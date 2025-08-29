Mundo

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán en Copenhague para afrontar sus profundas divisiones sobre la guerra en Gaza

El bloque europeo debatirá entre presionar a Israel con sanciones o mantener el diálogo, mientras España presentará un plan para frenar la hambruna en Gaza

Guardar
Hadja Lahbib, Comisaria Europea de
Hadja Lahbib, Comisaria Europea de Gestión de Crisis. (REUTERS/Isabel Infantes/Pool)

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunirán este sábado en Copenhague para afrontar sus profundas divisiones sobre la guerra en Gaza, después del llamado de Hadja Lahbib, Comisaria Europea de Gestión de Crisis y responsable de la ayuda humanitaria, a que el bloque “encuentre una voz fuerte que refleje nuestros valores y principios”.

“Lo que está ocurriendo allí me atormenta y debería atormentarnos a todos. Es una tragedia. Y seremos juzgados por la historia”, agregó, refiriéndose al conflicto en la Franja. “Es hora de que la UE encuentre una voz colectiva sobre Gaza”, concluyó Lahbib.

Varios gobiernos europeos han criticado con dureza la conducción israelí del conflicto, especialmente por las muertes de civiles y las restricciones al suministro de ayuda humanitaria. Los señalamientos se intensificaron luego de que un observatorio mundial del hambre vinculado a la ONU declarara la semana pasada la existencia de hambruna en Gaza, una conclusión que Israel rechaza categóricamente.

Sin embargo, los países miembros de la UE siguen divididos respecto a cómo responder de manera conjunta a la ofensiva israelí: mientras algunos abogan por medidas económicas para presionar a Israel, otros defienden la necesidad de mantener el diálogo.

Los países miembros de la
Los países miembros de la UE siguen divididos respecto a cómo responder de manera conjunta a la ofensiva israelí. (crédito Colprensa)

El Ejecutivo comunitario propuso el mes pasado restringir el acceso de Israel a un programa de financiación de investigación del bloque, pero la iniciativa aún no cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobada. Francia, Países Bajos, España e Irlanda han mostrado su apoyo, mientras que Alemania e Italia se han mantenido hasta ahora al margen, según fuentes diplomáticas.

Israel, por su parte, ha rechazado las críticas y asegura que su acción militar es necesaria para derrotar a Hamas.

En la reunión también se espera que los ministros aborden la guerra en Ucrania y el destino de unos 210.000 millones de euros (245.850 millones de dólares) en activos rusos congelados en la UE como parte de las sanciones impuestas a Moscú.

La propuesta española para Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, presentará a sus homólogos comunitarios en el Consejo de Asuntos Exteriores informal de Copenhague un plan para detener la hambruna en la Franja de Gaza y para que el bloque adopte nuevas sanciones contra quienes “quieren malograr” la solución de los dos Estados, entre otras medidas.

El ministro de Asuntos Exteriores,
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. (Alberto Ortega - Europa Press)

Según explicó el ministro, su propuesta también busca garantizar que “nadie” en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina “para que no se la asfixie económicamente”.

En un vídeo difundido a los medios, Albares denunció que la hambruna “inducida por Israel” en el enclave palestino pone en peligro la vida de miles de gazatíes, incluidos niños, y defendió que el respaldo económico a Palestina “es absolutamente vital”.

Los ministros de Exteriores de la UE también analizarán la situación en Ucrania, considerando que Rusia “no da ningún signo de querer un alto el fuego”, según Albares. España defenderá “redoblar” el apoyo a Kiev “en defensa de su democracia, valores y soberanía”. “La seguridad de Ucrania es también la seguridad de Europa y el agresor no puede tener premio a menos que queramos mañana un mundo más inestable”, subrayó.

Albares advirtió que Europa “se juega su alma, sus intereses, sus valores” en las próximas semanas y consideró que el momento actual es “crucial” tanto para España como para los Veintisiete. “Es un momento en que nuestra voz se tiene que oír con fuerza en defensa de la paz, en defensa del Derecho Internacional, en defensa de Naciones Unidas y de todo aquello que somos los europeos”, concluyó.

(Con información de Reuters/Europa Press)

Temas Relacionados

GazaFranja de gazaUEUnion EuropeaGuerra en Medio OrienteUltimas noticias America

Últimas Noticias

Regresaron a Venezuela otros 319 migrantes deportados desde Estados Unidos

El arribo forma parte del programa del régimen Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el regreso de venezolanos desde el exterior

Regresaron a Venezuela otros 319

Estados Unidos revocó visados a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El secretario de Estado Marco Rubio anunció la revocación y denegación de visas a miembros de la Autoridad Palestina y la OLP, a quienes acusa de incumplir compromisos y de incitar al terrorismo. La medida fue celebrada por Israel

Estados Unidos revocó visados a

Israel abatió a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

El Ejército de Israel anunció la muerte de Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida

Israel abatió a un alto

India y Japón consolidan su alianza estratégica con acuerdos en inversión, defensa y tecnología

Narendra Modi y Shigeru Ishiba sellaron un acuerdo estratégico que incrementa la inversión japonesa en India y refuerza la alianza bilateral frente al avance de China y las tensiones comerciales con Estados Unidos

India y Japón consolidan su

La economía de India sorprende con un crecimiento del 7,8% en el segundo trimestre

El Producto Interno Bruto de India creció un 7,8% entre abril y junio, superando las previsiones y manteniéndose como una de las principales economías de mayor expansión, pese al impacto de nuevos aranceles estadounidenses

La economía de India sorprende
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ofensiva del Ejército contra el

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Una nueva estimación privada aseguró que la pobreza supera el 43 por ciento

Shorts México celebra 20 años como el mayor festival de cortometrajes en Latinoamérica

A un año de la condena contra Daniel Sancho, abogado de la familia Arrieta pidió que “se indemnice a la familia de la víctima“

Día del Gamer: más de 11 millones de peruanos forman parte de una comunidad mundial que supera los 3.300 mil millones

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI anima a retomar

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend actuarán el 13 de septiembre en el Vaticano

Meloni se declara "asqueada" por la difusión de fotos íntimas de mujeres en internet

El neerlandés Xavi Simons firma "un contrato a largo plazo" con el Tottenham Hotspur

ENTRETENIMIENTO

Netflix reveló cuáles son las

Netflix reveló cuáles son las series más populares de su historia: este es el top 10 global

Fue hallado muerto un tiktoker que participó en las maratones sexuales de Bonnie Blue y Lily Phillips

De callejero a protagonista: Esta es la vida de Tonic, el gato “actor” que conquista Hollywood junto a Austin Butler

El día en que Slash desobedeció a Michael Jackson en pleno concierto

La reacción de Joe Alwyn al compromiso de su exnovia, Taylor Swift: “Le desea lo mejor, pero no va a contactarla”