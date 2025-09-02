El recuento de votos en Guyana perfila a los partidos de Ali y Mohamed como los más apoyados en la disputa presidencial

El mandatario y el empresario surgen como protagonistas del recuento electoral en el escenario político más dinámico de la última década

El recuento de votos tras las elecciones generales realizadas el lunes en Guyana mantiene en vilo tanto a la población local como a la comunidad internacional.

Según las actas publicadas y los datos analizados, los partidos del presidente Irfaan Ali y del empresario Azurddin Mohamed concentran la mayor parte del respaldo ciudadano.

A pesar de que el conteo continuó durante este día, la Comisión Electoral de Guyana no prevé anunciar al ganador antes del 4 de septiembre, extendiendo la incertidumbre sobre el futuro político de un país marcado por el reciente auge petrolero y las expectativas de desarrollo económico.

El actual presidente busca la reelección tras haber impulsado una de las economías de mayor crecimiento global (AFP)

El panorama electoral muestra dos propuestas centrales que representan proyectos divergentes para el país. El Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), con Ali a la cabeza, exhibe confianza basándose en los resultados preliminares publicados en distintas actas.

Bharrat Jagdeo, secretario general del PPP/C y vicepresidente de Guyana, sostuvo que la tendencia favorable a su partido se percibía antes incluso de la jornada electoral, ya que “una proporción de los seguidores tradicionales de la opositora Alianza para la Unidad Nacional (APNU) habría elegido entre el PPP/C y el nuevo actor electoral, Invertimos en la Nación (WIN), liderado por Azurddin Mohamed”.

El vicepresidente y referente del oficialismo destaca la tendencia favorable de su partido y atribuye el avance al desencanto con las fuerzas tradicionales (EFE)

Además, señaló que la participación fue más baja que en 2020. Este fenómeno, explicó el comentarista Gabriel Lall a EFE, refleja un electorado desencantado y desafiante hacia el sistema político.

La aparición de WIN, partido fundado tan solo tres meses antes de los comicios por Mohamed, ha modificado la histórica dinámica bipartidista de Guyana.

En regiones como Kako, una comunidad indígena apartada, WIN reunió más de 90 de los 153 votos válidos, desbancando a los partidos tradicionales, según reportó EFE. Romario Hastings, jefe tribal, atribuyó el apoyo al hartazgo ante los viejos partidos y la sensación de exclusión de la riqueza nacional procedente del petróleo, impulsando así la decisión de apostar por una alternativa inédita.

La explotación comercial de hidrocarburos iniciada en 2019 transformó la economía guyanesa, que ahora genera ingresos anuales de aproximadamente USD 10.000 millones por sus exportaciones de petróleo.

Una miniatura de la plataforma petrolera Liza Unity de Exxon Mobil se exhibe en el stand durante la Conferencia y Exposición de Energía de Guyana en Georgetown (REUTERS/Sabrina Valle/Foto de archivo)

Actualmente, el país espera una tasa de crecimiento del producto interno bruto próxima al 14% anual, según el Fondo Monetario Internacional, tras expandirse un 63% en 2022. Estos indicadores colocan a Guyana como la economía de mayor crecimiento global en el último lustro, informó la agencia AP.

La nación sudamericana registra el mayor crecimiento económico del mundo en los últimos años (Photo by Joaquin Sarmiento / AFP)

En este contexto, la pugna electoral implica algo más que el acceso a cargos políticos; está en juego el control de los recursos derivados del nuevo auge petrolero.

La Comisión Electoral habilitó a seis partidos, aunque la verdadera disputa se libra entre el PPP/C, WIN y APNU, reflejando la heterogeneidad social y étnica nacional.

Para Ali, de 45 años, urbanista y candidato a la reelección, se trata de la elección más relevante desde la independencia en 1966. Su discurso propone mayor eficiencia y progreso para una ciudadanía que percibe el contraste entre ingresos récord por hidrocarburos y dificultades cotidianas para avanzar socialmente.

Ali representa al histórico Partido Progresista del Pueblo/Cívico y defiende la distribución equitativa de la riqueza petrolera (Photo by Joaquin Sarmiento / AFP)

Por su parte, la APNU, encabezada por el politólogo Aubrey Norton, de 68 años, articula una campaña de oposición marcada por la denuncia del nepotismo, la corrupción y las deficiencias en la gestión de los recursos petroleros.

El principal referente opositor centra su campaña en denunciar la corrupción y exigir una gestión más justa de la riqueza nacional (Facebook)

Sostiene la necesidad de rescatar “la decencia” del país y de asegurar que el bienestar generado por el boom económico beneficie a toda la sociedad. Ejemplos citados por la agencia AP muestran que este malestar social son visibles en testimonios como el de Evelyn Crawford, jubilada de 75 años, quien considera insuficiente su pensión estatal de unos USD 200 mensuales en un contexto de bonanza para las arcas nacionales.

La figura disruptiva de la contienda es Mohamed, integrante de una de las familias más poderosas del país, sancionado por Estados Unidos en 2023 por presuntas prácticas corruptas en una red de sobornos acontecida entre 2019 y 2023. Aunque Mohamed rechaza las acusaciones, su inclusión en la lista negra estadounidense genera incomodidad en el escenario político.

Mohamed genera entusiasmo entre los votantes jóvenes y quienes buscan renovación política (Instagram)

Según la información de la agencia AP, la embajadora estadounidense Nicole Theriot advirtió que la administración de su país debe evitar cualquier contacto oficial con organismos donde participe Mohamed, lo que podría complicar futuras relaciones institucionales y empresariales.

A pesar de estas controversias internacionales, la candidatura de Mohamed moviliza especialmente a jóvenes y a sectores que ven en WIN una opción libre de la corrupción partidista habitual.

El proceso electoral estuvo marcado también por incidentes de seguridad. El domingo anterior a la elección, miembros de la Comisión Electoral y fuerzas policiales fueron atacados cuando se desplazaban en lancha cerca de la frontera venezolana, zona que Venezuela disputa históricamente, llamada Esequibo.

La tensión persiste en el límite occidental, donde ambos países mantienen una disputa territorial sobre la región de Esequibo

Fuentes locales confirmaron a AP que no hubo heridos ni daños en el material electoral. El episodio sumó tensión a una jornada que la Comisión Electoral describió como “pacífica”, reiterando su compromiso de publicar los resultados “lo antes posible,

Observadores extranjeros de The Carter Center, la Organización de Estados Americanos y Caricom acompañaron la jornada.

La baja participación reflejó el desencanto y la desconfianza de parte del electorado (Reuters)

La ausencia de la publicación del censo de 2022 y el elevado número de votantes inscritos,757.000 ciudadanos en un país de 794.000 habitantes, generaron reparos.

La demora en la publicación oficial de los resultados prolongó la incertidumbre política (Reuters)

Las manifestaciones de abstención y desconfianza hacia el sistema político se consolidaron como formas de protesta contemporáneas.

El electorado compara presupuestos estatales y megaproyectos con el alto costo de la vida y la persistencia de la pobreza, lo que para muchos la baja participación como una respuesta directa a la paradoja del crecimiento económico: indicadores positivos, pero exclusión para gran parte de la población respecto al auge petróleo

(Con información de AP y EFE)