Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra la región de Zaporizhzhia: al menos un muerto y 22 heridos

El jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, precisó que entre los heridos se encuentran tres niños, dos de 9 y 10 años y una niña de 16 años

Guardar

Un ataque masivo ruso durante la madrugada del sábado causó la muerte de al menos una persona e hirió a 22 en la región de Zaporizhzhia, donde viviendas, comercios e infraestructuras resultaron seriamente dañadas, informaron autoridades locales.

El jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, precisó en Telegram que entre los heridos se encuentran tres niños, dos de 9 y 10 años y una niña de 16 años.

Los bomberos trabajan en el
Los bomberos trabajan en el sitio de un edificio de apartamentos golpeado durante un ataque de aviones no tripulados y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporizhzhia (REUTERS)

“Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron numerosas instalaciones, entre ellas cafeterías, gasolineras y empresas industriales”, señaló.

Fedorov detalló que durante el día el ejército ruso realizó 613 ataques contra 15 asentamientos en la región de Zaporizhzhia, con 99 informes de destrucción de casas, apartamentos, dependencias, garajes, automóviles e instalaciones de infraestructura.

El jefe de la administración
El jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, precisó en Telegram que entre los heridos se encuentran tres niños, dos de 9 y 10 años y una niña de 16 años (REUTERS)

El Servicio Estatal de Emergencias reportó que dos edificios de cinco pisos y cinco viviendas privadas resultaron afectados. Los incendios alcanzaron edificaciones vecinas, mientras todas las unidades de emergencia, médicos y especialistas en explosivos trabajaron en la mitigación de los daños.

Trabajadores médicos atienden a un
Trabajadores médicos atienden a un residente en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado durante los ataques rusos con drones y misiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhzhia (REUTERS/)

La policía regional de Zaporizhzhia indicó que entre la 01:46 y las 04:05 (hora local), las fuerzas rusas lanzaron siete misiles y seis drones, preliminarmente del tipo Shahed, contra instalaciones de infraestructura, viviendas particulares y edificios residenciales.

Más al norte, la región central de Dnipropetrovsk también sufrió ataques con misiles y drones, informó su gobernador, Sergii Lysak, en Telegram. “Infraestructuras sufrieron daños en Dnipro y Pavlograd, lo que provocó incendios”, indicó.

La región central de Dnipropetrovsk
La región central de Dnipropetrovsk también sufrió ataques con misiles y drones

Comunidades de Nikopol, Marhanetska, Pokrovska y Myrivska fueron alcanzadas por drones Grad MLRS y FPV, con daños en empresas, una gasolinera y viviendas, aunque hasta el momento no se registraron víctimas.

La provincia de Volinia, en la frontera con Polonia, sufrió ataques masivos de drones sin que se reportaran víctimas, según el responsable de la administración militar local, Ivan Rudnitski.

En la región de Kiev, la compañía ferroviaria informó retrasos debido a daños en las vías provocados por los bombardeos.

Comunidades de Nikopol, Marhanetska, Pokrovska
Comunidades de Nikopol, Marhanetska, Pokrovska y Myrivska fueron alcanzadas por drones Grad MLRS y FPV, con daños en empresas, una gasolinera y viviendas, aunque hasta el momento no se registraron víctimas.

El ataque se produce mientras los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto, que ya dura más de tres años y medio, permanecen estancados, y dos semanas después de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska.

Macron y Merz aumentan la presión sobre Putin para que negocie una tregua con Zelensky

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, solicitarán este fin de semana al presidente estadounidense, Donald Trump, que imponga sanciones a Rusia si Vladimir Putin no cumple con su compromiso de reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Macron subrayó en una conferencia de prensa conjunta con Merz, al término del Consejo de Ministros franco-alemán en Tolón, que si Putin no acepta el encuentro con Zelensky antes del lunes, significará que “una vez más” habría engañado a Trump. “Eso no puede quedar sin respuesta”, afirmó. El mandatario indicó que hablará con Trump para coordinar las medidas correspondientes.

Macron y Merz aumentan la
Macron y Merz aumentan la presión sobre Putin para que negocie una tregua con Zelensky (REUTERS)

Según ambos líderes europeos, en caso de que Putin no se avenga a negociar la próxima semana, París y Berlín solicitarán la aplicación de “sanciones primarias y secundarias” para obligar al mandatario ruso a sentarse a dialogar sobre un acuerdo de paz.

