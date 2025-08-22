Canadá eliminará aranceles a productos estadounidenses que cumplen con el acuerdo de libre comercio

El primer ministro de Canadá, Mark Carney. REUTERS/James Park

El primer ministro Mark Carney anunció este viernes que Canadá eliminará todos los aranceles a los productos estadounidenses que cumplan con el actual acuerdo norteamericano de libre comercio, en línea con las exenciones que Washington confirmó a principios de mes, según informó la agencia de noticias AFP. El presidente Donald Trump calificó la medida de “agradable”.

Carney explicó que, tras una conversación telefónica con Trump, Canadá cuenta “con el mejor acuerdo de cualquier país con Estados Unidos en este momento”. A raíz de varias alianzas comerciales que Estados Unidos ha suscrito con socios como la Unión Europea, Carney afirmó que “la administración Trump está obligando a los países a comprar acceso a la mayor economía del mundo”.

De acuerdo con Carney, el arancel medio para productos que ingresan a Estados Unidos desde el extranjero se ubica en 16%, frente al 2% registrado antes de la administración Trump. El primer ministro especificó que el arancel estadounidense aplicado a bienes canadienses es del 5,6%, mientras que “el 85% de nuestro comercio está libre de aranceles”.

Carney destacó que fue esencial la decisión de Estados Unidos, a comienzos de agosto, de mantener la exención para bienes que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés). A partir del 1 de septiembre, Canadá igualará esa exención, como gesto de buena voluntad, con el objetivo de “intensificar” las conversaciones con la administración Trump sobre una relación comercial más amplia.

El mandatario, quien destacó su pasado como jugador competitivo de hockey, argumentó que revertir la imposición de ciertos aranceles refleja el avance de las negociaciones: “Hay un momento del juego en el que... dejamos caer los guantes en el primer periodo para mandar un mensaje”, expresó empleando jerga de hockey. “También hay un momento del juego en el que quieres meter el puck en la red”, subrayando que Ottawa busca asegurar un acuerdo de beneficios duraderos para la economía canadiense.

Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump y el Primer Ministro de Canada Mark Carney en la cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canada June 16, 2025. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS/

Consultado sobre si obtuvo garantías de Trump respecto a que el anuncio acelerará un eventual acuerdo, Carney aseguró que “sí”. Trump, por su parte, aseguró que mantuvo “una muy buena conversación” con Carney el jueves: “Me agrada mucho Carney. Creo que es una buena persona”, afirmó el presidente estadounidense.

Carney subrayó que su gobierno ya prepara la revisión del USMCA prevista para el año próximo, según el calendario consensuado durante la firma del acuerdo en el primer mandato de Trump. Los aranceles globales estadounidenses aplicados a sectores específicos —entre ellos automóviles, acero y aluminio— han generado el mayor impacto negativo en la economía canadiense.

“Canadá mantendrá nuestros aranceles al acero, aluminio y automóviles mientras trabajamos intensamente con EEUU para resolver los problemas en esos sectores”, recalcó Carney. Sostuvo que el foco se mantiene sobre “estos sectores estratégicos y el futuro”.

(Con información de AFP)