Colombia

“Buen encuentro”: así describió Marco Rubio la reunión con José Manuel Restrepo en Washington y reveló lo que se espera de la relación bilateral

En redes sociales, el secretario de Estado de EE. UU. envió un mensaje sobre la reunión sostenida con el vicepresidente electo de Colombia

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Momentos tras la reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio - crédito @SecRubio/X
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó las expectativas que tiene en cuanto a la agenda bilateral - crédito @SecRubio/X

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como “buena” la reunión con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, realizada en Washington durante la mañana del 15 de julio de 2026.

Según publicaron ambos líderes políticos, la conversación abordó el futuro de la cooperación bilateral y se estableció el interés de la administración estadounidense en colaborar con el nuevo Gobierno colombiano.

Rubio utilizó su cuenta oficial en la red social X para confirmar el desarrollo positivo de la reunión. “Buena reunión con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para discutir el futuro de la asociación entre EE. UU. y Colombia”, escribió el funcionario. La publicación fue acompañada por una fotografía de ambos funcionarios.

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Marco Rubio y José Manuel Restrepo se reunieron en Washington para discutir la agenda bilateral del gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito @SecRubio/X
Marco Rubio y José Manuel Restrepo se reunieron en Washington para discutir la agenda bilateral del gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito @SecRubio/X

Rubio también envió un mensaje directo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el que confirmó las expectativas que tienen en cuanto a la agenda bilateral.

“Esperamos con interés trabajar con la próxima administración del Presidente Electo Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y ampliar los lazos económicos”.

Por su parte, José Manuel Restrepo comunicó en sus redes sociales que la cita marcará el inicio de una etapa diferente en los vínculos a partir del 7 de agosto, fecha en la que asumirá el nuevo gobierno.

Entre los temas tratados, Restrepo señaló el interés conjunto en combatir la inseguridad y el narcotráfico, así como la intención de trabajar coordinadamente para apoyar la restauración de la democracia en Venezuela.

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El vicepresidente electo afirmó que la delegación planteó como prioridad la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente electo afirmó que la delegación planteó como prioridad la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas - crédito @jrestrp/X

Restrepo agregó que incluyeron puntos sobre “el compromiso también del trabajo mancomunado alrededor de lo social, alrededor de garantizarle oportunidades a los más jóvenes. (...) Porque lo social es el punto de partida para seguir manteniendo y fortaleciendo nuestra democracia”.

Las duras críticas que recibió el Gobierno electo por no pronunciarse por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero

Tras la cita, Restrepo destacó la importancia del diálogo con Rubio y exaltó el valor de la relación histórica entre Colombia y Estados Unidos, con especial atención en la cooperación comercial y en el combate a la inseguridad.

“Fue una reunión muy importante para Colombia. Primero, porque reivindicamos de nuevo esta relación entre Colombia y los Estados Unidos, que ha sido tan exitosa por más de 200 años. Hay un compromiso de fortalecer el comercio y la inversión entre ambas naciones. Pero también el compromiso que tiene Colombia de luchar contra la inseguridad”.

José Manuel Restrepo se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington - crédito Alex WROBLEWSKI/AFP
José Manuel Restrepo se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington - crédito Alex WROBLEWSKI/AFP

Sin embargo, desde distintos sectores políticos colombianos se expresó el desacuerdo por la falta de referencias al caso de Joan Sebastián Guerrero y a la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra ciudadanos colombianos.

La concejal de Bogotá Quena Ribadeneira lamentó la falta de pronunciamiento por parte de las entrantes autoridades.

“Mientras el Vicepresidente está de gira en Estados Unidos y se reúne con el Secretario de Estado, un joven colombiano de 26 años es asesinado por el ICE en frente de su hija y Beto Coral sigue preso político en ese país. Lo irónico es que Joan Sebastián era simpatizante de Abelardo de la Espriella. Y probablemente votó por él”, dijo.

Agregó que: “Pero somos los votantes de Cepeda, las ONG, la izquierda y las organizaciones de Derechos Humanos los que rechazamos el hecho y reclamamos su derecho a la vida. Ni Abelardo, ni José Manuel Restrepo, ni el próximo Ministro de Relaciones Exteriores Ómar Bula han dicho nada al respecto. Ni una muestra de dignidad”, manifestó la concejal en su cuenta en X.

Sandra Borda criticó al gobierno entrante por no pronunciarse tras la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito @sandraborda/X
Sandra Borda criticó al gobierno entrante por no pronunciarse tras la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito @sandraborda/X

Otra de las fuertes críticas fue la de la reconocida politóloga e internacionalista Sandra Borda, que escribió en sus redes sociales: “Hay silencios que son ultra-elocuentes. Que en la primera visita del gobierno entrante a Washington, el equipo en cabeza de su Vicepresidente haya tomado la decisión de actuar como si un ciudadano colombiano no hubiese sido asesinado por ICE en Estados Unidos, demuestra que están dispuestos a lo que sea con tal de no incomodar. Incluso, olvidar su deber constitucional de velar por la protección de los connacionales en el exterior".

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