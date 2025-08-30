Volodimir Zelensky advirtió que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala: “Se necesitan medidas concretas”

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania (Europa Press)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió que Rusia se está preparando para lanzar una nueva ofensiva a gran escala y dijo que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados, lo que hace que esa región de Ucrania este en grave peligro.

“La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos esta mañana”, dijo Zelensky en un encuentro con periodistas, según la agencia Interfax Ucrania.

Los rusos, según el presidente, preparan un nuevo ataque, pero Ucrania está preparada.

Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes, pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso.

Las autoridades de la región de Zaporizhzhia reportaron una serie de ataques rusos con misiles y drones (@ZelenskyyUa)

En las últimas semanas, la región en torno a la ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado hasta ahora apropiarse de la misma, que es un nudo de transporte importante.

Por otra parte, las autoridades de la región de Zaporizhzhia reportaron una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que resultó muerta al menos una persona y más de 20 fueron heridos.

El mensaje de Zelensky en X (@ZelenskyyUa)

En total hubo 12 ataques con distintos tipos de armas, según el gobernador Ivan Fedorov en Telegram. Rusa se anexionó en 2002 Zaporizhzhia, pero no ha logrado el control completo de la región.

Al respecto, el propio Zelensky publicó en su cuenta en X: “En Zaporizhzhia, todos los servicios de emergencia están desplegados en el lugar de un ataque ruso contra un edificio residencial de cinco plantas. Trágicamente, hasta el momento, se ha confirmado la muerte de una persona y decenas de heridos, incluidos niños. Una vez más, se trataba de un edificio de apartamentos normal".

Un residente mira el fuego tras un ataque ruso contra un edificio residencial (@ZelenskyyUa)

Y siguió: “Durante la noche, las fuerzas de defensa aérea y los servicios de emergencia también estuvieron operativos en otras regiones. Las regiones de Volyn, Dnipro, Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Ivano-Frankovsk, Kyiv, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernivtsi y Chernihiv se vieron afectadas por el ataque. Se produjeron numerosos incendios, y la infraestructura civil (viviendas y negocios) fue la más dañada. Los rusos lanzaron cerca de 540 drones, 8 misiles balísticos y 37 tipos de misiles de otro tipo contra la vida civil".

Luego, el mandatario señaló: “Vimos la respuesta mundial al ataque anterior. Pero ahora, mientras Rusia demuestra una vez más su total indiferencia hacia las palabras, esperamos acciones concretas. Es absolutamente evidente que Moscú utilizó el tiempo destinado a preparar una reunión de líderes para organizar nuevos ataques masivos. La única manera de reabrir una ventana de oportunidad para la diplomacia es mediante medidas contundentes contra quienes financian al ejército ruso y sanciones efectivas contra el propio Moscú: sanciones bancarias y energéticas“.

“Esta guerra no se detendrá solo en declaraciones políticas; se necesitan medidas concretas. Esperamos acciones de Estados Unidos, Europa y el mundo entero”, concluyó.

Un bombero trabajando para apagar el fuego tras los ataques rusos (@ZelenskyyUa)

Macron y Merz aumentan la presión sobre Putin para que negocie una tregua con Zelensky

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, solicitarán este fin de semana al presidente estadounidense, Donald Trump, que imponga sanciones a Rusia si Vladimir Putin no cumple con su compromiso de reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Macron subrayó en una conferencia de prensa conjunta con Merz, al término del Consejo de Ministros franco-alemán en Tolón, que si Putin no acepta el encuentro con Zelensky antes del lunes, significará que “una vez más” habría engañado a Trump. “Eso no puede quedar sin respuesta”, afirmó. El mandatario indicó que hablará con Trump para coordinar las medidas correspondientes.

Según ambos líderes europeos, en caso de que Putin no se avenga a negociar la próxima semana, París y Berlín solicitarán la aplicación de “sanciones primarias y secundarias” para obligar al mandatario ruso a sentarse a dialogar sobre un acuerdo de paz.

Merz recordó que tras la cumbre entre Trump y Putin en Alaska se esperaba un encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano en dos semanas, pero Putin reclamó condiciones que calificó de “inaceptables”.

“No me sorprende porque forma parte de la estrategia del presidente ruso”, comentó el canciller alemán. Añadió que la próxima semana los aliados de Ucrania debatirán cómo proceder y que está a favor de hablar con Estados Unidos para ejercer presión sobre Putin. Ambos dirigentes reiteraron que Ucrania no está sola y que el apoyo a Kiev también representa un interés propio.