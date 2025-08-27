Mundo

La informalidad laboral se dispara en China ante la desaceleración económica

Cada madrugada, cientos de personas se congregan en el mercado de Majuqiao para buscar empleo diario, en un fenómeno que revela el deterioro del mercado laboral y el auge de la precariedad en ciudades chinas

Cientos de trabajadores migrantes se
Cientos de trabajadores migrantes se agrupan cada madrugada para conseguir empleo diario (Reuters)

En el mercado de Majuqiao, ubicado en las afueras de Beijing, el trabajo informal aparece desde la madrugada como una expresión tangible de la incertidumbre económica de China.

Lejos de las luces de la capital, cientos de personas se reúnen en la penumbra con la esperanza de conseguir empleo por solo una jornada. La escena profundiza en la magnitud de la precariedad y la compleja dinámica que acompaña la búsqueda de sustento: como apunta The New York Times, actualmente “si te va mal, ve a Majuqiao” es un lema conocido entre quienes deben reinventarse sin garantías ni derechos.

A pesar de la atmósfera cotidiana que envuelve la zona antes del amanecer, el ritmo resulta rígido y la presión inmediata. Las oportunidades de trabajo se esfuman tan deprisa como aparecen; reclutadores en scooters recorren el área sin detenerse, gritan ofertas como “levantar estructuras” o “cargar camiones”.

Las tarifas apenas superan los 180 yuanes (aproximadamente USD 25) por día, y quienes acuden deben decidir de inmediato si aceptan el desgaste físico y el sacrificio personal requerido. Los primeros en llegar pueden elegir tareas; el resto, a menudo, debe resignar su jornada o esperar en vano la llegada de algún reclutador de última hora.

Las ofertas laborales suelen agotarse
Las ofertas laborales suelen agotarse en pocos minutos por la alta demanda (Reuters)

Este fenómeno no es aislado ni reciente. Majuqiao condensa décadas de migración interna y el ciclo de una economía que empuja a la automarginación.

El lugar se ha transformado en un refugio para despedidos de fábricas, recién llegados a la ciudad y veteranos excluidos por un mercado que exige juventud y capacitación constante. El testimonio de Wang Liyuan a The New York Times, resulta revelador: “A los cuarenta ya estás jubilada”, señala.

En medio de una economía china que desacelera, la caída del sector inmobiliario y la industria manufacturera resulta evidente: los empleos informales han disminuido más de la mitad respecto de años anteriores.

Los salarios bajan y se han eliminado beneficios básicos como la comida incluida en la jornada. La espera sin éxito se multiplica; no falta quien alquila habitaciones compartidas por apenas tres dólares la noche, confirmando el estrecho margen de maniobra de unos trabajadores que, en su mayoría, son migrantes internos sin redes familiares próximas.

En este contexto, la figura del reclutador expone la asimetría del proceso. Según contó Gu Jinshan, a The New York Times, contratar personal es sencillo gracias a la abundancia de mano de obra, lo que permite imponer condiciones sin margen de negociación. Los empleadores desayunan con calma mientras los trabajadores esperan, reafirmando una dinámica de poder que deja poco espacio para la dignidad.

Los empleadores desayunan con tranquilidad
Los empleadores desayunan con tranquilidad mientras los aspirantes esperan de pie (Reuters)

El sistema propicia, además, la proliferación de intermediarios y puestos no regulados. En el entorno de escasez, “enlaces” cobran comisiones elevadas y ofrecen empleos sin licencia, lo que desemboca en abusos o estafas rara vez denunciadas. Ante esto, las autoridades instalaron un mercado laboral formal, a solo 1,5 kilómetros del cruce, con servicios mínimos. No obstante, la mayoría prefiere el entorno conocido de Majuqiao, donde la confianza y la rutina, aunque riesgosas, parecen menos inciertas.

La presión estatal también se hace presente. The New York Times narra que supervisores impiden la presencia de reporteros alegando la necesidad de evitar “historias negativas” que contradigan el discurso oficial. Simultáneamente, la policía controla el orden y cuida la imagen del lugar, manteniendo la esencia del mercado pero disuadiendo la exposición mediática.

Reclutadores e intermediarios imponen reglas
Reclutadores e intermediarios imponen reglas y comisiones en un entorno de elevada competencia (Reuters)

Mientras el país sostiene el discurso de prosperidad, estos espacios marcados por la espera y la resistencia dependen únicamente de la adaptabilidad de quienes los habitan. Los amaneceres en el cruce, entre carteles de comida y promesas efímeras de empleo, exhiben una China que raras veces aparece en la imagen oficial, pero que define el pulso genuino de su transformación económica y social.

Corte Suprema asumió el estudio

Corte Suprema asumió el estudio de la tutela que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez

La chicana del Turco García tras la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: “Y después yo no puedo ser diputado”

Una argentina de viaje en Barcelona se sorprende con una escena cotidiana: “¿Esto es cultural?"

Bogotá abrió 360 plazas de prácticas laborales remuneradas para estudiantes de últimos semestres: así pueden participar

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 27 de agosto

