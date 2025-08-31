Mundo

Descarriló un tren en Egipto: al menos tres muertos y más de 100 heridos

El Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto (ENRA) anunció que están investigando la causa del accidente, que aún no está clara

Esta imagen, extraída de un video, muestra un tren de pasajeros descarrilado en Matrouh, al noroeste de El Cairo, Egipto, el domingo 31 de agosto de 2025. (Foto AP)

Un tren de pasajeros descarriló el sábado en el oeste de Egipto, causando la muerte de al menos tres personas y dejando heridas a más de 100, informaron las autoridades. Fue el último de una serie de accidentes ferroviarios en el país en los últimos años.

El tren descarriló mientras viajaba hacia El Cairo desde la provincia mediterránea occidental de Matrouh, en la costa norte del país, indicaron las autoridades ferroviarias en un comunicado. Siete de sus vagones se salieron de las vías, y dos de ellos volcaron.

El Ministerio de Salud emitió un comunicado separado detallando el número de víctimas, añadiendo que se enviaron 30 ambulancias para trasladar a los heridos a los hospitales.

Esta imagen, extraída de un video, muestra un tren de pasajeros descarrilado en Matrouh, al noroeste de El Cairo, Egipto, el domingo 31 de agosto de 2025. (Foto AP)

El Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto (ENRA) anunció que están investigando la causa del accidente, que aún no está clara. En el mismo documento aseguraron que cualquier persona que sea considerada responsable del descarrilamiento será castigada.

Agregó que se han enviado equipos y cuadrillas técnicas para limpiar los escombros y restablecer los servicios lo antes posible.

El medio BBC confirmó que el Ministro de Salud, Dr. Khaled Abdul Ghaffar ofreció sus condolencias y oraciones a las familias de las víctimas y deseó a los heridos una pronta recuperación. Luego visitó el lugar del accidente para supervisar la respuesta de emergencia y visitó a los heridos en el hospital.

Esta imagen, extraída de un video, muestra el lugar del descarrilamiento de un tren de pasajeros en Matrouh, al noroeste de El Cairo, Egipto, el domingo 31 de agosto de 2025. (Foto AP)

Los descarrilamientos y choques de trenes son comunes en Egipto, donde un sistema ferroviario envejecido también ha sido afectado por la mala gestión. En octubre pasado, una locomotora chocó contra la parte trasera de un tren de pasajeros con destino a El Cairo en el sur de Egipto, causando la muerte de al menos una persona y dejando a varias otras heridas.

En los últimos años, el gobierno anunció iniciativas para mejorar sus ferrocarriles. El presidente Abdel Fatá el-Sisi dijo en 2018 que se necesitarían alrededor de 250.000 millones de libras egipcias, o 8.130 millones de dólares, para renovar adecuadamente la red ferroviaria del país.

(con información de AP)

