El índice de Corea del Sur cerró la jornada al alza este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el KOSPI, que terminó la sesión del martes 2 de septiembre con ascensos del 0,94%, hasta los 3.172,35 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 3.174,16 puntos y la cifra mínima de 3.151,93 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,7%.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI marca una bajada 0,22%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 17,62%. El KOSPI se sitúa un 2,52% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 38,31% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