Merz recordó que tras la cumbre entre Trump y Putin en Alaska se esperaba un encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano en dos semanas, pero Putin reclamó condiciones que calificó de “inaceptables”.

“No me sorprende porque forma parte de la estrategia del presidente ruso”, comentó el canciller alemán. Añadió que la próxima semana los aliados de Ucrania debatirán cómo proceder y que está a favor de hablar con Estados Unidos para ejercer presión sobre Putin. Ambos dirigentes reiteraron que Ucrania no está sola y que el apoyo a Kiev también representa un interés propio.

Merz recordó que tras la
Merz recordó que tras la cumbre entre Trump y Putin en Alaska se esperaba un encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano en dos semanas, pero Putin reclamó condiciones que calificó de “inaceptables” (REUTERS)

Macron anunció que en los próximos días se realizará una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios, integrada por 30 países aliados de Ucrania, en su mayoría europeos, para consolidar el trabajo de los jefes de Estado Mayor.

El presidente francés precisó que se han “finalizado las contribuciones” de los 30 miembros para las garantías de seguridad a Ucrania, destacando como primera medida la construcción de “un ejército ucraniano robusto”, así como la presencia de fuerzas de reaseguro en suelo ucraniano y de apoyo en países vecinos para prevenir futuros ataques rusos.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaZaporizhzhiaGuerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyVladimir PutinÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Putin se reunirá con los líderes de India, Turquía e Irán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China

Durante los encuentros, los mandatarios abordarán desafíos de seguridad e iniciativas económicas conjuntas, señaló el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov

Putin se reunirá con los

Putin reforzó su alianza con el régimen chino y rechazó las sanciones comerciales internacionales a días de su viaje a Beijing

El mandatario ruso afirmó que ambos países “comparten amplios intereses comunes y puntos de vista similares sobre cuestiones de principios”, y denunció que las sanciones “obstaculizan el desarrollo socioeconómico de los Estados miembros del BRICS y del mundo en su conjunto”

Putin reforzó su alianza con

El mayor tesoro de la conquista normanda en Inglaterra se convirtió en parte del patrimonio nacional británico

La colección de 2.584 monedas de plata, valorada en más de cinco millones de euros, refleja la transición entre dinastías tras la Batalla de Hastings. Los detalles de la exhibición en el Museo Británico, según National Geographic

El mayor tesoro de la

Detuvieron a dos rusos acusados de espiar para Ucrania

Las autoridades intensifican acciones legales y de contrainteligencia mientras aumentan las tensiones y los operativos encubiertos en zonas estratégicas, con el foco puesto en la protección de las infraestructuras claves

Detuvieron a dos rusos acusados

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

Los miembros del E3 condicionaron la suspensión del “snapback” a que Teherán restablezca las inspecciones de la ONU, aclare el alcance de su uranio enriquecido y acepte negociar con Estados Unidos. El régimen persa rechazó las exigencias y acusó a Europa de incumplir el acuerdo de 2015

Francia, Alemania y el Reino
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy en México: Noticias

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este sábado 30 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 30 de agosto

¿Qué podrás aprender en la clase masiva de primeros auxilios en la CDMX? Esto se sabe

Perú obtiene mapas inéditos del fondo marino en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca

Lotería de Risaralda: ¿Quiénes se despertaron millonarios esta semana?

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) El Getafe sucumbe en

(Crónica) El Getafe sucumbe en Mestalla y el Elche sigue como equipo revelación

AMP. Carlos Alcaraz también avasalla a Luciano Darderi y pasa a octavos de final en Nueva York

(Crónica) El Sporting de Gijón ocupa el liderato provisional tras vencer a la Cultural Leonesa

El Manchester United trabaja para cerrar el traspaso de Antony al Real Betis

Al menos ocho civiles muertos por ataques israelíes en distintos puntos de la ciudad de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Los 13 anillos de compromiso

Los 13 anillos de compromiso más costosos que portaron las celebridades

Al estilo Rayo McQueen: caballo ganó una carrera por sacar la lengua en la meta

La lista de invitados de la futura boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Tienen varios detalles decididos”

Oasis regresa con su esperado tour y encabeza los conciertos de septiembre en CDMX

El increíble rol de Tropic Thunder en el regreso triunfal de Tom Cruise a Hollywood