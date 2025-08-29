Una alerta roja por lluvias torrenciales agrava la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

India en alerta con lluvias muy fuertes en Bombay y Nueva Delhi al limite de inundaciones

La megaciudad de Nueva Delhi, que supera los 30 millones de habitantes, permanece este viernes bajo estado de alerta a causa del aumento del caudal del río Yamuna. Este río, considerado la principal arteria fluvial y sagrado para la capital, atraviesa la ciudad transformado en un torrente de lodo, con riesgo de inundar amplias áreas.

Miles de personas han sido evacuadas. Una alerta roja por lluvias “extremadamente fuertes” alcanza a las ciudades de Noida y Ghaziabad, relevantes polos industriales y residenciales ubicados en el anillo metropolitano al este de la capital.

En las llanuras inundables del Yamuna existen varios asentamientos informales. El nivel del agua, que el jueves llegó a 205,39, ya supera la marca de peligro oficial de 205,33, con comunidades de bajos recursos como las principales afectadas.

Inundaciones en Nueva Delhi (Arun SANKAR/AFP)

La crisis obedece a dos causas principales: por una parte, las intensas lluvias monzónicas que han impactado las llanuras del norte de India; por otra, la considerable liberación de agua desde las presas de Hathnikund y Wazirabad, localizadas río arriba de Delhi.

(Arun SANKAR/AFP)

Ambas presas operan al límite de su capacidad, ya que reciben las precipitaciones torrenciales de los estados himalayos de Haryana y Uttarakhand. El agua de la montaña desciende a través de los ríos y fuerza a los operadores de las presas a liberar flujos para evitar un colapso, situación que afecta a la capital.

Las autoridades implementaron campamentos de emergencia en barrios residenciales del este de Delhi, próximos a la ribera, para recibir a las personas evacuadas.

Un hombre pasa con su moto sobre una zona inundada (Arun SANKAR/AFP)

El Departamento de Meteorología de India mantiene alertas por lluvias intensas en los estados de Uttar Pradesh, Punjab e Himachal Pradesh, con la previsión de que estas condiciones persistan al menos hasta el 1 de septiembre.

Especialistas y organizaciones civiles advierten que la magnitud de estas inundaciones anuales se incrementa por el cambio climático y una planificación urbana deficiente que ha permitido construcciones sobre áreas tradicionalmente ocupadas por el río Yamuna durante la temporada de monzones.