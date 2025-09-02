Guyana destaca unos comicios "sin contratiempos" a pesar de las incidencias y la baja participación

La portavoz de la Comisión Electoral de Guyana, Yolanda Ward, ha destacado que las elecciones generales y presidenciales celebradas el lunes en el país se han resuelto "sin contratiempos" a pesar de que candidatos y votantes han alertado de varias incidencias y una baja participación.

"Para nosotros, el proceso electoral ha salido adelante con tranquilidad y de forma pacífica en todo el país. Allí donde han surgido problemas, estos han sido abordados de forma adecuada y de acuerdo con la ley", ha apuntado Ward durante una rueda de prensa tras la votación.

No obstante, de momento no ha dado una fecha concreta para realizar declaraciones sobre un posible ganador, aunque se estima que los primeros resultados oficiales empiecen a emitirse este jueves. "Intentaremos trabajar lo más rápido posible para que no haya especulaciones", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que de momento no se darán datos sobre la participación, a la espera de que haya más detalles al respecto.

"Desde nuestro punto de vista, como cuerpo electoral, prefiero que nos ciñamos únicamente a los números", ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'Stabroek News'. "Estamos comprometidos a dar los resultados en el menor tiempo posible. Por supuesto, teniendo en cuenta los plazos legales que existen", ha añadido.

En este sentido, ha dicho, "quiero pedir disculpas a las personas con discapacidades". "Soy plenamente consciente de que este sigue siendo un problema al que tenemos que hacer frente", ha sostenido Ward.

LA OEA FELICITA AL PUEBLO DE GUYANA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha felicitado a Guyana por la "votación pacífica" y "ordenada", al tiempo que ha destacado que no se han producido informaciones sobre "incidentes mayores" en los centros de votación.

El jefe de la misión de observación enviada al país, el ex primer ministro de Jamaica Bruce Golding, ha explicado que su equipo ha logrado supervisar el proceso electoral en varios centros y ha destacado el buen funcionamiento desde primera hora del día. "Creo que la gente se merece una felicitación", ha aseverado.

"Creo que los funcionarios que trabajan para la Comisión Electoral también deben recibir la enhorabuena por su profesionalidad y por saber desempeñar sus funciones. Espero que el resto del proceso salga adelante con el mismo orden, profesionalismo y disciplina", ha afirmado.

"Me ha impresionado. He visitado unos 62 centros de votación y he visto un comportamiento muy profesional. Los funcionarios estaban muy bien entrenados y sabían lo que tenían que hacer; no dudaban a la hora de aplicar las normas y las directrices establecidas", ha aclarado.