Las 10 ciudades más seguras de Europa

El estudio de Riviera Travel destaca la baja criminalidad y estabilidad en los destinos europeos (REUTERS/Antonio Bronic)

Conocer el nivel de seguridad de una ciudad es un factor primordial para quienes viajan, ya sea por turismo, negocios o simples escapadas urbanas. La sensación de tranquilidad no solo aumenta el disfrute de la experiencia, sino que influye en la elección de destinos. En este contexto, Riviera Travel ha realizado un exhaustivo estudio sobre los niveles y evolución de la criminalidad en algunas de las ciudades mejor valoradas de Europa. El resultado es un ranking actualizado para 2025 que permite a los viajeros identificar los destinos con menor índice delictivo y mayor estabilidad en los últimos años.

Cuáles son los criterios usados para establecer este ránking

Elaborado por Riviera Travel, se basa en un doble análisis: por un lado, la puntuación actual de nivel de criminalidad en cada ciudad y, por otro, el cambio registrado en la tasa de criminalidad en los últimos cinco años. Este enfoque da prioridad a aquellos lugares que no solo presentan actualmente bajos niveles delictivos, sino que también han mantenido o mejorado estos estándares con el paso del tiempo. La puntuación resultante refleja el puntaje de seguridad general —un valor bajo indica menos criminalidad— y permite una comparación directa entre diferentes destinos europeos.

Para la edición de 2025, se consideraron ciudades reconocidas tanto por su atractivo turístico como por su calidad de vida, evaluando datos oficiales y tendencias recientes. El método responde a una creciente demanda de información objetiva y transparente sobre temas de seguridad urbana, especialmente relevante para quienes planifican viajes a mediano o largo plazo.

Dubrovnik: la ciudad más segura de Europa y sus encantos

Dubrovnik lidera el ranking de las ciudades más seguras de Europa en 2025 (REUTERS/Antonio Bronic)

Encabezando la lista como la ciudad europea más segura en 2025 figura Dubrovnik, situada en la costa sur de Croacia. Esta joya dálmata obtuvo una sobresaliente puntuación de seguridad de 44,14, alcanzando la distinción gracias a unas tasas de criminalidad especialmente bajas y una estabilidad ejemplar desde 2020, año a partir del cual casi no ha experimentado incremento en los delitos reportados.

Dubrovnik es mucho más que un destino seguro. Famosa por su imponente casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, la ciudad seduce con su impresionante muralla medieval de dos kilómetros, ideal para quienes buscan recorrer la historia a pie y disfrutar de panorámicas inigualables del mar Adriático y los tejados centenarios. El paseo por las murallas es sin duda una actividad imprescindible, como también lo es la visita a la plaza principal y el animado cruce de Luža, donde destaca el emblemático campanario de Dubrovnik, punto de encuentro para locales y turistas.

La seguridad, unida al ambiente acogedor y el notable valor arquitectónico del casco antiguo, coloca a Dubrovnik como un destino que reconcilia historia, cultura y descanso en un entorno confiable.

Recomendaciones y actividades para vivir Dubrovnik con tranquilidad

Dubrovnik combina seguridad, patrimonio histórico y propuestas de ocio en un entorno confiable (REUTERS/Antonio Bronic)

La baja criminalidad permite a los visitantes moverse por Dubrovnik con una confianza inusual en destinos europeos populares. No obstante, como en cualquier lugar turístico, conviene mantener las precauciones habituales: cuidar objetos personales, evitar zonas poco transitadas de noche y priorizar lugares establecidos para la compra y el ocio.

Para quienes desean disfrutar del ocio local, la ciudad ofrece propuestas originales y seguras. Una parada recomendada es Bard Bar o Buža II, dos bares ubicados sobre el acantilado, con vistas privilegiadas y un ambiente relajado. Buža II, en particular, destaca por su acceso directo al mar, lo que permite alternar entre un refrescante baño y la degustación de bebidas locales. Para quienes prefieren planes nocturnos, una velada en Troubadour, bar característico por su jazz en vivo y sus pistas al aire libre, representa una opción segura y animada, donde el ambiente invita a dejarse llevar por la música y el baile sin preocupaciones.

El diseño peatonal del casco antiguo, la presencia policial visible y la amabilidad de los habitantes refuerzan la seguridad en los principales puntos turísticos, facilitando que cada visitante explore la ciudad con libertad y tranquilidad.

Otras ciudades que completan el top 10 europeo de seguridad

El top 10 incluye ciudades de Croacia, Estonia, Polonia, Países Bajos, Alemania, Islandia, Suiza y Hungría (Wikipedia)

Aunque Dubrovnik lidera este ranking, el estudio de Riviera Travel resalta otras nueve ciudades que se distinguen por sus bajos índices de criminalidad y su constante apuesta por la seguridad ciudadana.

En segunda posición figura Tallin, capital de Estonia, reconocida por su combinación de tradición medieval y vida moderna. Le siguen Varsovia y Cracovia en Polonia, dos polos urbanos vibrantes con políticas urbanas eficaces para mantener a raya los delitos. Ámsterdam en los Países Bajos sobresale no solo por su ambiente cosmopolita, sino por el equilibrio alcanzado entre crecimiento turístico y control de riesgos.

El listado se completa con Karlovy Vary (Praga) en República Checa, el dinamismo de Múnich en Alemania, la tranquilidad de Reikiavik en Islandia, la alta calidad de vida de Zúrich en Suiza y el patrimonio e historia de Budapest, en Hungría. Cada una de estas ciudades comparte un compromiso sostenido con la prevención del delito y la creación de espacios urbanos seguros para visitantes y residentes.

Según el ranking de Riviera Travel, estas son las 10 ciudades más seguras de Europa:

Dubrovnik Tallin Varsovia Praga Cracovia Ámsterdam Múnich Reikiavik Zúrich Budapest