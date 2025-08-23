India aseguró que las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos siguen en marcha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se estrechan la mano en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 13 de febrero de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El ministro de Relaciones Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó este sábado que las negociaciones comerciales entre India y Estados Unidos continúan, aunque existen algunas "líneas rojas" determinadas por Nueva Delhi. El comentario se produce tras la decisión de Washington de aumentar un 50% los aranceles sobre productos de origen indio.

“Las negociaciones (comerciales entre la India y EEUU) siguen en curso. Pero, en definitiva, tenemos algunas líneas rojas. Las negociaciones siguen en curso, en el sentido de que nadie ha dicho que se suspendan", expresó Jaishankar durante un foro organizado por el diario The Economic Times en Nueva Delhi.

El canciller destacó que las “líneas rojas” de India están relacionadas con los intereses de los agricultores y pequeños productores del país.

“Como gobierno, estamos comprometidos a defender los intereses de nuestros agricultores y de nuestros pequeños productores. Estamos muy decididos a ello. No es algo en lo que podamos ceder”, agregó Jaishankar.

Las declaraciones surgen momentos después de que una fuente india, sin identificar, señalara a la prensa que la sexta ronda de negociaciones entre India y EEUU para alcanzar un acuerdo de libre comercio podría posponerse. Esta ronda está programada para finales de agosto.

Una grúa móvil transporta un contenedor en el puerto de Deendayal en Kandla, en el estado occidental de Gujarat, India, el 5 de abril de 2025 (REUTERS/Amit Dave/Archivo)

Hasta ahora, no se ha confirmado si las negociaciones comerciales seguirán el calendario previsto.

Se han realizado cinco rondas para lograr un Acuerdo de Comercio Bilateral (BTA) entre ambos países.

La dinámica de las conversaciones se encuentra condicionada por la imposición de aranceles punitivos por parte de Estados Unidos a productos de India. La primera ronda de aranceles, del 25%, está vigente desde el 7 de agosto, y la segunda está prevista para el 27 de agosto.

Washington ha fundamentado el incremento arancelario en la continua compra de petróleo ruso realizada por India. Tras la invasión de Ucrania en 2022, India incrementó de forma considerable sus adquisiciones de crudo ruso con descuento, consolidándose como uno de los mayores compradores de este recurso.

Entre abril y julio, las exportaciones indias a Estados Unidos, su principal socio comercial, aumentaron un 21,6%, llegando a 33.530 millones de dólares, según reportó el Ministerio de Comercio.

Los dos países buscan duplicar el volumen de su comercio bilateral hasta los 500.000 millones de dólares para 2030.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (REUTERS/James Park)

Canadá eliminará aranceles a productos estadounidenses

En otro orden, el primer ministro Mark Carney anunció este viernes que Canadá eliminará todos los aranceles a los productos estadounidenses que cumplan con el actual acuerdo norteamericano de libre comercio, en línea con las exenciones que Washington confirmó a principios de mes, según informó la agencia de noticias AFP. El presidente Donald Trump calificó la medida de “agradable”.

Carney explicó que, tras una conversación telefónica con Trump, Canadá cuenta “con el mejor acuerdo de cualquier país con Estados Unidos en este momento”. A raíz de varias alianzas comerciales que Estados Unidos ha suscrito con socios como la Unión Europea, Carney afirmó que “la administración Trump está obligando a los países a comprar acceso a la mayor economía del mundo”.

De acuerdo con Carney, el arancel medio para productos que ingresan a Estados Unidos desde el extranjero se ubica en 16%, frente al 2% registrado antes de la administración Trump. El primer ministro especificó que el arancel estadounidense aplicado a bienes canadienses es del 5,6%, mientras que “el 85% de nuestro comercio está libre de aranceles”.

Carney destacó que fue esencial la decisión de Estados Unidos, a comienzos de agosto, de mantener la exención para bienes que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés).

A partir del 1 de septiembre, Canadá igualará esa exención, como gesto de buena voluntad, con el objetivo de “intensificar” las conversaciones con la administración Trump sobre una relación comercial más amplia.