Los 10 lugares más hermosos de Europa, según viajeros expertos

La selección de Time Out destaca los destinos más bellos de Europa para viajeros exigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La belleza de Europa se revela en una nueva selección elaborada por el equipo de periodistas y corresponsales de viajes de Time Out, quienes han recorrido el continente para identificar los lugares más bellos de Europa que todo viajero debería conocer.

Esta lista, basada en experiencias personales y recomendaciones expertas, abarca desde paisajes naturales de gran impacto hasta joyas arquitectónicas y rincones urbanos llenos de encanto. Cada destino, además de su atractivo visual, incluye consejos prácticos y anécdotas que invitan a descubrir el continente desde una perspectiva única.

10 destinos turísticos europeos: paisajes y experiencias únicas

1. Lago Bled, Eslovenia

El Lago Bled en Eslovenia deslumbra con su isla central y la Iglesia de María la Reina

El recorrido comienza en Eslovenia, donde el Lago Bled cautiva con su superficie azul verdosa y la pequeña isla central que alberga la Iglesia de María la Reina. La imagen del agua reflejando montañas y árboles, junto al sonido del campanario de 52 metros, crea una atmósfera de cuento.

Para quienes visitan este lugar, Time Out sugiere buscar la silueta del Castillo de Bled, del siglo XVI, y disfrutar en su terraza de una porción de la célebre tarta de crema local.

2. Calzada del Gigante, Irlanda del Norte

La Calzada del Gigante es uno de los paisajes naturales más emblemáticos de Irlanda del Norte

En Irlanda del Norte, la Calzada del Gigante ofrece un espectáculo natural donde unas 40.000 columnas de basalto emergen junto al Atlántico. La leyenda atribuye su origen al gigante Finn McCool, aunque la ciencia explica que se formaron por lava enfriada hace 50 millones de años.

El acceso es libre y gratuito, y los visitantes pueden recorrer los senderos de los acantilados para obtener vistas panorámicas. El consejo de Time Out es prescindir del centro de visitantes y aprovechar el derecho de paso público para llegar directamente a las piedras.

3. Laguna Azul, Comino, Malta

La Laguna Azul de Comino, en Malta, es famosa por sus aguas turquesa y su fondo arenoso único en el país

La Laguna Azul, en la isla de Comino (Malta), destaca por sus aguas turquesa y su fondo arenoso, poco común en el país. Este enclave, rodeado de formaciones rocosas y pequeñas embarcaciones, debe parte de su fama a la intensidad de la luz que se refleja en el agua.

A partir de 2025, será necesario registrarse en línea antes de la visita, un trámite gratuito y sencillo. Las embarcaciones locales parten desde Gozo y Malta durante todo el día, pero es fundamental llegar temprano para asegurar una sombrilla, ya que la sombra natural es inexistente.

4. Canal Prinsengracht, Ámsterdam, Países Bajos

El canal Prinsengracht de Ámsterdam conserva su encanto incluso en temporada alta de turismo (REUTERS/Eva Plevier//File Photo)

El canal Prinsengracht, en Ámsterdam (Países Bajos), mantiene su encanto a pesar de su popularidad en postales y redes sociales. Los redactores de Time Out destacan la atmósfera especial de los meses fríos, cuando las luces adornan los árboles y los edificios se reflejan en el agua.

En ocasiones, el canal se congela y los habitantes patinan sobre el hielo, una experiencia que añade un toque especial a la ciudad.

5. Distrito de los Picos, Reino Unido

El Parque Nacional del Distrito de los Picos se ubica entre Manchester y Sheffield en el Reino Unido

El Parque Nacional del Distrito de los Picos, en el Reino Unido, se extiende entre Manchester y Sheffield y es conocido por sus acantilados de piedra y valles abiertos. La recomendación es elegir un pueblo pintoresco como base, como Hartington, famoso por su tienda de quesos, y explorar las múltiples rutas a pie, desde los pasos de Chee Dale hasta la cueva de Thor.

Tras la caminata, Time Out aconseja visitar el jardín cervecero del hotel Izaak Walton en Dovedale, considerado uno de los más bellos del país.

6. Fiordos noruegos, Noruega

Los fiordos noruegos destacan por sus paisajes de valles profundos y aguas azul intenso (Foto: Michael Zehender/dpa)

En Noruega, los fiordos ofrecen paisajes de gran impacto, con valles profundos y cascadas que desembocan en aguas de un azul intenso. La región de Nordang, cerca del pueblo de Oie, es ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Para una experiencia diferente, Time Out recomienda recorrer el Geirangerfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en una lancha rápida y, si es posible, hacerlo fuera del horario de los cruceros para disfrutar del lugar en soledad.

7. Motovun, Croacia

Motovun destaca por su arquitectura medieval y paisajes de viñedos en Istria, Croacia

Motovun, en la península de Istria (Croacia), combina arquitectura medieval, colinas verdes y vistas a viñedos. Este pueblo, situado en una región famosa por sus trufas y vinos, invita a pasar la tarde degustando un rosado local mientras se contempla el paisaje.

El consejo práctico es llevar calzado cómodo, ya que las calles empedradas y las pendientes pronunciadas requieren algo de esfuerzo.

8. Unité d’habitation, Marsella, Francia

La Unité d’habitation de Marsella, obra icónica de Le Corbusier, redefine la arquitectura moderna

En Marsella (Francia), la Unité d’habitation, conocida como La Cité Radieuse, representa una obra maestra del arquitecto Le Corbusier. Este edificio de 56 metros, inaugurado en 1952, funciona como una “ciudad vertical” y destaca tanto por su diseño exterior de balcones coloridos como por la calidez de sus interiores.

Aunque sigue habitado, varias áreas, incluido el tejado, están abiertas al público tras registrarse en recepción. Time Out sugiere detenerse en el café del tercer piso para disfrutar de las vistas y el ambiente de mediados del siglo XX.

9. Nuestra Señora de las Rocas, Montenegro

La isla de Nuestra Señora de las Rocas en Montenegro es un santuario y destino de peregrinación con una tradición única

En Montenegro, la isla de Nuestra Señora de las Rocas, frente a la localidad de Perast, es un santuario y lugar de peregrinación con una historia singular: los marineros depositaban una roca en la bahía tras cada viaje exitoso, tradición que se mantiene cada 22 de julio.

El acceso en barco desde Perast cuesta solo 5 euros, y la visita se complementa con la gastronomía local, como el risotto de tinta de calamar y el vino de granada.

10. Zermatt, Suiza

Time Out recomienda celebrar el Año Nuevo en Zermatt para vivir una experiencia única

El recorrido concluye en Zermatt (Suiza), al pie del emblemático pico Matterhorn, inmortalizado en el envoltorio del chocolate Toblerone. Este pueblo alpino ofrece tanto deportes de invierno como paisajes verdes en verano, con la posibilidad de avistar marmotas y cabras montesas.

Para quienes buscan una experiencia inolvidable, Time Out recomienda celebrar el Año Nuevo en Zermatt y presenciar el descenso de esquiadores con antorchas, un espectáculo que transforma la noche en un recuerdo imborrable.