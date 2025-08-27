Mundo

Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares durante las clases

El objetivo de la enmienda es proteger el derecho a aprender y reforzar la autoridad de los docentes frente al uso excesivo de la tecnología

El Parlamento surcoreano aprobó este miércoles una ley que prohíbe a los alumnos utilizar teléfonos móviles y otros dispositivos inteligentes durante las clases en colegios e institutos, en línea con una tendencia mundial para contrarrestar los efectos nocivos de su uso excesivo.

El objetivo de la enmienda de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, que entrará en vigor en marzo del próximo año, es proteger el derecho a aprender y reforzar la autoridad de los docentes frente al uso excesivo de la tecnología en el aula, según publicó la Asamblea Nacional surcoreana tras su sesión plenaria.

La enmienda, promovida de manera bipartidista, establece que los estudiantes podrán usar sus dispositivos únicamente con fines educativos, en situaciones de emergencia o cuando se trate de herramientas de apoyo para personas con discapacidad o necesidades especiales.

Además, otorga a los directores y profesores la facultad de limitar por norma interna la posesión y el uso de aparatos en los recintos escolares, incluso fuera de clase, cuando lo consideren necesario para garantizar la enseñanza.

La reforma también insta a los centros a incluir en el currículo formación sobre el uso responsable de los dispositivos digitales, con el fin de prevenir conductas adictivas y fomentar hábitos saludables.

La decisión se produce después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconociera que restringir los móviles en la escuela, dados sus efectos negativos, no constituye una vulneración de derechos, según los resultados de la sesión del Parlamento.

El número de países que prohíben el uso de móviles en las escuelas está aumentando rápidamente, según publicó la Unesco a comienzos de año, explicando que, si bien a finales de 2023 el número de sistemas educativos que aplicaban estas restricciones era de 60, al inicio de 2025 la cifra ascendía ya a 79 países.

Desde enero de 2024, los celulares prácticamente desaparecieron de los salones de clase de los Países Bajos. La nueva normativa del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia impide el uso de estos dispositivos en las aulas, medida que alcanzó al 99% de las escuelas secundarias del país.

Solo se permiten en situaciones específicas, como actividades educativas, necesidades médicas o de asistencia. Para los adolescentes neerlandeses, esta restricción marcó un cambio notable en la rutina escolar y en su vida cotidiana.

La decisión, consensuada entre docentes, administradores, padres y estudiantes, encargó al Instituto Kohnstamm y Oberon evaluar los efectos de la medida.

Según Associated Press, al inicio del nuevo ciclo escolar, un total de 17 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia han implementado nuevas reglas que restringen el uso de teléfonos móviles en los planteles. Estas iniciativas se suman a las decisiones previas adoptadas por otros 18 estados, lo que eleva a 35 el número total de estados con algún tipo de limitación legal o reglamentaria sobre los dispositivos electrónicos en escuelas públicas. La rapidez con la que este tipo de políticas se han instaurado queda patente: apenas en 2023, Florida fue el primer estado del país en aprobar una ley de este tipo.

El consenso político sobre la regulación del uso de teléfonos en ambientes escolares ha crecido. Tanto legisladores demócratas como republicanos han respaldado la causa con argumentos centrados principalmente en la salud mental y la concentración estudiantil. “Cualquier vez que tienes una ley que pasa tanto en California como en Florida, sabes que probablemente estás trabajando sobre algo que tiene mucha popularidad”, opinó el representante estatal por Georgia, Scott Hilton, del Partido Republicano, en un foro reciente en Atlanta sobre el tema, según Associated Press.

Las políticas implementadas suelen diferenciarse entre modalidades y etapas escolares. De los estados con restricciones, en 18 y en el Distrito de Columbia el veto abarca toda la jornada escolar. Mientras tanto, en Georgia y Florida la prohibición se aplica únicamente a los estudiantes desde Kindergarten hasta octavo grado.

Siete estados adicionales restringen el uso de teléfonos solo durante las clases, permitiendo su uso entre períodos o en el horario de almuerzo. Associated Press señala que en estados con una tradición de autonomía local en educación, la normativa simplemente exige que los distritos posean una política sobre dispositivos, por lo que muchas escuelas eligen adoptar reglas estrictas.

(Con información de EFE y AP)

