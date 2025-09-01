Mundo

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Más de 800 personas murieron y miles resultaron heridas cuando un sismo de magnitud 6.0 devastó comunidades enteras en el este del país. Los sobrevivientes piden asistencia mientras equipos de rescate luchan por llegar a áreas remotas donde familias permanecen atrapadas bajo los escombros

Entre los escombros de lo que una vez fueron sus hogares, los sobrevivientes del devastador terremoto que sacudió el este de Afganistán el domingo por la noche pidieron desesperadamente por ayuda mientras soldados talibanes y residentes trabajaron juntos para evacuar a los heridos en helicópteros militares.

“Esta es Mazar Dara en el distrito de Nurgal. Toda la aldea fue destruida”, dijo una víctima a los periodistas el lunes, con la voz quebrada por la desesperación. “Niños y ancianos están atrapados bajo los escombros. Necesitamos ayuda urgente”.

En el distrito de Nurgal, en la provincia de Kunar, las escenas de devastación son abrumadoras.

El terremoto de magnitud 6.0 que golpeó cerca de la medianoche del domingo se ha convertido en uno de los desastres naturales más mortíferos que ha azotado al país en años recientes. Las autoridades talibanes confirmaron que más de 800 personas perdieron la vida y miles más resultaron heridas en las provincias de Kunar, Nangarhar, Laghman y Nuristan.

Comunidades enteras quedaron borradas del mapa cuando el sismo, con epicentro a apenas ocho kilómetros de profundidad, sacudió las montañosas regiones fronterizas con Pakistán

En el distrito de Nurgal, en la provincia de Kunar, las escenas de devastación son abrumadoras. Comunidades enteras quedaron borradas del mapa cuando el sismo, con epicentro a apenas ocho kilómetros de profundidad, sacudió las montañosas regiones fronterizas con Pakistán a las 11:47 de la noche.

“El noventa y cinco por ciento de nuestra aldea ha sido destruida. Tenemos muchos mártires y heridos. En cada casa, al menos cinco a diez personas están lastimadas”, relató otro residente, dirigiéndose directamente a las cámaras con una súplica desesperada. “Urjo a todos los musulmanes que nos ayuden, ya que todos nuestros hogares se han ido. Que Dios recompense cualquier asistencia que puedan brindar”.

Los equipos de rescate enfrentaron enormes desafíos para llegar a las áreas montañosas remotas, donde las redes de comunicación móvil se cortaron y los caminos quedaron bloqueados por deslizamientos.

Las imágenes captadas por equipos de televisión muestran a soldados talibanes y civiles cargando a víctimas heridas en camillas hacia helicópteros militares. Los vuelos de emergencia transportaron sin cesar a los heridos hacia hospitales en Jalalabad y Kabul, donde los médicos lucharon para hacer frente al torrente de víctimas que llegaba.

Las víctimas del terremoto en Afganistán son trasladadas en avión mientras aumenta el número de muertos

En medio del caos, las historias personales de tragedia emergían entre los escombros. Un joven niño lloraba mientras los residentes buscaban entre los restos, esperando encontrar a sus familiares con vida. Las construcciones de adobe y ladrillo, típicas de estas áreas rurales montañosas, se desplomaron ante la fuerza del temblor.

Un joven niño lloraba mientras los residentes buscaban entre los restos, esperando encontrar a sus familiares con vida.

“Este incidente ocurrió a las 12 de la madrugada, hora local. Algunos de nuestros seres queridos aún están enterrados bajo la tierra”, explicó otro sobreviviente a un canal local, en un video reproducido por Reuters. “Necesitamos ayuda urgente para rescatarlos. Necesitamos ambulancias, necesitamos médicos y todo lo necesario para salvar a los heridos y recuperar a los muertos”.

Los equipos de rescate enfrentaron enormes desafíos para llegar a las áreas montañosas remotas, donde las redes de comunicación móvil se cortaron y los caminos quedaron bloqueados por deslizamientos. Las casas de ladrillo de barro que salpican las laderas se desplomaron como castillos de naipes.

Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno talibán, confirmó en una conferencia de prensa que el número de muertos había aumentado a al menos 800, con más de 2.500 heridos, siendo la provincia de Kunar la más afectada. “Se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas”, prometió.

Las autoridades talibanes confirmaron que más de 800 personas perdieron la vida y miles más resultaron heridas en las provincias de Kunar, Nangarhar, Laghman y Nuristan.

Los helicópteros no solo evacuaron heridos, sino que también entregaron suministros de alimentos a las áreas afectadas. Dentro de las aeronaves, se pudo ver a niños recibiendo comida mientras otros permanecían en shock por la tragedia vivida.

Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública, informó que equipos médicos de Kunar, Nangarhar y la capital Kabul habían llegado al área para asistir en las operaciones de rescate. Sin embargo, advirtió que muchas áreas remotas aún no habían podido reportar cifras de víctimas y que “se esperaba que los números cambiaran” conforme se recibieran más informes.

Un hombre afgano ayuda a una persona herida mientras otros se refugian en un campo en Dara Mazar, en la provincia de Kunar. (REUTERS)

El terremoto del domingo se sintió también en partes de Pakistán, incluyendo la capital Islamabad, aunque no se reportaron víctimas ni daños significativos en territorio paquistaní.

Este desastre agrava los ya complejos desafíos humanitarios que enfrenta Afganistán. Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, urgió a los donantes internacionales a apoyar los esfuerzos de ayuda, señalando que el terremoto “añade muerte y destrucción a otros desafíos, incluyendo la sequía y el retorno forzado de millones de afganos de países vecinos”.

Niños afganos heridos reciben tratamiento en Jalalabad, Afganistán. (Aimal ZAHIR / AFP)

Mientras las operaciones de rescate continuaban este lunes, las voces desesperadas de los sobrevivientes resonaban entre los escombros: “Nuestros niños, mujeres, ancianos y los muertos permanecen enterrados bajo los escombros”, clamaba una víctima. “Necesitamos ayuda urgente”.

