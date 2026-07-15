Radican denuncia por presuntas irregularidades en proyecto de $62.797 millones que busca aprobación del OCAD Paz

Augusto Pinilla, vocero de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, afirmó que la denuncia busca que los organismos de control revisen todos los aspectos relacionados con el proyecto - crédito suministrado a Infobae

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia radicó una denuncia formal ante los organismos de control y demás autoridades competentes en la que solicita investigar presuntas irregularidades e inconsistencias relacionadas con el proceso de aprobación del proyecto identificado con el BPIN 20251301010899, el cual contempla una inversión de $62.797.102.285 provenientes de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con la información suministrada por la veeduría, el proyecto busca financiar acciones para el fortalecimiento de la producción de cacao y coco en municipios como Timbiquí, en el departamento del Cauca, y Buenaventura, en el Valle del Cauca, entre otros. La organización sostiene que existen aspectos que deben ser revisados antes de comprometer los recursos públicos, razón por la cual solicitó la intervención de las autoridades encargadas del control y la vigilancia.

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Según la denuncia presentada, los elementos identificados ameritan una verificación exhaustiva, debido a que podrían comprometer principios relacionados con la transparencia, la planeación y la correcta destinación de los recursos públicos.

Según la denuncia, las autoridades deben verificar de manera exhaustiva si el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos por el Sistema General de Regalías antes de comprometer recursos públicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese sentido, la veeduría pidió establecer si el proceso de aprobación que actualmente se adelanta ante el OCAD Paz cumple de manera integral con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos previstos por el Sistema General de Regalías para este tipo de iniciativas. La organización señaló que, dentro de las presuntas inconsistencias identificadas, figuran aspectos relacionados con una posible superposición de inversiones, inquietudes frente a la identificación de los beneficiarios, el cumplimiento de los requisitos de consulta previa y la sostenibilidad de la inversión pública.

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Veeduría advierte sobre el momento en que se tramita el proyecto

La denuncia también hace referencia al momento en que se encuentra el trámite de la iniciativa. La veeduría señaló que a menos de un mes de la finalización del actual Gobierno nacional, considera especialmente relevante que cualquier decisión relacionada con proyectos financiados con recursos públicos cuente con las máximas garantías de transparencia y control institucional.

En ese contexto, reiteró que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar si existen o no irregularidades dentro del proceso de aprobación. Sin embargo, sostuvo que resulta indispensable que las situaciones advertidas sean verificadas previamente antes de comprometer recursos públicos por más de $62.000 millones.

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De acuerdo con el documento radicado, el propósito de la solicitud es garantizar la protección del patrimonio público y asegurar el adecuado uso de los recursos destinados a las comunidades que resultarían beneficiarias del proyecto.

El organismo de vigilancia señaló que, a menos de un mes de la finalización del actual Gobierno nacional, resulta fundamental que la aprobación de proyectos financiados con recursos públicos se realice con plenas garantías de transparencia, control institucional y cumplimiento de la normatividad vigente - crédito Luisa González/REUTERS

El vocero de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, Augusto Pinilla, explicó que la denuncia fue presentada ante los organismos de control: “Como Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia radicamos una denuncia ante todos los organismos de control por las presuntas irregularidades e inconsistencias en un proyecto que busca fortalecer la producción de cacao y coco en municipios como Timbiquí, Buenaventura y otros. Por ello solicitamos que se verifiquen todos los aspectos relacionados con la planeación, la identificación de los beneficiarios, la sostenibilidad de la inversión y el cumplimiento de los demás requisitos antes de comprometer recursos públicos. La transparencia es un deber y cada peso de los colombianos debe ser vigilado”, manifestó Pinilla.

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La veeduría insistió en que la denuncia no constituye una determinación sobre la existencia de irregularidades, sino una solicitud para que los organismos competentes adelanten las verificaciones correspondientes dentro del marco de sus funciones legales.

De acuerdo con la organización, la revisión solicitada permitirá establecer si el proyecto cumple con las exigencias previstas por el Sistema General de Regalías y si el trámite de aprobación ante el OCAD Paz se desarrolla conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de inversiones financiadas con recursos de la Asignación para la Paz.