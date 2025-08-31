Netanyahu confirmó que el ejército de Israel atacó a Abu Obeida, principal vocero de los terroristas de Hamas (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, informó este domingo que el país lanzó un ataque dirigido contra Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzedine al-Qassam.

“Atacamos al portavoz de Hamas, el portavoz de esta organización criminal y asesina, Abu Obeida”, declaró Netanyahu, según el resumen de una reunión del gobierno. “Espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamas que pueda aclarar este asunto”, añadió el mandatario israelí.

El portavoz, reconocido por aparecer durante años en videos de los terroristas palestinos con uniforme militar y una kufiya roja cubriéndole la cara, se ha consolidado como uno de los rostros públicos del grupo.

En casi 23 meses de guerra en Gaza, Israel ha reducido la cúpula de Hamas, tras comprometerse a erradicar al grupo armado después del ataque del 7 de octubre de 2023. La ofensiva ha incluido la eliminación de dirigentes clave como el jefe político Ismail Haniyeh, el líder militar Mohammed Deif y el dirigente Yahya Sinwar, señalados por Israel como responsables intelectuales del ataque de octubre, además de otros comandantes y figuras políticas de alto rango.

Este fin de semana, el grupo terrorista Hamas confirmó la muerte de su jefe militar en Gaza, Mohammed Sinwar, meses después de que Israel anunciara que lo había abatido en un ataque realizado en mayo. La organización no detalló las circunstancias del fallecimiento, pero publicó imágenes de Sinwar junto a otros líderes del grupo, describiéndolos como “mártires”.

Israel confirma ofensiva contra líder mediático de las Brigadas Ezzedine al-Qassam (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Mohammed Sinwar era hermano menor de Yahya Sinwar, ex líder de Hamas que participó en la planificación del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel y que fue abatido por las fuerzas israelíes en octubre de 2024. Tras la muerte de Yahya, Mohammed asumió de facto el liderazgo del ala militar de la organización.

Israel indicó que Sinwar fue objetivo de un ataque el 13 de mayo contra el Hospital Europeo de Khan Younis, en el sur de Gaza, con el objetivo de eliminarlo. El ejército israelí explicó que el ataque estaba dirigido a la infraestructura subterránea de Hamas, mientras que el grupo negó que existiera tal infraestructura bajo el hospital. La operación también acabó con la vida de Muhammad Shabana, comandante de la brigada Rafah de Hamas, según informó el ejército israelí.

El grupo terrorista Hamas confirmó la muerte Mohammed Sinwar, el jefe militar en la Franja de Gaza (FDI)

Mohammed Sinwar nació el 16 de septiembre de 1975 en el campo de refugiados de Khan Younis, donde creció junto a su hermano Yahya. Sus padres huyeron de Majdal, localidad palestina hoy parte de Ashkelon, Israel, durante la creación del Estado de Israel en 1948, en lo que se conoce en árabe como Nakba.

El ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en cifras israelíes. De los 251 rehenes tomados entonces, 47 siguen retenidos en Gaza, de los cuales unas 20 personas se cree que continúan con vida.

En respuesta, la ofensiva israelí ha provocado al menos 63.459 muertos en Palestina, en su mayoría civiles, de acuerdo con el ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, cuyos números son considerados confiables por las Naciones Unidas.