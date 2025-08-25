Mundo

EEUU e Indonesia inauguraron ejercicios militares conjuntos para reforzar la estabilidad en la región Asia-Pacífico

Los simulacros anuales, denominados “Escudo Súper Garuda”, se desarrollarán en la capital, Yakarta, y en distintos lugares de la isla occidental de Sumatra y el archipiélago de Riau, hasta el próximo 4 de septiembre

Soldados del Cuerpo de Marines
Soldados del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos participan en el ejercicio militar conjunto Super Garuda Shield 2024 con Indonesia en el campo Bhumi Marinir Karang Pilang en Surabaya, provincia de Java Oriental, Indonesia (REUTERS/Archivo)

Indonesia y Estados Unidos lanzaron este lunes ejercicios militares conjuntos que se prolongarán por más de una semana, sumándose a aliados de 11 países en un esfuerzo por garantizar la estabilidad en la región Asia-Pacífico.

Los simulacros anuales, denominados “Escudo Súper Garuda”, se desarrollarán en la capital, Yakarta, y en distintos lugares de la isla occidental de Sumatra y el archipiélago de Riau, hasta el próximo 4 de septiembre.

El programa incluirá ejercicios de personal, simulacros de defensa cibernética y un evento con fuego real, según informó el ejército indonesio.

Participan más de 4.100 soldados indonesios y 1.300 estadounidenses, acompañados por personal de Australia, Japón, Singapur, Francia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y otras naciones. Además, India, Papua Nueva Guinea y Timor Oriental enviaron observadores para presenciar las maniobras.

Estados Unidos y algunos aliados, como Australia, han expresado preocupación por la creciente asertividad del régimen de China en el Pacífico, aunque Washington aseguró que los ejercicios no están dirigidos a Beijing. La iniciativa busca reforzar la cooperación militar regional y la capacidad de respuesta conjunta de los países participantes ante cualquier amenaza a la soberanía.

El general Tandyo Budi Revita,
El general Tandyo Budi Revita, jefe adjunto del ejército indonesio, y el almirante Samuel Paparo, comandante del Indo-Pacífico de Estados Unidos, se dan la mano mientras intercambian regalos durante la ceremonia de apertura del Escudo Súper Garuda (REUTERS)

El comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, Samuel Paparo, calificó los ejercicios de este año como “el Escudo Súper Garuda más grande de la historia” y destacó que permitirán a las naciones participantes aumentar la disuasión, sin ofrecer más detalles sobre escenarios específicos.

En la ceremonia inaugural, Paparo afirmó: “Representa disuadir a cualquiera que intente cambiar la realidad mediante la violencia, con la determinación colectiva de todos los participantes de defender los principios de soberanía”.

Paparo agregó que la cooperación diaria entre las fuerzas militares participantes es fundamental: “Logramos esto mejorando día a día en todos los ámbitos, así que, si llega el momento decisivo en que nos necesitamos mutuamente como socios, contestamos el teléfono y comenzamos a operar desde una profunda confianza”.

El general Tandyo Budi Revita,
El general Tandyo Budi Revita, jefe adjunto del ejército indonesio, y el almirante Samuel Paparo, comandante del Indo-Pacífico de Estados Unidos, junto con personal militar y oficiales de otros países, se hacen una foto de grupo durante la ceremonia de apertura (REUTERS)

Por su parte, el Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Indonesia, Peter Haymond, declaró que “este ejercicio conjunto es un testimonio del liderazgo de Indonesia y su compromiso con la paz y la seguridad en la región”.

Indonesia mantiene una política exterior neutral y busca conservar buenas relaciones con Washington y Beijing, caminando con cautela en medio de la rivalidad entre superpotencias. La participación en estos ejercicios permite al país reforzar su seguridad sin comprometer su postura diplomática, mientras se asegura de que la estabilidad regional se mantenga ante posibles tensiones.

(Con información de AFP)

Estados UnidosIndonesiaSuper Garuda ShieldYakartaEjercicios MilitaresÚltimas noticias América

