Mundo

Canadá eliminará aranceles a productos estadounidenses que cumplen con el acuerdo de libre comercio

El primer ministro Mark Carney argumentó que revertir la imposición de ciertos aranceles refleja el avance de las negociaciones

Guardar
El primer ministro de Canadá,
El primer ministro de Canadá, Mark Carney. REUTERS/James Park

El primer ministro Mark Carney anunció este viernes que Canadá eliminará todos los aranceles a los productos estadounidenses que cumplan con el actual acuerdo norteamericano de libre comercio, en línea con las exenciones que Washington confirmó a principios de mes, según informó la agencia de noticias AFP. El presidente Donald Trump calificó la medida de “agradable”.

Carney explicó que, tras una conversación telefónica con Trump, Canadá cuenta “con el mejor acuerdo de cualquier país con Estados Unidos en este momento”. A raíz de varias alianzas comerciales que Estados Unidos ha suscrito con socios como la Unión Europea, Carney afirmó que “la administración Trump está obligando a los países a comprar acceso a la mayor economía del mundo”.

De acuerdo con Carney, el arancel medio para productos que ingresan a Estados Unidos desde el extranjero se ubica en 16%, frente al 2% registrado antes de la administración Trump. El primer ministro especificó que el arancel estadounidense aplicado a bienes canadienses es del 5,6%, mientras que “el 85% de nuestro comercio está libre de aranceles”.

Carney destacó que fue esencial la decisión de Estados Unidos, a comienzos de agosto, de mantener la exención para bienes que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés). A partir del 1 de septiembre, Canadá igualará esa exención, como gesto de buena voluntad, con el objetivo de “intensificar” las conversaciones con la administración Trump sobre una relación comercial más amplia.

El mandatario, quien destacó su pasado como jugador competitivo de hockey, argumentó que revertir la imposición de ciertos aranceles refleja el avance de las negociaciones: “Hay un momento del juego en el que... dejamos caer los guantes en el primer periodo para mandar un mensaje”, expresó empleando jerga de hockey. “También hay un momento del juego en el que quieres meter el puck en la red”, subrayando que Ottawa busca asegurar un acuerdo de beneficios duraderos para la economía canadiense.

Foto de archivo del Presidente
Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump y el Primer Ministro de Canada Mark Carney en la cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canada June 16, 2025. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS/

Consultado sobre si obtuvo garantías de Trump respecto a que el anuncio acelerará un eventual acuerdo, Carney aseguró que “sí”. Trump, por su parte, aseguró que mantuvo “una muy buena conversación” con Carney el jueves: “Me agrada mucho Carney. Creo que es una buena persona”, afirmó el presidente estadounidense.

Carney subrayó que su gobierno ya prepara la revisión del USMCA prevista para el año próximo, según el calendario consensuado durante la firma del acuerdo en el primer mandato de Trump. Los aranceles globales estadounidenses aplicados a sectores específicos —entre ellos automóviles, acero y aluminio— han generado el mayor impacto negativo en la economía canadiense.

“Canadá mantendrá nuestros aranceles al acero, aluminio y automóviles mientras trabajamos intensamente con EEUU para resolver los problemas en esos sectores”, recalcó Carney. Sostuvo que el foco se mantiene sobre “estos sectores estratégicos y el futuro”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

canadáestados unidosaranceles

Últimas Noticias

La economía alemana se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre debido a que los aranceles estadounidenses frenaron las exportaciones

Alemania fue el único integrante del G7 que no logró crecer en los últimos dos años

La economía alemana se contrajo

Trump dijo que “preferiría no asistir” a una cumbre entre Putin y Zelensky y criticó el ataque ruso a una fábrica estadounidense

Aunque el presidente de EEUU planteó una posible cumbre trilateral, el canciller ruso Sergei Lavrov descartó que exista algún plan para un encuentro entre el jefe del Kremlin y el mandatario ucraniano, y advirtió que Moscú solo aceptaría negociar con una agenda previa

Trump dijo que “preferiría no

Un informe de Pew Research Center revela las principales amenazas percibidas por la población global

La desinformación, el estado de la economía global y el terrorismo son las principales amenazas percibidas en 25 países

Un informe de Pew Research

Quién es y cómo piensa Brian O’Kelley, el emprendedor que vendió su compañía por 1.600 millones de dólares y donó más del 90%

El fundador de AppNexus sorprendió al mundo empresarial con una decisión radical. Su visión sobre el dinero y la educación familiar desafía los modelos tradicionales

Quién es y cómo piensa

Entrenamiento militar a niños desde 8 años en Rusia: “¡Lanzamos granadas!”

Más de 80 menores de edad participaron en una jornada de dura exigencia bélica a las orillas del río Don, corriendo y arrastrándose sobre la arena y las aguas del río. Los cadetes fueron dirigidos por un escuadrón de cosacos de la región de Rostov

Entrenamiento militar a niños desde
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paola Barritta, la hija de

Paola Barritta, la hija de un ex barra brava de Boca que está detrás del paro que afecta al servicio aeronáutico

Cumbre Amazónica 2025 en Colombia: presidente de Brasil criticó a grandes potencias por incumplir acuerdos sobre medio ambiente

Quién es alias Marlon, conocido como el “amo de Jamundí”, señalado autor del atentado en Cali y del secuestro del niño Lyan

SEGOB inicia proceso para seleccionar a titular de Comisión Nacional de Búsqueda: estas son las fechas claves

Detenidos un padre y un hijo por desplegar en su balcón una bandera nacional con el logo de las SS

INFOBAE AMÉRICA
Previa del Levante UD -

Previa del Levante UD - FC Barcelona

Pandilleros se amotinan en varias cárceles de Guatemala para presionar al Gobierno

Un destructor de EEUU se incauta de casi 560 kilos de cocaína en el este del Pacífico

Las firmas estadounidenses CBRE y Cross Ocean Partners invierten 450 millones en Vía Célere

La Comunidad y Tragsa abordan que las Brigadas Forestales de Madrid puedan acogerse al convenio de las BRIF estatales

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards rompió su silencio

Denise Richards rompió su silencio en medio del conflictivo divorcio con Aaron Phypers: “Me dan ganas de llorar”

Quién es Lil Nas X, el rapero que paseó semidesnudo por LA y terminó hospitalizado

La reacción de Tom Hiddleston a la mención de su exnovia Taylor Swift en una entrevista en vivo

El regreso del emblematico Wesley Snipes sorprende a los fanáticos de Blade: así cambió la vida de los protagonistas de la saga

La cruda reflexión de Tom Hardy sobre la exigencia de las películas de acción: “Mi cuerpo se está cayendo a pedazos y no va a mejorar”