el delantero Alemao

Marine Le Pen exigió elecciones legislativas “ultrarrápidas” en Francia ante la inminente caída del primer ministro Bayrou

ENTRETENIMIENTO

Del mito de Elvis a

Del mito de Elvis a un western contemporáneo: cómo se prepara Austin Butler para su nuevo desafío en Hollywood

Kevin Costner despidió a Graham Greene tras su muerte con un emotivo mensaje

Mikey Madison, la actriz de “Anora” que ganó un Óscar, confesó: “Todavía siento que estoy al principio de mi carrera”

Channing Tatum rompió el silencio sobre su largo divorcio de Jenna Dewan: “Fue un quiebre doloroso”

Tom Holland reveló su diagnóstico de TDAH y dislexia