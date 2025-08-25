Mundo

Por primera vez, la Unión Europea registró menos nacimientos que Estados Unidos pese a tener más habitantes

El descenso de la natalidad europea sorprende frente al leve repunte estadounidense y la explosión demográfica en Nigeria. Las cifras oficiales revelan un cambio histórico

Guardar
La Unión Europea registró menos
La Unión Europea registró menos nacimientos que EEUU pese a tener más habitantes

Por primera vez en su historia, la Unión Europea registró en 2024 menos nacimientos que Estados Unidos, a pesar de contar con alrededor de 120 millones más de habitantes, según señaló el analista internacional François Valentin en su red social X. El contraste adquiere una dimensión notable cuando se cotejan las cifras oficiales: la UE alcanzó los 3,56 millones de nacimientos, mientras que Estados Unidos superó los 3,62 millones.

Según Eurostat, en 2024 se registraron 3,56 millones de nacimientos en la Unión Europea, cifra inferior al número de defunciones, lo que resultó en un saldo natural negativo de 1,3 millones, un dato que solo el flujo migratorio positivo de 2,3 millones logró compensar, conduciendo a un leve aumento poblacional. En contraste, el informe “Births: Provisional Data for 2024” del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) dependiente de los CDC de Estados Unidos indica que ese país registró 3 622 673 nacimientos, un incremento del 1 % respecto a 2023.

François Valentin destacó que, pese a que la Unión Europea cuenta con una población más amplia, estimada en unos 447 millones de personas, el total de nacimientos en Estados Unidos fue mayor. Ese desfase resulta particularmente significativo frente a una población total estadounidense que supera apenas los 330 millones, es decir, casi 120 millones menos.

El análisis presentado por François
El análisis presentado por François Valentín

También enlazó un dato adicional en su publicación en X: “Otro dato curioso: en los últimos 8 meses nacieron más bebés en Nigeria que en toda la UE en 2024”. Según estimaciones publicadas por Naciones Unidas, durante 2023 Nigeria registró unos 7,51 millones de nacimientos en todo el año. Esto implica que en solo ocho meses podrían haber nacido más niños en ese país africano que los 3,56 millones que tuvo la UE en 2024.

En términos de tasas de fertilidad, la Unión Europea alcanzó en 2023 un nuevo mínimo histórico de 1,38 hijos por mujer, continuando una caída iniciada años antes. En Estados Unidos, aunque los nacimientos aumentaron ligeramente en 2024, la tasa global de fecundidad terminó el año en niveles por debajo del reemplazo, cerca de 1,599 hijos por mujer, el nivel más bajo registrado hasta ahora.

El saldo natural negativo de
El saldo natural negativo de la Unión Europea en 2024 solo fue compensado por el flujo migratorio positivo (ARCHIVO/EUROPA PRESS)

Una Unión Europea con una población sensiblemente mayor produjo en términos absolutos menos nacimientos que Estados Unidos. Al mismo tiempo, países de elevada natalidad como Nigeria eclipsan por sí solos el volumen de nacimientos europeos en períodos mucho más breves.

El cruce de estas tendencias refuerza la urgencia de políticas más ambiciosas en materia de familia y natalidad en la Unión Europea. En Estados Unidos, aunque el ligero repunte en 2024 fue bienvenido, los expertos alertan que podría tratarse de una simple fluctuación en una línea descendente prolongada.

Temas Relacionados

NatalidadUnión EuropeaEstados UnidosNigeriaFrançois ValentinEurostatNaciones UnidasCentro Nacional de Estadísticas de SaludCDCDemografía

Últimas Noticias

El Ejército de Israel investigará el ataque al hospital de Khan Younis que dejó 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

El vocero de las Fuerzas de Defensa dijo que se ordenó una pesquisa inmediata para saber qué sucedió

El Ejército de Israel investigará

La red Tor y el lado oscuro de la privacidad: expertos alertan sobre la proliferación de grupos de pedófilos en la dark web

Una investigación de The Guardian reveló que millones de depredadores sexuales aprovechan el anonimato del navegador para compartir material de abuso infantil y formar comunidades criminales que siguen creciendo a nivel global

La red Tor y el

Cómo es Bouvet, la isla más aislada del planeta que funciona como santuario natural

Ubicada en el Atlántico Sur y cubierta casi por completo de glaciares, sobresale por su inaccesibilidad y su naturaleza inalterada, atrayendo la atención de los científicos

Cómo es Bouvet, la isla

A horas de reunirse con el presidente Lee Jae Myung, Trump dijo que no permitirá una “purga o revolución” en Corea del Sur

El mandatario estadounidense publicó un mensaje que desató controversia antes del encuentro donde se abordarán temas de comercio, defensa y tensiones políticas en Asia

A horas de reunirse con

La historia del puente de Öresund, que cambió para siempre la relación entre Suecia y Dinamarca

La infraestructura que une ambos países ha redefinido la movilidad, el desarrollo empresarial y la cohesión social, consolidando un modelo de cooperación transfronteriza con profundas repercusiones para la región nórdica

La historia del puente de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sube pasaje del transporte público

Sube pasaje del transporte público en medio del temor de pasajeros por las extorsiones

Popocatépetl hoy: volcán registró 68 emisiones este 25 de agosto

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón y aseguró que no mantiene a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

Dólar a peso colombiano hoy 25 de agosto; precio de apertura

INFOBAE AMÉRICA
España condena el bombardeo israelí

España condena el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza: "Es una flagrante violación del Derecho Internacional"

El Gobierno francés se someterá a una cuestión de confianza en el Parlamento en septiembre

Los países musulmanes piden un alto el fuego inmediato en Gaza y sanciones contra Israel

Uribe renuncia a la prescripción del caso por el que fue condenado a doce años de arresto domiciliario

Detenido el guionista Paul Laverty en Escocia acusado de terrorismo por su apoyo al grupo Palestine Action

ENTRETENIMIENTO

Sting afronta una demanda millonaria

Sting afronta una demanda millonaria de sus antiguos compañeros de The Police

La confesión de Britney Spears sobre Sam Asghari y su “distracción” ante la ausencia de sus hijos

Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

Kirsten Dunst reveló su nueva prioridad profesional: “Quizás podría hacer una película donde no pierda dinero”

Zoë Kravitz y Harry Styles juntos en Roma: el video que desató rumores de romance