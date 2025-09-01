Reino Unido, Japón y Corea del Sur sufren el verano más caluroso del que se tenga registro

Un hombre usa un ventilador portátil en el distrito comercial y de ocio de Shibuya, Tokio, Japón. REUTERS/Willy Kurniawan

El Reino Unido, Japón y Corea del Sur sufrieron este año los veranos más calurosos desde que cada país comenzó a llevar registros, según informaron sus agencias meteorológicas el lunes.

Las temperaturas en todo el mundo se han disparado en los últimos años a medida que el cambio climático inducido por el hombre crea patrones meteorológicos cada vez más erráticos.

La temperatura media provisional del Reino Unido entre junio y agosto fue de 16,1 °C, 1,51 °C por encima de la media a largo plazo y superó todos los años desde 1884, incluido el récord anterior, establecido en 2018, según informó la Oficina Meteorológica.

El verano británico experimentó cuatro olas de calor, precipitaciones por debajo de la media y sol constante, tras la primavera más cálida del país en más de un siglo.

El aumento de la temperatura media en Japón fue aún más pronunciado durante los mismos tres meses de verano, con 2,36 °C por encima del valor estándar, lo que lo convierte en el más caluroso desde que comenzaron los registros en 1898, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Fue el tercer verano consecutivo con temperaturas récord, señaló la agencia. El calor abrasador de este año dejó a unas 84.521 personas hospitalizadas en todo el país entre el 1 de mayo y el 24 de agosto, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón.

Una persona se resguarda del sol en Londres. (AP Foto/Joanna Chan)

En Corea del Sur, la temperatura media entre junio y agosto fue de 25,7 °C, “la más alta desde que comenzó la recopilación de datos en 1973”, según informó la Administración Meteorológica de Corea en un comunicado de prensa.

El récord anterior para el mismo período fue de 25,6 °C, establecido el año pasado.

“Muy caluroso”

Gran Bretaña, conocida por su clima húmedo y gris, sufrió un verano récord, lo que plantea numerosos desafíos para un país mal preparado para tales condiciones.

Las viviendas en el Reino Unido están diseñadas para mantener el calor durante el invierno, y los aires acondicionados son poco comunes en hogares y lugares públicos, como gran parte del extenso sistema de metro subterráneo de Londres.

“Es difícil pasar un día caluroso (aquí)”, declaró Ruidi Luan, una estudiante china de 26 años, a la AFP en Londres durante la ola de calor de agosto.

Una mujer con un paraguas cruza la calle durante un caluroso día de verano en Shimbashi, Tokio, Japón. REUTERS/Willy Kurniawan

“No hay aire acondicionado en nuestra residencia. A veces hace mucho calor, sobre todo en el transporte público”.

Se declaró sequía en cinco de las 14 regiones de Inglaterra, mientras que la Agencia de Medio Ambiente clasificó la escasez de agua como “de importancia nacional”, mientras los agricultores luchan contra el retraso en el crecimiento de las cosechas.

En Tokio, Miyu Fujita, una empresaria de 22 años, comentó que este verano había socializado principalmente en interiores para escapar de las temperaturas agobiantes.

“Cuando era niña, el verano era la época de salir a jugar”, declaró a la AFP. “¿Pueden los niños jugar afuera ahora? Creo que es imposible”.

Los apreciados cerezos japoneses están floreciendo antes debido al clima más cálido, o a veces no lo hacen del todo porque los otoños y los inviernos no son lo suficientemente fríos como para que florezcan, según los expertos.

Un grupo de niños se refresca en una fuente junto al río Támesis en Londres. EFE/ Facundo Arrizabalaga

El famoso manto nevado del Monte Fuji estuvo ausente durante el período más largo registrado el año pasado, no apareciendo hasta principios de noviembre, en comparación con el promedio de principios de octubre.

Desastre nacional

Corea del Sur, mientras tanto, se enfrenta a una prolongada sequía que ha afectado a la ciudad costera oriental de Gangneung.

Se ha declarado el estado de desastre nacional en la ciudad de 200.000 habitantes, con los niveles de agua en el embalse de Obong, la principal fuente de agua potable de la ciudad, descendiendo por debajo del 15%.

La sequía ha obligado a las autoridades a implementar restricciones de agua, incluyendo el cierre del 75% de los contadores domésticos.

Kim Hae-dong, profesor de estudios meteorológicos en la Universidad de Keimyung, declaró a la AFP que la racha de calor estaba relacionada con “el debilitamiento del aire frío del Ártico debido al calentamiento global”.

“Dado que se espera que continúe debilitándose con el calentamiento global, pronosticamos que se repetirán patrones climáticos similares el próximo año”, añadió.

Las olas de calor se están volviendo más intensas y frecuentes en todo el mundo debido al cambio climático provocado por el hombre, según los científicos.

El récord provisional del Reino Unido este año significa que sus cinco veranos más cálidos han tenido lugar en este siglo.

La Oficina Meteorológica señaló que “un verano tan caluroso o más caluroso que el de 2025 es ahora 70 veces más probable que en un clima ‘natural’ sin emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre”.

Sin embargo, la velocidad del aumento de la temperatura en todo el mundo no es uniforme.

De los continentes, Europa ha experimentado el calentamiento más rápido por década desde 1990, seguida de cerca por Asia, según datos globales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Las Naciones Unidas advirtieron el mes pasado que el aumento de las temperaturas globales está teniendo un impacto cada vez mayor en la salud de los trabajadores y también está afectando a la productividad, que, según afirman, se reduce entre un 2% y un 3% por cada grado por encima de los 20 °C.

(APF)